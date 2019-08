Ilustración de Isol para Pantuflas de perrito

Esta semana seleccionamos siete libros ilustrados para chicos con poemas, cuentos y canciones protagonizadas por animales de toda clase: hay perros, gatos y pajaritos de cucú y también, un gorila ya famoso, Willy, creado por el talentoso autor británico Anthony Browne. Entre los recomendados se destaca la esperada reedición del álbum Pantuflas de perrito, de Jorge Luján e Isol, que encontré en la última Feria de Editores. Pasen y lean.

Tapa de la reedición de Pantuflas de perrito por Pequeño Editor

Pantuflas de perrito, de Jorge Luján e Isol (Pequeño Editor). El sello independiente reeditó este mes este precioso libro publicado originalmente en 2010. Con versos de Jorge Luján inspirados en textos escritos por chicos argentinos y mexicanos de 5 a 12 años e ilustraciones de Isol, en las páginas de Pantuflas de perrito aparecen niños y animales: cachorros que juegan con burbujas, monitos apestosos, gatos que alegran la vida de sus dueños. "La vida es buena/ Mishina la mejora/ si se estropea", dice unos de los poemas dibujados que integran este libro, que conmueve y sorprende a lectores de todas las edades.

Cervantes, el gato escritor

Vidas de gatos, de Silvia Arazi (Planeta). Con ilustraciones de Pilar Centeno, este libro lleva como subtítulo la frase "Poemas para cantar con un niño o un gato". La autora de otros libros para chicos como La familia Cubierto y El niño de pocas palabras, que también integran el catálogo de Planeta Lector, compuso música para estos versos y las canciones pueden escucharse en plataformas digitales como Spotify y YouTube. En Vidas de gatos aparecen muchos mininos: está Cervantes, el gato escritor; Juan Paparulo, un gato enamorado que trabaja en un restaurante; una gata tejedora; otra muy quejosa y algunos más. Ideal para los amantes de la poesía y de los gatos. Va una canción como bonus track.

Bugo, el suplente, de Gaby Thiery (AZ). Este cuento ilustrado está dirigido a los más chiquitos. Cuenta la historia de Bugo, un pájaro al que le toca reemplazar al encargado de dar la hora en un reloj cucú. Al principio le cuesta: se olvida de salir a cantar, se siente solo adentro de la casita de madera. Pero Bugo se lo propone y logra el objetivo justo cuando el pájaro "oficial" vuelve de sus vacaciones. Entonces, Bugo debe aprender a vivir (de nuevo) afuera del cucú. Sencillo, con dibujos muy expresivos, es un relato tierno para compartir antes de dormir.

Bugo, el suplente

Pájaro Kiwi, de Andrea Braverman y Magui Siffredi (Quipu). "Cinco ideas para volar muy lejos" proponen las autoras de este cuento protagonizado por Kiwi, un pájaro que no es como la mayoría de los pájaros de su especie. ¿Por qué? Kiwi tiene plumas que parecen pelos y alas chiquitas que no le sirven para volar. Nadie de su familia vuela y parece que todos lo tienen asumido. Pero Kiwi, no. Quiere volar y, para lograrlo, pone en práctica cinco ideas. Adivinen cuál resultará.

Mi gato Luis, de Javier Garrido (La Brujita de Papel). "Esta es la historia de un gato que quiso ser un perro (al menos por un rato)". Así se presenta este álbum con texto y dibujos de Javier Garrido, autor de una serie de cuentos cortitos (como se llama la colección) dirigido a pequeños lectores. En la serie hay un perro llamado Lucas, una tortuga Julia y un pez al que no le gusta que le digan Arturito. El gato Luis es verde y asegura a quien quiera creerlo (y a quien no, también) que es un perro. ¿Por qué? Porque no le gusta cazar pajaritos ni trepar bien alto. En cambio, disfruta mojarse con la lluvia y al mover la cola. Luis es un gato muy sociable y tiene una personalidad (perruna) muy definida.

Las canciones de Constanza, de Antonio Santa Ana (Norma). La gata que protagoniza este cuento del autor del best seller Los ojos del perro siberiano tiene pelo rojo, orejas puntiagudas y enormes ojos verdes. Es juguetona y le encanta mirar la luna. Pero no solo eso: más que nada disfruta cantar canciones a la luna. "Canciones que hablan de viajes y viajeros... Canciones de tristezas y alegrías. De encuentros y despedidas". Ilustrado por Lara Dombret, integra la colección Buenas Noches, especial para los más chiquitos de la casa. Atención lectores y narradores: trae un títere de dedo para acompañar la lectura.

Los cuentos de Willy, de Anthony Browne

Los cuentos de Willy, de Anthony Browne (Fondo de Cultura Económica). En este libro del autor británico, el chimpancé Willy (protagonista de varios títulos de Browne) vive aventuras literarias extraordinarias. A través de textos cortos, el personaje cuenta una escena de algún relato infantil clásico, sin nombrarlo, claro. Y remata en todos los casos con una pregunta al lector, que funciona como una invitación para imaginar una situación o un final. Dedicado a "todos los grandes escritores e ilustradores que me han inspirado a escribir álbumes ilustrados", en el libro hay referencias sutiles a historias que me encantan: Robinson Crusoe, La isla del tesoro, Robin Hood, Peter Pan, Alicia en el país de las maravillas y Pinocho, entre otras. Una pista: los que no lleguen a descubrir de qué título se trata cada capítulo no se pierdan la ilustración de la última página.

