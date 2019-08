San Martín por Bernasconi

Con la idea de mantener los libros al alcance de los chicos (y de los adultos que los compran) varias editoriales y librerías lanzaron promociones para elegir cuentos, novelas, historietas y álbumes ilustrados como regalos para el Día del Niño. Entre los que promueven ofertas muy tentadoras está el Fondo de Cultura Económica, con una propuesta anticrisis inédita para estos tiempos: 100 títulos de su amplio catálogo para chicos, adolescentes y jóvenes por 100 pesos. Algunos de los libros que ofrecen a ese precio son La cuchara sabrosa del profesor Zíper, de Juan Villoro, un relato de aventuras con mucho humor para lectores de 10 años en adelante; Mambrú perdió la guerra, de Irene Vasco, una novela para comprender la historia reciente de América latina; Alguien en la ventana, de Mónica Brozón , gran novela de terror; Amadis de anís. Amadís de codorniz, de Francisco Hinojosa, un cuento de humor exagerado sobre las pasiones por la comida; No me lo vas a creer, de Alicia Molina, sobre el arte de contar historias no siempre verdaderas; y Capitana Jennifer Aguamala Jones, de Vivian French, sobre una chica que quiere ser pirata.

En nuestra selección habitual de libros geniales para chicos (y no tanto) hoy incluimos siete títulos de géneros variados y tres biografías noveladas sobre José de San Martín con ilustraciones de grandes artistas y hasta un puzle de 300 piezas creado por Pablo Bernasconi.

Alguien como Antonio, última joya de Limonero

Alguien como Antonio, de Susanna Mattiangeli y Mariachiara Di Giorgio (Limonero). El nuevo libro editado por el pequeño sello independiente es extraordinario: a través de un relato tierno y conmovedor y también de ilustraciones que juegan con el sentido del texto, las autoras italianas nos llevan de viaje por la vida interior de un chico, Antonio, que es uno y muchos al mismo tiempo. Antonio es hijo, es nieto, es sobrino, es primo y es hermano. Y es, también, un jugador de fútbol, un alumno que se distrae en clase, un lector apasionado y un autor. Pero, más que nada, es un gran amigo. Autora, entre otros libros infantiles, de Cómo funciona la maestra (Calibroscopio), Mattiangeli fue galardonada en 2018 con el Premio Hans Christian Andersen. Di Giorgio, por su parte, es ilustradora y ha exhibido sus obras en la Sociedad de Ilustradores en Nueva York y en la Feria del Libro Infantil de Bologna. Entre sus libros publicados en el país se encuentra Profesión: cocodrilo, un álbum mudo creado junto con Giovanna Zoboli, editado por Pípala.

Iluminaturaleza, para descubrir animales escondidos

Iluminaturaleza, de Rachel Williams y Carnovsky (V&R). En una visita a la biblioteca infantil Enrique Banchs, de Parque Patricios, los alumnos de tercer grado de la escuela Nueva Esperanza conocieron libros de muchos géneros distintos: cuentos, poesía, novela, historieta, informativos y también libros inclasificables como este que hoy les presento, que resultó el favorito de Miguel, Matilda y Benja, entre otros chicos. ¿Qué tiene de especial? Es un álbum ilustrado de gran formato que invita a los lectores a jugar. Trae un par de anteojos con lentes "mágicas" de tres colores (azul, rojo y verde) que sirven para descubrir 180 animales ocultos en las páginas. Con la lente roja, se pueden ver los animales diurnos de la selva o el desierto. Con la verde, queda al descubierto la vida vegetal en cada hábitat. Y al mirar con la lente azul aparecen las especies nocturnas y crepusculares. Entretenido y sorprendente, es una excelente opción para regalar a chicos curiosos y exploradores.

Animales extraordinarios (Océano Travesía). Otro álbum ideal para pequeños investigadores. Trae páginas negras y con transparencias y una lámpara "mágica" para descubrir especies curiosas en lagos o en el mar. Hay que encontrar una estrella de mar, un erizo y algunos sapos muy peculiares. El texto informa de manera sencilla curiosidades sobre varios animales desconocidos por estas tierras como el calamar vampiro, el cangrejo yeti, el diablo espinoso y la rana flecha azul, que es muy pequeña y venenosa.

El gran libro de los monstruos 2, de Valeria Dávila y Juan M. Bueno (AZ). "Este libro no fue escrito para cobardes. Terribles y espantosos seres habitan en él. Horripilantes monstruos acechan en cada página. Horrorosas criaturas de todas las épocas y rincones del mundo, que te pondrán los pelos de punta y te dejarán sin aliento". Con esta advertencia empieza la segunda parte de El gran libro de los monstruos, un título que fascina a chicos de todas las edades. Los textos con rima de Dávila tienen humor y también aportan información sobre personajes raros como Godzilla, el Yeti, el Golem, el Jinete sin cabeza y el monstruo del lago Ness. Las ilustraciones son geniales y también tienen toques de humor.

El educado y tontorrón monstruo Salchipapa Lover, de Nicolás Schuff (Edelvives). Ilustrado por Juan Pez, este libro de la colección Ala Delta, dirigida a primeros lectores, es magnífico. Ingenioso, el autor le hace un guiño a los chicos con una historia breve sobre una bestia extraña y muy hambrienta y un nene fanático de los libros de monstruos. Cuando Ulises se encuentra con Salchipapa siente miedo, pero se anima a enfrentarlo con el mejor recurso: comida rica y casera. Otros libros de Schuff que me encantan son Mis tíos gigantes, con ilustraciones de Javier Reboursin, publicado por Loqueleo, y Los equilibristas, ilustrado por Pablo Picyk, también de Edelvives, sobre cinco hermanos equilibristas de un circo que se enamoran de la misma mujer.

Cuentos desplegables

¡Hasta la noche! Un día de historias desplegables, de Pablo Médici (Brocha) (AZ). En su nuevo libro, el autor e ilustrador Brocha cuenta una historia que transcurre en un día con un recurso visual que atrae y sorprende: las páginas se despliegan para presentar a los personajes. Así, primero aparece Anselmo, con su clásico saludo de todas las mañanas. Después hay un ratón que se despierta de un sueño pero no sabe bien si era uno propio o de otro. Cada escena marca el paso de las horas hasta llegar al final del día. Poético, divertido y de una calidad excelente, es un libro encantador para regalar y regalarse. Para agendar: este domingo, a las 16, Brocha participa de los festejos por el Día del Niño con una lectura de su libro en el Rincón Literario (sala 306), del Espacio Infancia del CCK.

Lamentables datos animales, de Brooke Barker (Planeta Cómic). ¿Sabían que el cerebro de un cocodrilo pesa menos que una galletita Oreo? ¿Y que las ranas acuáticas se comen su propia piel para ingerir nutrientes? Yo no tenía la menor idea sobre estos (y muchos otros) datos curiosos que la autora e ilustradora define como "lamentables". Según cuenta en la introducción, Barker creció en las afueras de Toronto leyendo toda clase de información sobre animales. "Y lo que aprendí no siempre fue bonito", asegura. Al crecer, trabajó como bibliotecaria y dice que se aburría tanto que pasaba las horas dibujando animales en los dorsos de las fichas de los libros. En cada dibujo escribía una frase divertida con datos sobre el bicho en cuestión. Así nació esta enciclopedia original con cientos de dibujos hechos a mano por Barker y repleta de datos inútiles pero que, después de leerlos, uno jamás olvidará. A mí, por ejemplo, me sorprendió descubrir que las meduzas no tienen corazón y que las tortugas respiran por el trasero.

Combo sanmartiniano

El general y la niña

El general y la niña, de Laura Ávila (Norma). "Aunque documentada y ubicada en contextos históricos, esta es una obra de ficción", se aclara en una de las primeras páginas de esta novela centrada en la relación entre José de San Martín y su hija Mercedes cuando se reencuentran en Buenos Aires después de la muerte de Remedios de Escalada. Mercedes tiene 7 años, vive con su abuela materna y casi no se acuerda de su padre cuando el general decide llevarla con él a Europa. La historia transcurre entre el largo viaje en barco, sus estadías en Francia e Inglaterra, la educación en el internado inglés, la mudanza a Bruselas, los recuerdos de las batallas del ejército y las anécdotas familiares. Sugerido para chicos desde los 9 años, el relato avanza con fluidez entre referencias históricas y sucesos de la vida cotidiana de San Martín y Mercedes, que tuvo una infancia difícil. Ávila narra los hechos más tristes con naturalidad, sin minimizarlos ni dramatizarlos, y logra conmover a los lectores, en especial, cuando se detiene en la particular relación entre un padre y una hija pequeña que le reclama atención aunque él sea el gran Libertador de América. Al igual que los demás títulos de esta colección de novelas históricas, la tapa tiene una ilustración de Juan Pablo Zaramella, realizada con plastilina.

Los cuentos del abuelo José, de Felipe Pigna

Los cuentos del abuelo José, de Felipe Pigna (Planeta). El nuevo libro para chicos del historiador forma una buena dupla con la novela de Ávila, ya que está centrada en una etapa posterior de la vida de San Martín, cuando su hija Mercedes ya es madre de dos nenas muy curiosas e inquietas. Anciano, instalado en Francia, San Martín pasa los días rodeado de sus nietas, que le piden que les cuente historias y leyendas. Así, Pigna intercala hechos históricos, como el preparativo para el cruce de los Andes y los detalles de la batalla de San Lorenzo, con relatos que nutrieron la educación y los valores de su hija y sus nietas. El libro está ilustrado por Augusto Costhanzo, también autor de las imágenes de los dos tomos de Mujeres insolentes de la historia.

José de San Martín por Balmaceda y Bernasconi

Biografías para armar, de Daniel Balmaceda y Pablo Bernasconi (Catapulta). Una colección para chicos que trae un libro con textos del historiador Balmaceda e ilustraciones de Bernasconi que, además de la tapa, hizo un puzle de 300 piezas con el retrato del personaje en cuestión. Los tres primeros libros están dedicados a José de San Martín, Antoine de Saint-Exupéry, el autor de El Principito, y la actriz Audrey Hepburn. Los próximos contarán las maravillosas vidas de Jacques Cousteau y el inventor Nikola Tesla, ya que la colección está pensada para rendir homenaje a las figuras de todo el mundo y todas las épocas que hicieron algo revolucionario en su momento. La vida de San Martín está contada desde sus primeras batallas en África, cuando tenía 13 años. No falta, por supuesto, los preparativos para el cruce de Los Andes ni escenas y anécdotas de su vida familiar. Lo genial de esta colección es que engancha a chicos, medianos y grandes.

Bonus track

Los mundos de Manu

Este sábado, a las 15, inaugura una muestra de dibujos de Manuel Nieto, autor de las ilustraciones del libro Los mundos de Manu (Sudamericana), en la galería La Boca del Arte (Del Valle Iberlucea 974). Se podrá visitar el lunes 19, el sábado 24 y el domingo 25, de 11 a 17. El libro reúne relatos escritos por ocho grandes ilustradores como Pablo Bernasconi, Liniers y Tute, que se inspiraron en los desopilantes dibujados de Manu.

Poesía para la infancia

También esta tarde, desde las 15, los grupos Poeplas y Mochila de libros presentan la tercera edición del ciclo de poesía para las infancias "Una oreja verde". La cita es en Casa Safiras (Loyola 514), Villa Crespo. Habrá lecturas, proyecciones, talleres y una feria de editoriales independientes. No se lo pierdan.