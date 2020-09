Enola, un personaje nuevo de la dinastía Holmes para descubrir en una serie de cómics

Su nombre esconde un código: Enola, que al revés se lee "alone", significa "sola" en inglés. Hace diez años que no ve a sus hermanos mayores, Mycroft y Sherlock. "Una discusión con mi madre, creo. O la vergüenza de mi nacimiento tardío", supone ella. El día en el que cumple 14, Enola Holmes descubre que la mujer ha desaparecido. La dejó sola, al cuidado de una pareja de criados ancianos, en una mansión destartalada en medio del campo. Desconcertada, busca alguna pista que la ayuda entender qué ha pasado. Y encuentra sus regalos de cumpleaños: un libro sobre el lenguaje de las flores, una caja con acuarelas y un cuaderno hecho a mano lleno de mensajes en clave. En la disfuncional familia Holmes, el famoso detective Sherlock no es el único apasionado por las intrigas y los misterios.

Así empieza Enola Holmes y el misterio de la doble desaparición (Bruguera), adaptación en cómic creada por la ilustradora francesa Serena Blasco a partir de la serie de libros de la autora estadounidense Nancy Springer editados por RBA. Novedad de septiembre del grupo PRH, el lanzamiento local del primero de los seis títulos en formato historieta coincide con el estreno de la película protagonizada y producida por Millie Bobby Brown (la extraña chica de la serie Stranger Things ), el miércoles 23. Es por eso que en estos días Enola se hizo famosa y muchos se preguntan de dónde salió la hermanita menor de los Holmes, ya que en los relatos originales de Arthur Conan Doyle solo aparece el mayor, Mycroft, un alto funcionario del gobierno británico.

El personaje es una creación de Springer para la saga que salió en inglés en 2006. Una década después se publicó en español, pero aún no ha llegado a la Argentina. Este mes, RBA lanzó en España la quinta entrega de la serie, Enola Holmes. El caso del pictograma, en la que la joven debe investigar qué le ha pasado a su casera, la señora Tupper, que es parte de la familia. Para la versión en cómic, Blasco se basó en los libros de Springer, aunque tienen títulos diferentes.

La demanda por la película

El film producido por Netflix está envuelto en una polémica, ya que los herederos de Conan Doyle presentaron una demanda judicial contra la plataforma de streaming porque consideran que la representación de Sherlock Holmes viola los derechos de autor. La obra ya es de dominio público, a excepción de los últimos títulos publicados a partir de 1923, en los que Conan Doyle presenta al detective con rasgos más sensibles, tal como se lo ve en la película. Es por es que los herederos consideran que el guion está basado en el Sherlock tardío.

Más allá de esa controversia (que no ha detenido los planes de Netflix de anunciar una segunda parte de la película), Enola es un personaje nuevo de la dinastía Holmes. Es inteligente y culta como sus hermanos, aunque ellos la menosprecian porque creció en un ambiente rural, lejos de las reglas sociales de la clase alta de Inglaterra.

Cuando Enola les avisa por telegrama que la madre ha desaparecido, Mycroft y Sherlock viajan de inmediato a ver a su hermana. Entre los comentarios sarcásticos que no se privan de intercambiar en voz alta, la chica escucha que se quejan de la educación que su madre le da dado. Enola no es de quedarse callada, así que les dice: "He leído a Shakespeare, a Aristóteles y a Locke. Ahora estoy leyendo a Mary Wollstonecraft". Una nota al pie de página aclara a los lectores que se trata de una escritora británica pionera del feminismo.

"Sherlock es la viva imagen del héroe. Según el doctor Watson, domina muchos campos. Espíritu culto y químico consumado, violinista brillante, tirador de elite, esgrimista de palo y espada, un sentido único para la observación y la deducción lógica". Así describe la adolescente a su admirado hermano en la adaptación de Blasco. Enola se compara con el detective: "Sé leer, escribir y contar (divisiones largas, también), localizar nidos de aves, desenterrar gusanos y se me da bien pescar. En fin, resulta un poco desalentador". Pero el ama de llaves que conoce muy bien a los tres, le dice sobre sus hermanos: "No me extraña que sigan solteros. Jamás han soportado que una mujer tenga carácter".

Recién al final del primer episodio, Enola se da cuenta todo lo que aprendió en esta aventura: "El lenguaje de las flores, los secretos de los mensajes en clave, el arte del disfraz, llevar encima un equipo de supervivencia". En las últimas páginas del cómic hay un anexo llamado "Cuaderno secreto" con deducciones, preguntas y dibujos de Enola. Una especie de bitácora de la aprendiz de investigadora que se parece a los blocs de anotaciones del Dr. Watson. Elemental, querida Enola.

La portada del primer libro de historietas sobre la hermana menor de Sherlock

