Quién fue María Kodama y cómo conoció a Jorge Luis Borges

escuchar

Este domingo 26 de marzo, murió María Kodama, viuda de Jorge Luis Borges. La escritora falleció a los 86 años a causa de un cáncer de mama, según pudo confirmar LA NACION de fuentes cercanas. Pasó sus últimos días en el hotel Loi Suites de la calle Vicente López, en Recoleta.

Durante años fue la representante de Borges y, en 1988 creó la Fundación Jorge Luis Borges, en la que se exhiben la biblioteca del escritor, las primeras ediciones de sus libros y algunos manuscritos, como también sus bastones y otros objetos de valor. Estuvo al frente de la misma hasta la actualidad.

Jorge Luis Borges y María Kodama se llevaban 38 años

María Kodama nació en Buenos Aires en el 10 de marzo de 1937 en el seno del matrimonio entre el químico japonés Yosaburo Kodama y María Antonia Schweizer, de ascendencia suizo-alemana, inglesa y española. Tras finalizar el secundario, decidió estudiar literatura en la Universidad de Buenos Aires.

¿Cómo se conocieron María Kodama y Jorge Luis Borges?

En la década del 60, conoció a Jorge Luis Borges, quien le llevaba 38 años, y comenzó a frecuentarse con él, hasta que finalmente decidieron mostrarse juntos en público. En marzo del año pasado, Kodama contó, en una entrevista a LA NACION, cómo conoció al autor de El aleph, Funes, el memorioso y otros clásicos de la literatura argentina. “Es muy divertido, porque yo lo conocí de una manera loca, cuando tenía dieciséis años”, dijo. Según reveló en esa ocasión, un amigo de su padre lo había llevado a escuchar una conferencia de Borges, porque ella había dicho que quería estudiar literatura.

Jorge Luis Borges y María Kodama se casaron en abril de 1986

Luego, relató la curiosa forma en la que comenzó el vínculo entre ambos: “Un día, voy caminando por Florida a comprar libros para el colegio y casi tiro al suelo a Borges. Le digo: `Perdóneme, casi lo tiro´, y le conté que lo había escuchado una vez cuando era chica. `Claro, usted es grande ahora, ¿en qué trabaja?´, me preguntó. `Estoy en cuarto año del bachillerato´, le dije, y agregué que iba a estudiar literatura porque me gustaba leer, pero sobre todo quería leer griego y latín. Entonces, me invitó a estudiar con él inglés antiguo. `¿Shakespeare?´, pregunté. `No, mucho más antiguo, siglos VI y VII. Le pregunto si no quiere que estudiemos juntos´. Y ahí empezamos a estudiar juntos, en la confitería Richmond”.

Según contó Kodama, en su hogar no aprobaban la relación. “Hablaba a mi casa y mi madre decía: `¿Qué quiere este viejo que puede ser tu abuelo?´. Hacía unos escándalos impresionantes. Ella habla con mi padre, ya estaban separados, y un fin de semana él me dice que no le tengo que explicar nada, pero que me va a decir una cosa: `Usted tiene 16 años, toda una vida por delante. No haga nada que pueda arruinar toda esa vida que tiene por delante´. Y a continuación me preguntó qué quería comer”.

MAría Kodama colaboró con Jorge Luis Borges en algunas obras y traducciones, como “Breve antología anglosajona” y el libro de viajes “Atlas”, también escribió propias, como “Relatos” y “Homenaje a Borges” EFE

Sin embargo, pronto todo cambió. Según describió Kodama, las madres de ambos se conocieron y, “apenas se vieron, empezaron a hablar de la linda relación” que había entre ellos. Incluso, la escritora recordó que su madre le dijo a la progenitora de Borges: “Espero que se casen y tengan hijos”.

Considerada la heredera testamentaria de la obra del autor, Kodama colaboró con Borges en algunas obras y traducciones, como Breve antología anglosajona y el libro de viajes Atlas, también escribió propias, como Relatos y Homenaje a Borges.

El 26 de abril de 1986, Kodama se casó con Borges y, unos meses después (el 14 de junio), el aclamado escritor falleció. Tras su muerte, Kodama se dedicó a mantener viva su memoria. En ese afán, recorrió el mundo para difundir su obra, cuidar su legado y asegurarse su correcta interpretación.

LA NACION