Un cortinado a rayas improvisado cubre al hombre que se encuentra en primer plano y solo nos permite verlo de las rodillas para abajo; otros están un poco más alejados y solo vemos los zapatos. De las múltiples actividades que pueden estar realizando no pasa inadvertido que es probable que estén en “el cuarto oscuro o secreto”, ese espacio que no necesariamente tiene que ser una habitación y tampoco tiene que estar en la oscuridad. Solo se necesita privacidad para que el voto pueda ser realizado en la intimidad y guarde el secretismo que requiere. De eso se trata la imagen: están sufragando en las elecciones primarias del Partido Republicano que se celebraron el 23 de este mes en New Hampshire y de las que Donald Trump resultó ganador. Provoca intriga saber qué están eligiendo y qué los inclina a hacerlo. Las razones quedan ocultas en sus mentes, el más eficaz de los cortinados.

Temas La historia detrás de la foto