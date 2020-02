Reabre Tecnópolis, un parque de ciencia, arte y tecnología, con estela política

Dos emblemas del parque, San Martín y los dinosaurios Crédito: Tomás Cuesta

Con un ciclo de música, infantiles y los clásicos dinosaurios, comienza hoy la nueva gestión en Villa Martelli

Constanza Bertolini SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de febrero de 2020

San Martín está en el frente, con la espada levantada, a la derecha del arco de Tecnópolis que mira a la General Paz; del otro lado, recibe uno de los dinosaurios, estrellas indiscutidas del parque desde que se inauguró en los años de Cristina Kirchner. En la cuenta regresiva de su reapertura, que será esta tarde, cuando dos caravanas ingresen con toda la música hasta el escenario de las banderas, el lugar poco difiere de cómo se lo vio en las últimas temporadas. Sí hay olor a pintura y un espíritu de celebración que se palpa en el aire, atravesado por pruebas de sonido y un sol que apura el paso. Justamente por eso, la cita para el ciclo de "atardeceres" de verano, que comienza esta tarde, será partir de las 18.

"¿Va a venir la Morocha, no? Quería una foto con ella", le pregunta un empleado de seguridad a la directora del parque interactivo, María Rosenfeldt, que contesta con una sonrisa. Todos los ministros, diputados y senadores, artistas y gente de la ciencia están invitados hoy a Tecnópolis, pero no habrá un acto oficial ni discursos, confirman desde Cultura, cartera que en la nueva gestión de gobierno tiene a cargo el predio.

Rosenfeldt trabajó por diez años en Encuentro, fue desde productora hasta directora del canal; en enero de 2016 dejó la señal, pero no la función pública. Los años del macrismo los pasó en el Museo Sitio de Memoria ESMA, donde hizo la experiencia de saltar de lo audiovisual al espacio físico a la hora de proyectar contenidos. Ahora, las dimensiones y escalas son muy superiores: para cualquier programador las más de 50 hectáreas del parque se vuelven inabarcables.

La flamante directora guía a LA NACION al volante de un carrito motorizado que acorta las distancias entre los diferentes escenarios. Mientras prueban sonido donde tocarán Los Pericos y terminan de ajustar tensores y estructuras que usarán los acróbatas del circo La Arena, se hace una escala en la muestra de máquinas de Leonardo Da Vinci, que presenta la embajada de Italia. La vuelta al ruedo muestra que habrá actividades también en el galpón Mil horas, el skatepark, la kermés de ciencia y el cine al aire libre, que abre con una película de Darín: Un cuento chino.

Además de los dinosaurios, que rugen y parpadean sin problemas, dan el presente el avión de Aerolíneas Argentinas (que no funcionará como simulador de vuelo porque está en reparaciones) y el Coloso de la Energía, dos viejos conocidos del lugar. En cambio, ya no habrá acuario y, "por ahora", tampoco funcionará el parque de Zamba, aunque por supuesto los personajes de la serie, tan simbólicos, aparecen en diferentes rincones de esta "ciudad". En verdad, Zamba está en camino: va a volver cuando se relance la señal infantil Pakapaka. Y como ya había anticipado a LA NACION el ministro Tristán Bauer, en uno de sus primeros episodios, se encontrará "con una mujer". No sería de extrañar que fuera María Elena Walsh, ya que junto con el general Manuel Belgrano son los dos personajes que atravesarán la programación de todo el año en las dependencias de Cultura.

A la espera de la asignación de un presupuesto que le permita diagramar el año completo (en este sentido, el trabajo en conjunto con otros ministerios es clave), Rosenfeldt confirma que la muestra permanente por la que se conoce al parque funcionará como es habitual de julio a noviembre y que el resto del año habrá actividades puntuales. También señala la continuidad de Tecnópolis Federal, para llegar a las provincias, un programa puesto en marcha en la era de Hernán Lombardi.

Además que una "polis" tecnológica, donde la música y la ciencia son protagonistas, desde el comienzo Tecnópolis fue un escenario político. Por eso, cuando se le pregunta por el perfil que tomará ahora, a su cargo, Rosenfeldt incluye la perspectiva de género. "Las mujeres y las diversidades tienen que estar contempladas en esta gestión. Empieza una década, el 2020 es el inicio de algo -señala-. También hay que contemplar los temas de el medioambiente, la ecología y el cuidado de los recursos naturales. Recuperar la memoria y la historia, que en la gestión anterior lo simbólico no estuvo representado. Y tener en cuenta de que estamos en otro contexto de país: hoy hablamos de desempleo, de tarjeta alimentaria, de crisis económica y eso también hay que contemplarlo. La dimensión de la solidaridad tiene que estar presente".

-¿Cuánto pesa en el perfil actual que Tecnópolis haya sido visto como un parque militante?

-No sé si era militante. Todo lo que había estaba muy asociado a programas o cuestiones que sucedían en el gobierno de Cristina, pero creo que hay desconocimiento. Mucha gente habla de Tecnópolis sin haber venido. Yo siempre vi heterogeneidad y creo que ponerle esa carga es reducirlo. Fue mucho más. Fue un parque lleno de imaginación, de artistas, de científicos, de calidad.

Hoy, el primer "atardecer"

A las 18. Comienza el ciclo de "Los atardeceres", que se realizará hasta el 1º de marzo, los fines de semana y feriados, en el parque de General Paz y Constituyentes. La programación en www.cultura.gob.ar

Comienza el ciclo de "Los atardeceres", que se realizará hasta el 1º de marzo, los fines de semana y feriados, en el parque de General Paz y Constituyentes. La programación en www.cultura.gob.ar A las 20. Cantando al Sol, concierto sinfónico en homenaje a María Elena Walsh, con la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, la Sinfónica Nacional y cantantes invitados.

Cantando al Sol, concierto sinfónico en homenaje a María Elena Walsh, con la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, la Sinfónica Nacional y cantantes invitados. De 18.30 a 22. Dinosaurios, kermés de ciencia, espectáculos infantiles y exposición de "Las máquinas de Leonardo Da Vinci".

Dinosaurios, kermés de ciencia, espectáculos infantiles y exposición de "Las máquinas de Leonardo Da Vinci". A las 22. Cierre con el show en vivo de Los Pericos.