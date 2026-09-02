Recreación

Surabaya, Indonesia.- Una pareja de niños juega en una de las numerosas proyecciones de la exposición inmersiva Space & Time Cube. No se trata de una imagen generada por inteligencia artificial. Es un registro visual de la experiencia en este “parque de diversiones virtual”, con salones en los que se pueden observar en primer plano con asombrosa verosimilitud recreaciones de fenómenos astronómicos distantes. Si bien la exhibición remite al futuro, resuena también con el pasado: en tiempos no tan lejanos, los niños podían maravillarse ante los desafíos a la percepción que planteaba un simple laberinto de espejos, o hasta podían experimentar un auténtico simulacro de viaje al espacio en una réplica en miniatura de nave espacial que se sacudía ante las proyecciones de una pequeña pantalla de rayos catódicos. Ante el paso del tiempo, el asombro requiere nuevas herramientas para ser convocado.