Recuperan obras de Renoir, Cézanne y Matisse que habían sido robadas en Italia

La policía italiana informó hoy que se recuperaron unas pinturas de Renoir, Cézanne y Matisse, valoradas en más de 10,4 millones de dólares que habían sido robadas de un museo en Italia. Ladrones enmascarados se habían llevado los cuadros en marzo pasado de la villa de la Fundación Magnani Rocca, cerca de Parma, en menos de tres minutos.

Un comunicado del escuadrón de recuperación de arte de los Carabinieri indicó que las obras fueron descubiertas durante los registros ordenados por la fiscalía, pero no se proporcionaron detalles. La investigación continúa en curso.

"Los Peces", de Auguste Renoir, recuperado del botín robado en Italia, tiene un valor de US$3,5 millones captura de redes

Las imágenes de video difundidas por la policía mostraban a dos ladrones con linternas frontales y el rostro cubierto entrando en la villa tras romper una ventana. Sabían lo que buscaban: se dirigieron directamente a la sala donde estaban las obras, las descolgaron y se las pasaron por la ventana a un cómplice que esperaba fuera. Así se llevaron Los Peces, de Auguste Renoir, Naturaleza muerta con cerezas, de Paul Cézanne, y Odalisca en la terraza, de Henri Matisse. Las autoridades indicaron que el Cézanne estaba valuado en US$7 millones de dólares, el Renoir, en US$3,5 millones y el Matisse, en US$23.000.

La Fundación Magnani Rocca, situada a 20 kilómetros de Parma, alberga la colección del historiador de arte Luigi Magnani, que también incluye obras de Durero, Rubens, Van Dyck, Goya y Monet. En anteriores declaraciones, el museo manifestó que el atraco fue responsabilidad de una banda estructurada y organizada y que podría haber sido mayor, dado que lo interrumpió la alarma, informaron los medios locales.

Los medios italianos siguieron la noticia del robo sufrido en marzo, en Parma Domenico Stinellis - AP

Este robo fue el último de una serie de atracos perpetrados contra importantes museos de Europa. En octubre 2025, unos ladrones irrumpieron en pleno día en el mundialmente famoso Museo del Louvre de París y huyeron en menos de ocho minutos con joyas por valor de 102 millones de dólares.

Con información de AFP y AP