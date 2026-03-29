Robo en un museo en Italia: se llevaron obras de Renoir, Cézanne y Matisse en un asalto de tres minutos
Cuatro delincuentes encapuchados ingresaron en la villa de la Fundación Magnani Rocca, cerca de Parma, en la madrugada del pasado lunes
- 3 minutos de lectura'
MILÁN (AFP).- Cuatro delincuentes encapuchados robaron cuadros de Renoir, Cézanne y Matisse de un museo en Italia. Si bien el hecho se hizo público este domingo, ocurrió hace una semana, informaron las fuentes de la investigación.
Entre las piezas sustraídas figuran Los peces (1917), una obra de Auguste Renoir; Naturaleza muerta y con cerezas (1885-1887), de Paul Cézanne; y Odalisca en una terraza (1922), de Henri Matisse.
De acuerdo con las primeras reconstrucciones, los ladrones ingresaron durante la madrugada del lunes pasado a la villa de la Fundación Magnani Rocca, cerca de Parma, en el norte de Italia, y se llevaron las obras en pocos minutos.
“[El robo se hizo] en menos de tres minutos, sin improvisar, de manera estructurada y organizada”, declaró el museo a SkyTG24. Los delincuentes forzaron una puerta para acceder a una sala en el primer piso del edificio antes de escapar a través del parque del establecimiento. Ahora, la Policía está revisando las grabaciones de videovigilancia, señaló un portavoz policial.
De acuerdo con las fuentes consultadas, los ladrones no pudieron “completar el robo gracias a la activación de los sistemas de vigilancia y a la rápida intervención del personal de seguridad y los carabinieri”. El museo sugirió que el objetivo no era específicamente las tres pinturas robadas.
Situada a 20 kilómetros de Parma, la Fundación Magnani Rocca, fundada en 1977, alberga la colección del historiador de arte Luigi Magnani (1906-1984) en su Villa de Obras Maestras, que también incluye obras de Durero, Rubens, Van Dyck, Goya, Monet y el artista italiano Giorgio Morandi. En el lugar también se exhibe un Paisaje de Cagnes de Renoir y acogió una de las obras maestras del pintor francés, El paseo, cedida en préstamo por el Museo Getty de Los Ángeles, para una exposición en 2024.
A finales de 2025, un espectacular robo en el Louvre de Francia, a plena luz del día, reavivó el debate sobre la seguridad de los museos, cuando cuatro ladrones se llevaron joyas de valor incalculable en tan solo ocho minutos.
Los robos de esa magnitud siempre suscitan una profunda autocrítica de parte de los jefes de seguridad de los museos, por lo general reacios a comentar las precauciones que toman o las que faltan tomar. Sin embargo, los consultores de seguridad privada aseguran que el robo en el Louvre evidentemente los hizo reflexionar. “Los museos están analizando lo que pasó”, dice James P. Wynne, exinvestigador de arte del FBI y actual socio de ArtRisk Group, una consultora de riesgo para obras de arte.
“Fue realmente impactante ver cómo robaban a plena luz del día el museo más visitado del mundo, incluso quizás el más famoso”, admite Geoffrey Kelly, exmiembro del Equipo de Delitos de Arte del FBI y actual socio de Argus Cultural Property Consultants, otra consultora del rubro.
Otras noticias de Italia
Antes de Pascua. El misterioso robo de un camión con miles de chocolates que amenaza el abastecimiento en Europa
MaraTANA. Vuelve la carrera más italiana de Buenos Aires, con un cambio de recorrido
“No participaremos en operaciones de ataque”. El embajador de Italia en la Argentina explica por qué Roma toma distancia del conflicto en Medio Oriente
- 1
Es uno de los mayores teóricos sobre las guerras justas del mundo y critica el ataque a Irán: “No tiene un fin claro y eso la hace incorrecta”
- 2
Tras un mes de intensos ataques, Irán resiste y mantiene a la economía mundial en vilo
- 3
Roban 12 toneladas de chocolates KitKat que iban en un camión en Europa
- 4
Un ataque con misiles de Irán a una base en Arabia Saudita dañó aviones e hirió soldados de EE.UU.