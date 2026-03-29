Robo en un museo en Italia: se llevaron obras de Renoir, Cézanne y Matisse en un asalto de tres minutos

MILÁN (AFP).- Cuatro delincuentes encapuchados robaron cuadros de Renoir, Cézanne y Matisse de un museo en Italia. Si bien el hecho se hizo público este domingo, ocurrió hace una semana, informaron las fuentes de la investigación.

Entre las piezas sustraídas figuran Los peces (1917), una obra de Auguste Renoir; Naturaleza muerta y con cerezas (1885-1887), de Paul Cézanne; y Odalisca en una terraza (1922), de Henri Matisse.

Entre las piezas sustraídas figuran Los peces (1917), una obra de Auguste Renoir. captura de redes

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, los ladrones ingresaron durante la madrugada del lunes pasado a la villa de la Fundación Magnani Rocca, cerca de Parma, en el norte de Italia, y se llevaron las obras en pocos minutos.

“[El robo se hizo] en menos de tres minutos, sin improvisar, de manera estructurada y organizada”, declaró el museo a SkyTG24. Los delincuentes forzaron una puerta para acceder a una sala en el primer piso del edificio antes de escapar a través del parque del establecimiento. Ahora, la Policía está revisando las grabaciones de videovigilancia, señaló un portavoz policial.

“Naturaleza muerta y con cerezas” (1885-1887), de Paul Cézanne: una de las obras robadas de un museo en Italia. @www.magnanirocca.it

De acuerdo con las fuentes consultadas, los ladrones no pudieron “completar el robo gracias a la activación de los sistemas de vigilancia y a la rápida intervención del personal de seguridad y los carabinieri”. El museo sugirió que el objetivo no era específicamente las tres pinturas robadas.

Situada a 20 kilómetros de Parma, la Fundación Magnani Rocca, fundada en 1977, alberga la colección del historiador de arte Luigi Magnani (1906-1984) en su Villa de Obras Maestras, que también incluye obras de Durero, Rubens, Van Dyck, Goya, Monet y el artista italiano Giorgio Morandi. En el lugar también se exhibe un Paisaje de Cagnes de Renoir y acogió una de las obras maestras del pintor francés, El paseo, cedida en préstamo por el Museo Getty de Los Ángeles, para una exposición en 2024.

Entre las obras robadas está Odalisca en una terraza (1922), de Henri Matisse.

A finales de 2025, un espectacular robo en el Louvre de Francia, a plena luz del día, reavivó el debate sobre la seguridad de los museos, cuando cuatro ladrones se llevaron joyas de valor incalculable en tan solo ocho minutos.

Los robos de esa magnitud siempre suscitan una profunda autocrítica de parte de los jefes de seguridad de los museos, por lo general reacios a comentar las precauciones que toman o las que faltan tomar. Sin embargo, los consultores de seguridad privada aseguran que el robo en el Louvre evidentemente los hizo reflexionar. “Los museos están analizando lo que pasó”, dice James P. Wynne, exinvestigador de arte del FBI y actual socio de ArtRisk Group, una consultora de riesgo para obras de arte.

“Fue realmente impactante ver cómo robaban a plena luz del día el museo más visitado del mundo, incluso quizás el más famoso”, admite Geoffrey Kelly, exmiembro del Equipo de Delitos de Arte del FBI y actual socio de Argus Cultural Property Consultants, otra consultora del rubro.