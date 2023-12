escuchar

Mientras en diversos sectores de la Cultura impera la preocupación por las drásticas medidas para el área que se incluyen en la “ley ómnibus” que el presidente envió al Congreso, el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, participó esta mañana de un encuentro en la sede de la AMIA (Pasteur 633), acompañado del compositor y director de orquesta Ángel Malher, al que presentó como asesor ad honorem. Las autoridades de la DAIA informaron que se trataba de la primera reunión que tenían con un funcionario del nuevo gobierno. Estuvieron presentes el vicepresidente primero de la DAIA, Marcos Cohen; el director ejecutivo, Víctor Garelik, y el secretario general de la institución, Alejandro Zuchowicki, además del presidente de Parlamento & Fe, Luciano Bongarrá; el periodista Román Lejtman y directivos de escuelas judías, entre otros.

El principal objetivo fue coordinar acciones vinculadas con la cultura y la conmemoración del Holocausto, además de recordar a las víctimas del atroz ataque de Hamas del 7 de octubre en el sur de Israel. Luego de un recorrido por la plaza seca de la AMIA, se proyectaron dos videos de la institución: uno sobre la historia de la AMIA, líder en la lucha contra el antisemitismo en el país, y otro sobre la visita de una delegación argentina a Israel días después del atentado terrorista que dejó un saldo de más de 1300 víctimas mortales y decenas de personas secuestradas. “Queremos que vuelvan a casa, y que vuelvan vivos -dijo Cohen-. Esta es la lucha de la democracia contra la barbarie, la lucha del valor de la vida contra el desprecio por la vida”.

Marcos Cohen, vicepresidente 1° de la DAIA; el compositor Ángel Malher, el secretario de Cultura Leonardo Cifelli y Alejandro Zuchowicki, secretario de la DAIA Mauro Alfieri

Las autoridades de la AMIA comentaron que el exministro de Cultura, Tristán Bauer, nunca había participado de la conmemoración del Día del Holocausto y el Heroísmo, e invitaron a Cifelli al acto del 5 de mayo de 2024. “El CCK está abierto para ustedes; cuenten conmigo para lo que necesiten”, dijo el secretario y agregó que con su equipo estaban “reformulando” Tecnópolis, donde habrá más espacio para actividades, conciertos y espectáculos. “Hay que llevar la cultura a todo el país -agregó-. Estamos trabajando con orquestas, museos, bibliotecas, que no quede todo centrado en Buenos Aires”. El nombre del director de Tecnópolis sería informado la semana próxima.

Al ser consultado sobre la impronta que tendría su gestión, Cifelli respondió que trabajaban en diversas áreas, como producciones audiovisuales y patrimonio, y elogió la trayectoria de la subsecretaria de Patrimonio, Liliana Barela: “Conoce hasta la última baldosa rota de los museos”, graficó. Las primeras obras teatrales de la nueva gestión en el Teatro Cervantes, a cargo del escritor Gonzalo Demaría, se estrenarán a partir de agosto. “Recién llegamos y estamos armando el equipo, la semana que viene empezamos a desarrollar los planes. Obviamente, nadie se va de vacaciones”, acotó e insistió en que su gestión trabajarían todos. “Tengo el apoyo del presidente, de Karina Milei y de la ministra Sandra Pettovello. No hubo recorte de presupuesto y vamos a trabajar todos juntos”, recalcó. Respecto de la oficialización de su nombramiento, comentó que saldría publicado en los próximos días en el Boletín Oficial.

“A Leo lo conozco desde los 17 años y por el tipo de persona que es sé cómo siente; hemos vivido muchos momentos buenos y también malos, que son los momentos en que se conoce más a la gente -dijo Malher, que además es su socio en la actividad privada-. Por su amplitud de pensamiento, creo que vamos a lograr hacer cosas muy valiosas para el país. Tiene una responsabilidad muy grande y sé que la va a cumplir”. Malher dijo a LA NACION que ayudará a Cifelli en algunas áreas, además de compartir con el secretario su experiencia como ministro de Cultura en la ciudad de Buenos Aires, cargo que ejerció por un año y medio, entre 2016 y 2017. “No soy amigo del presidente -agregó-. Soy conocido de él y también de Karina, que se hizo fan de todos los espectáculos que hicimos con Pepe Cibrián”.

La actualidad política se filtró en el encuentro y Cifelli se refirió a algunas propuestas incluidas en la “ley ómnibus”, como la amenaza de cierre del Fondo Nacional de las Artes, que ocasionó el repudio de artistas, escritores y organizaciones. “Es un organismo descentralizado -sostuvo-. Cultura elige al presidente, pero después el Gobierno nacional decide. Estamos viendo qué va a pasar. Todo esto tiene que ir al Congreso y ver qué deciden los legisladores”. Insinuó que una de las alternativas es que el FNA podría dejar de ser un organismo autárquico y depender, en términos presupuestarios, de su área. “Pero no sé cómo va a terminar, tenemos que esperar”.

Consultado por LA NACION sobre la situación del presidente del FNA, el escritor y cineasta Javier Torre, Cifelli lo definió como “una gran persona” que continuaría trabajando en su equipo. “El martes que viene tengo una reunión con todos los organismos descentralizados”, informó.

Entrada para extranjeros al Bellas Artes

El secretario dio dos anticipos. Por un lado, reveló que en su reciente encuentro con el director del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), Andrés Duprat, habían conversado acerca de volver a cobrar entrada a los extranjeros no residentes en el país que visiten el MNBA. “Andrés me dijo que eso representaba un buen ingreso -dijo-. Cuando visito los museos de otros países tengo que pagar entrada, y no son baratas. Lo único que le pedí es que hubiera un día de la semana gratis para todos”. El otro es que en los próximos días el presidente Milei anunciará un plan de alfabetización nacional, impulsado desde el Ministerio de Capital Humano, junto con las secretarías de Educación, Cultura, Trabajo, Niñez y Familia. “Ayer se resolvió eso”.

Al obsequiarle a Cifelli un candelabro de ocho brazos, Cohen efectuó una corrección al discurso que brindó el presidente Milei en la inauguración de los Juegos Macabeos Panamericanos, en Movistar Arena, ayer, donde invocó otra vez a las “fuerzas del cielo”, la gesta de los macabeos y la festividad de Jánuca. “Ayer el presidente y habló sobre el significado de Jánuca y su importancia en las Sagradas Escrituras. Quiero que le transmitas este mensaje: no está en las Sagradas Escrituras el libro de Jánuca, no entró en las Sagradas Escrituras. Uno de los motivos por los que no entró, según los sabios, es porque está muy poco presente el nombre de Dios. Sin embargo, es uno de los hitos históricos del pueblo judío”.

“¿Cómo se combina un presupuesto reducido con los proyectos de Cultura?”, preguntó Garelik. “Eso lo sabés vos mejor que yo”, respondió Malher, riendo. “Lo que no vamos a hacer es contratar a un artista por cincuenta millones de pesos, antes que eso vamos a dar becas. Hay que optimizar los recursos”, remarcó Cifelli, que esta tarde viajará con el presidente y Karina Milei rumbo a Mar del Plata para asistir a una función de Fátima 100%, el espectáculo de la actriz Fátima Florez, pareja de Milei.