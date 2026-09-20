Rodrigo Abd, personalidad destacada de la cultura: “Es un reconocimiento para mi trabajo y el de todos los reporteros”

El próximo lunes, la Legislatura porteña declarará Personalidad Destacada de la Cultura a Rodrigo Abd (Buenos Aires, 1976), figura de renombre internacional en el ámbito del fotoperiodismo y la fotografía documental. En 2023, como integrante del equipo de Associated Press (AP) en la cobertura de la guerra en Ucrania, obtuvo el Premio Pulitzer. La cita es a las 17, en el Salón Dorado de la Legislatura (Perú 160).

La iniciativa surgió de la legisladora María Fernanda Mollard (Ciudadanos Unidos-UCR). El fotorreportero Nicolás Suárez, colaborador de LA NACION, dirá unas palabras sobre el trabajo de su colega y el oficio de fotorreportero en tiempos violentos.

Abd también formó parte de un grupo ganador del Pulitzer 2013 por la cobertura de AP de la guerra civil siria; ese mismo año, con una de sus imágenes ganó el World Press Photo of the Year. Sus primeros trabajos fueron publicados en los diarios La Razón y LA NACION.

Nadiya Trubchaninova, de 70 años, llora junto al ataúd de su hijo Vadym, de 48, asesinado por soldados rusos en Bucha, en una foto tomada por Rodrigo Abd para la agencia AP Rodrigo Abd - AP

“Me parece muy interesante que la Legislatura porteña quiera resaltar mi trabajo como reportero gráfico –dice Abd en diálogo con LA NACION-. En estos momentos difíciles para nosotros, para ejercer la profesión de fotorreporteros, por todo lo que está pasando, la dificultad para ganarse la vida con este oficio, la dificultad para trabajar en la calle, muchas veces en situaciones de riesgo personal. Entonces, creo que es un reconocimiento para mi trabajo y también para el de todos los reporteros gráficos con los que estamos haciendo un trabajo en la calle, día a día”.

“Por otro lado, es lindo el reconocimiento, porque si bien ahora vivo en Buenos Aires, y trabajo para la agencia desde acá, durante muchos años estuve alejado del país –señala–. Viví casi veinte años afuera, en Perú, Guatemala y Afganistán. Volver a mi país y ser reconocido es lindo, así como compartirlo el lunes con colegas de LA NACION, con los que empecé a hacer esto hace veintiséis años, y con otros colegas de medios locales con los que muchas veces compartimos otros ámbitos, en las coberturas diarias. Poder estar todos juntos ahí con mi familia, mi esposa, mi hija, mis padres, con Florencia que trabaja en el diario, es lindo y es una forma de juntarnos”.

Fotografía del argentino Rodrigo Abd merecedora del premio Pullitzer por su cobertura en Siria AP

Para que el encuentro sea “un poco más interesante”, dice, además de agradecer la distinción, algunos fotoperiodistas hablarán sobre el trabajo en equipo y reflexionarán sobre el oficio.

“Lo que se nos viene ahora es la visita del papa León XIV en Uruguay, la Argentina y Perú –dice sobre su próximo objetivo, previsto para noviembre–. Me gustaría viajar a Perú, que es el lugar donde yo viví y donde el Papa va a estar más días, en la selva, en lugares muy interesantes, donde él vivió. Estamos enfocados en eso y en hacer las historias del día que tienen que ver mucho con la política, con Milei y el Gobierno”.