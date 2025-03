“Cualquiera de nosotros podría haber sido Pablo”: ¿Qué dicen los fotoperiodistas sobre el ataque a Pablo Grillo?

Decenas de reporteros participaron ayer de un “camarazo”, en la Plaza Congreso (habrá otro esta tarde en La Plata), en el lugar donde el miércoles resultó herido por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno disparado por las fuerzas de seguridad el fotógrafo Pablo Grillo, en el marco del operativo ordenado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante la manifestación de jubilados. El fotorreportero, de 35 años, fue operado de urgencia en el Hospital Ramos Mejía y pelea por su vida. Consultados por LA NACION, fotoperiodistas que trabajan para distintos medios y de forma independiente señalaron que desde 2024 las fuerzas de seguridad se comportan de manera muy violenta con la prensa y los manifestantes.

La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra), que organizó la acción en repudio de ayer junto con el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), emitió un comunicado donde se recuerda que al menos “una veintena de nuestras y nuestros asociados fueron baleados y gaseados por las fuerzas de seguridad, a menos de una semana de asumir el actual gobierno”. El protocolo de Bullrich, que fue cuestionado por Amnistía Internacional, también empieza a ser observado por la sociedad.

“El 9 de febrero de 2024 nos presentamos ante distintos estrados judiciales denunciando por ilegal e inconstitucional el Protocolo de Seguridad instaurado por la ministra Bullrich, que en cincuenta días de vigencia había provocado heridas a decenas de reporteras, reporteros gráficos y trabajadores de prensa -sostiene el comunicado-. Alertamos que el protocolo iba a incrementar la violencia institucional y la impunidad de los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad. Iniciamos más de media docena de juicios ante distintos juzgados federales, nacionales y de la ciudad de Buenos Aires. Recursos de amparo, denuncia por lesiones, abuso de autoridad y atentados contra la libertad de prensa. Ninguno prosperó, ningún juez nos escuchó”.

“Hoy, quien fuera nuestro alumno en Argra Escuela, Pablo Grillo, ha sido vilmente herido de gravedad por fuerzas de seguridad -se remarca-. No habrá sido porque no advertimos el grado de peligrosidad de Patricia Bullrich. Y fue herido, y su vida corre peligro, porque no hubo ni un solo resorte político, institucional o judicial que le pusiera freno a su impericia asesina y demagógica”.

Por último, la asociación pidió al presidente Javier Milei que “separe de inmediato de su cargo” a Bullrich y “la ponga a disposición de la Justicia, a ella y a sus subalternos”. El Presidente agradeció hoy a la ministra su defensa de “los valores de la República” en un acto en Expoagro. Por su parte, Bullrich aseguró que no iniciará una investigación en las fuerzas de seguridad sobre el penoso hecho; sin embargo, no se descarta que la Justicia inicie un proceso.

Hablan los fotorreporteros

“Es un hecho que se veía venir, lamentablemente”, dice Juan Manuel Foglia, el primero en fotografiar a Grillo tras ser herido en la plaza para la agencia de noticias Noticias Argentinas (NA). “Varias organizaciones ya venían denunciando mayor represión a trabajadores de prensa. Es responsabilidad del Ministerio de Seguridad que está evidenciando una represión exageradísima que antes no había ocurrido. Son las marchas más violentas de los últimos quince años. Se demostró que la policía arrojó el gas en forma horizontal y no para arriba. Para cubrir las marchas, hay que tener más precauciones e ir más preparado, con máscara de gas y un casco. Y además es azaroso, no se puede predecir si vas a resultar herido o no. Quieren intimidar a los manifestantes para que no se acerquen a la plaza en este tipo de marchas. El protocolo antipiquetes está provocando grandes disturbios y hechos de violencia, pero la prensa tiene que estar más presente que nunca y mostrar lo que pasa, sin protocolos”.

“Pablo se encontraba trabajando en las intersecciones de Hipólito Yrigoyen y Solís frente al Anexo de la Cámara de Senadores cuando fue impactado de forma directa con una cápsula de gas que le dio de lleno en la cabeza: fue un disparo directo y certero y directo por parte de las fuerzas de seguridad, que rompieron el propio protocolo; estas armas son letales si no se disparan a 45 grados -describe el presidente de la comisión directiva de Argra, Sebastián Vricella-. Pablo estudió en Argra Escuela en 2018, es un profesional que estaba haciendo la cobertura. Trabajar en este tipo de manifestaciones es cada vez más complejo, más allá de las medidas de seguridad que hemos implementado y de nuestras reiteradas denuncias en las que solicitamos que se cumpla la Construcción Nacional y podamos ejercer nuestro derecho a trabajar con libertad de prensa. También advertimos a las empresas de medios de comunicación que cuiden a sus trabajadores, proveyendo los elementos de seguridad necesarios para cumplir con nuestra tarea”.

“Estuve trabajando en la plaza el miércoles, pero me enteré después de lo que había pasado con Grillo -dice el fotoperiodista Hernán Zenteno-. Me estuve fijando los horarios en mis cámaras y vi que había estado en la misma posición que Grillo minutos antes. Me impresionó porque me podría haber pasado a mí; yo no estaba con casco sino solo con la máscara para el gas, haciendo una foto a través del marco de madera prendido fuego que él también quiso tomar. Con los gases lacrimógenos, la visión se acorta. Trabajar en circunstancias así no es lo mismo ahora que en otras oportunidades. Desde el año pasado, hice fotos de situaciones en las que la policía ataca y se sube a la vereda, en una actitud muy violenta, y trato de no quedarme en una encerrona porque sé que no me va ir bien, evitando piedras o balas de goma o estos cartuchos que estaban prohibidos desde el asesinato de Carlos Fuentealba, en 2007 y no sé por qué motivo se siguen usando. Otra cosa que observo es que los policías agarran gente al tuntún”.

“La difícil y crítica situación que está atravesando por estos momentos Pablo Grillo, fotógrafo, descalificado y menospreciado por la ministra Bullrich por tener una actividad política, es consecuencia de una represión desmesurada e injustificada -dice el fotógrafo Pepe Mateos a LA NACION-. Todas y todos los que trabajamos en la calle estamos en riesgo, cualquiera de nosotros podría haber sido Pablo. Las fuerzas represivas están habilitadas para ejercer crueldad y la aplican contra cualquiera y con total desprecio. No tienen ningún tipo de diálogo con manifestantes como sucedía en otros momentos. El orden que pretenden mantener se convierte en un caos generalizado. No apunta a ordenar nada sino a desmotivar la participación ciudadana y atenta contra derechos esenciales como lo son la protesta y la movilización. Esperemos que Pablo se pueda recuperar y que estos hechos nos sirvan para reflexionar con más profundidad hacia dónde vamos”.

“Es un momento complicado para reflexionar porque la vida de un colega está en juego y empezamos a ver las imágenes de cómo sucedió todo -dice la fotógrafa independiente y docente Anita Pouchard Serra-. Vemos mundialmente un crecimiento feroz de las represiones en las marchas y los despliegues de seguridad que pocas veces tienen que ver con lo que realmente va a pasar. Hay una diferencia tremenda entre los que puedan cometer hechos violentos y los que hacemos tareas periodísticas; los que buscamos imágenes estamos en medio de todo. Hay un cambio muy grande que nos obliga a repensarnos. Tengo la suerte de tener dos entrenamientos en zonas de conflicto [Hefat y Risc] y estas enseñanzas empiezan a ser útiles en un contexto democrático, en un Estado en paz, cuando se va a cubrir algo a diez cuadras de casa. La complejidad va de la mano con el escenario laboral de muchos colegas que trabajamos en forma independiente o vamos a registrar y no tenemos equipamiento de protección ni un medio detrás que nos respalde. Y cuesta formarse en protección; no estamos preparados lo suficiente para estos escenarios represivos que van cambiando de manera rápida, por ejemplo, los gases, que cada vez son más peligrosos. Son varios escenarios que crecen al mismo tiempo: operativos represivos más fuertes, extrema precarización y la solidaridad entre colegas”.

Pocuhard Serra -que ganó el año pasado el Premio Gabo en la categoría Fotoperiodismo- plantea interrogantes, de cara a la profesión. “¿Cómo formamos a nuestros estudiantes y cómo seguimos repensando nuestra profesión y nuestras prácticas?, ¿qué imágenes vamos a buscar?, ¿cómo contamos estos conflictos y esta violencia de manera visible o simbólica?, ¿cómo podemos resguardar nuestra seguridad?, ¿de qué sirven las imágenes de estos operativos?, ¿qué mostrar y dónde enfocarnos en estas marchas?, ¿qué otras historias hay? y ¿qué construimos con estas imágenes que ayudan a contar lo que está pasando en el país o en el escenario donde estemos presentes?”

“El peligro está del lado de la policía, cuando es evidente para los agentes que somos trabajadores de prensa -asegura la fotoperiodista y editora de LA NACION Soledad Aznarez-. Es algo internacional, en otros escenarios también se avanza sobre la prensa e incluso los médicos. Disparan sin miramientos. Y los equipos de seguridad son muy caros para los que estamos trabajando en la calle. Por otro lado, por la altura desde la que disparan los gases te das cuenta de que van a lastimar. Lo que pasó con Grillo lo demuestra, pero el objetivo con los gases no debería ser lastimar sino disuadir. La sensación de los gases es espantosa, no se puede respirar. Cuando Bullrich estaba en el gobierno de Cambiemos pasaba lo mismo: tiraban con balas de goma a la cara y el pecho. No hay respeto por el trabajo de la prensa y tenemos que movernos en grupo para resguardarnos. Argra, Sipreba y la empresa para la que uno trabaja brindan contención, pero no es el caso de todos los trabajadores”.

Rafael Calviño también acerca su punto de vista. “Hay dos o tres facetas distintas sobre el hecho, y todas son problemáticas -dice-. El tema principal es el protocolo del Gobierno, denunciado por Argra como anticonstitucional. A partir de que se puso en práctica, en las manifestaciones donde hubo incidentes estos comienzan con la represión de la policía y siempre aprovechan y reprimen a trabajadores de prensa, en especial, a reporteros gráficos. En el caso de la manifestación del miércoles, las fuerzas de seguridad empezaron a reprimir temprano en distintos puntos. Luego, sobre el hecho gravísimo del cartucho de gas que recibió Grillo, la primera declaración de Bullrich fue tremenda. ¿Qué tiene que ver si es o no es un militante kirchnerista? Eso no habilita a que le peguen un tiro o le den un palazo. La Argra pidió la renuncia de Bullrich, pero el Gobierno la apoya; Milei dijo que los ‘buenos’ son los de azul y que los demás lo van a pagar. El cambio en la profesión, con la desaparición de medios gráficos, conllevó una merma en los puestos de trabajo y, a la vez, toda la gente hace fotos o pequeños videos que muestran los hechos. Los camarógrafos corren los mismos riesgos que los fotoperiodistas y los cronistas. El abogado de Argra, el escritor Miguel Gaya, recordó que en el caso de José Luis Cabezas [fotorreportero asesinado en enero de 1997 en Pinamar] las condiciones sociales estaban dadas para que el crimen ocurriera y que ahora pasa lo mismo: están dadas las condiciones; basta escuchar las declaraciones de los funcionarios. Tienen carta libre para hacer lo que quieran y están haciendo lo que quieren”.

