Mañana se inicia la tercera edición de la Bienal de Performance, BP19, encuentro curado por Graciela Gasabé. La inauguración será en el Museo de Bellas Artes con una propuesta de la artista Gisèle Vienne (ver aparte). El viernes, la programación se expande hacia el Teatro Coliseo. Quien copará el gran espacio será el italiano Romeo Castellucci, una de las grandes personalidades de la escena contemporánea. Este notable director, escenógrafo, iluminador y vestuarista fundó en 1981 la compañía Societas Raffaello Sanzio. En 2013 ganó el León de Oro que otorga la Bienal de Venecia (2013). En dos oportunidades, obras suyas fueron programadas en el marco del Festival Internacional de Buenos Aires. En 1999, Orestea. En 2013, Sobre el concepto del rostro del hijo de Dios.

En su tercera visita a la Argentina presentará hasta el domingo Ética: naturaleza y origen de la mente, una acción performática inspirada en el segundo de los cinco libros de Ética, escrito por Baruch Spinoza, en el que se explora el poder de la mente como núcleo donde se constituye la realidad.

En Ética, los símbolos más claros son una mujer suspendida en lo alto por un dedo (Silvia Costa, esposa del artista itlaniano), un perro hambriento circulando por el nivel de piso e imágenes proyectadas. ¿Qué representa este juego de alegorías? En charla con LA NACION desde Nueva Jersey, donde está presentando Democracia en América, este creador maldito de la escena europea responde: "Es justo ese término: Ética es una alegoría. Una alegoría con personajes como de una fábula. Una mujer que se suspende en lo alto con la fuerza de un dedo en una imagen tanto de gran fragilidad -porque da la sensación de que está por caerse- como de una enorme fortaleza. Es una alegoría de la lucha en la mente. El otro personaje es el perro, que deambula por el espacio con una videocámara. Así se entabla un diálogo entre las diferentes concepciones de imágenes en una imagen poética, que puede ver tanto un nene como un intelectual. El tercer personaje es la mente, representado por una silueta femenina tallada sobre una especie de puerta que el espectador tiene que atravesar para entrar a la acción. Son tres elementos en los cuales entran en debate lo perceptivo y la forma poética.

-Pareciera ser que hay otro personaje: la mente del espectador.

-Claramente el espectador es un personaje muy importante, porque arma su propio espectáculo.

-Cuando presentó Ética en Milán dijo que en los tiempos actuales ya no se piensa sino que se comunica. Agregó que el peso de la comunicación es más fuerte que el de los Estados y el de la Iglesia. ¿Esto es producto del rol de las redes sociales?

-No lo creo. La comunicación es el verdadero poder actual, mucho más que la Iglesia y que el Estado. Es el nuevo poder. Pero la lucha entre esa mujer y el perro es propia de un diálogo que confronta cuestiones diversas de la imagen, pero de una imagen que está por fuera del dominio de la comunicación. La imagen en el campo de artístico no comunica un discurso único, sólo revela algo. No hay ideología en esa imagen. En contraposición la imagen de consumo, la de las redes, la de la comunicación, sí está cargada fuertemente de ideología. Son imágenes del poder que crean miedo, que generan tensión. Frente a eso, la imagen en el arte tiende a liberar presiones, a liberar el peso del discurso. Por su supuesto que pueden ser perturbadoras, pero no están destinadas al consumo.

-Muchas veces lo han denominado un provocador de la escena. ¿Se siente cómodo con esa categoría?

-Para nada. La provocación es una técnica de la publicidad, una técnica comercial. Es previsible, algo estúpido. ¿Me gusta crear problemas? Eso sí. Me resulta más bonito como hablar de escándalo, prefiero esa palabra. Pero no un provocador.

-A lo largo de su producción algunas de sus propuestas han generado la reacción de ciertos sectores de la Iglesia como de la derecha italiana. Actualmente, ¿en qué aspectos de su producción visualiza a esos escándalos?

-Diría que en la concepción general de mi teatro. No es cuestión de un tema dado. Pero los escándalos suceden o no; yo no los busco, no los organizo.

-Ha dicho que el teatro es la expresión mas carnal de las artes, ¿por qué?

-Porque el lenguaje específico del teatro es el cuerpo, el cuerpo humano; no la palabra, Es el arte que más se aproxima a la vida real. Esa es la fuerza inaudita del teatro como su extrema fragilidad.

Romeo Castellucci

DE ESCÉNICOS Y ENCENDIDOS

En el marco de la programación de la BP19 hay varios artistas, como el mismo Romeo Castellucci, cuya producción está ligada al mapa de la creación escénica. Un mapa, claro, de límites dudosos, creativos, experimentales y en reformulación permanente. La Bienal no está exenta de estos corrimientos. De hecho, varias de las acciones programadas están a cargo de artistas que suelen habitar el circuito alternativo de teatro porteño.

Maricel Álvarez y Emilio Garcia Whebi

Matías Feldman. El sábado y el domingo, en Paseo Costero Vicente López, el artista propone un recorrido por el lugar. "Crear el «punto de vista» es un acto ideológico, estratégico y de sutil violencia", apunta este director y dramaturgo cuya última producción, El hipervínculo, volverá a presentarse en el Complejo Teatral debido al éxito de público.

Lisandro Rodríguez, desde el lunes hasta el fin de la Bienal, te sube a su moto en Estás conduciendo un dibujo. La acción -inspirada en el libro El cuaderno de Bento, de John Berger-, plantea un paralelismo entre el acto de pilotear una moto y el de dibujar. Lisandro Rodríguez es un talentoso director, actor y dramaturgo. Es, además, el gestor de la sala Los vidrios, una de las más experimentales de la escena alternativa.Su última producción fue Dios, una propuesta que, como le sucedió a Castellucci, generó algunas escándalos.

Romina Paula hará Caminantes el 21 y 22 de este mes. En esta propuesta un grupo de mujeres (Dolores Fonzi, Rosario Bléfari, Pilar Gamboa, Julieta Venegas, entre otras) leerán textos propios y ajenos mientras se desplazan por el Centro Cultural Recoleta. Romina Paula es actriz, dramaturga, directora y escritora. Sus obras suelen formar parte de los más prestigiosos festivales internacionales de teatro.

Osías Yanov, de Ave Porco a un supermercado

Mariana Obersztern presentará el 28 de este mes BLOW / Una asamblea. Se postula como un dispositivo heterogéneo para pensar a solas y acompañado en la que cuatro actrices ocuparán el lugar de sutiles provocaciones. Obersztern es una talentosa directora y dramaturga que suele presentar sus obras tanto en la escena pública como alternativa.

Osías Yanov hará 1999, AVE DIA, el 29 y 30 de mayo. El punto de encuentro será en Corrientes 1980. Allí, hasta el último día de 1999, funcionó Ave Porco, un reducto del under de su tiempo. Aquella noche la ambientación fue repartida entre los presentes. Actualmente funciona un supermercado Día. La acción intentará indagar en las huellas de aquella acción despedida de Ave Porco. Osías Yanov es coreógrafo y artista multidisciplinario. Las fiestas, rituales nocturnos, las teorías de género forman parte de su indagación artística.

Emilio García Wehbi y Maricel Álvarez presentarán el 31 de este mes Vida y muerte del concepto clásico de utilidad, acción que analiza satíricamente al mundo del mercado de arte. García Whebi es un reconocido actor y director teatral. Ella, una actriz exquisita tanto de cine como de teatro. Desde hace años juntos vienen realizando diferentes acciones performáticas.

Cada uno de ellos realizarán desde este fin de semana propuestas muy diversas a las que el público tendrá acceso, siempre en forma gratuita, de diferentes modos. En la página de la Bienal de Performance figura el modo para sumarse a estas propuesta