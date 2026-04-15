Winslow, EE.UU.- La ruta 66 es una carretera legendaria en Estados Unidos, cuyo recorrido surca gran parte de ese país de este a oeste, atravesando los paisajes diversos de su extensa geografía e innumerables pueblos y ciudades que se desarrollaron a la vera de este histórico camino. Fue también la ruta elegida por aquellos que migraban hacia el oeste en busca de trabajo en épocas de crisis como la Gran Depresión. Reemplazada hacia la segunda mitad del siglo XX por modernas autopistas, la ruta quedó tan solo como un recuerdo o una opción de viaje pintoresca para los turistas. Fue inmortalizada en la canción “(Get Your Kicks on) Route 66”, que fue interpretada por innumerables artistas, desde Nat King Cole y los Rolling Stones hasta la singular versión en castellano grabada por Pappo en 1995. En sus versos se enumeran los distintos lugares de su recorrido, en uno de los cuales fue tomada la imagen cenital que se ve aquí.