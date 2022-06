Santiago Kovadloff ya es Ciudadano Ilustre de la ciudad de Buenos Aires

En el Salón Dorado del Teatro Colón, entre amigos, familiares, colegas y figuras políticas como el expresidente Mauricio Macri, los exministros Patricia Bullrich y Hernán Lombardi y el actual ministro de gobierno porteño, Jorge Macri, Santiago Kovadloff recibió el diploma que lo acredita como Ciudadano Ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Emocionado, el filósofo, poeta y ensayista recordó su regreso a la capital argentina, a los 20 años, después de vivir en Brasil, y la nostalgia que sentía por su “Buenos Aires querido”.

“Ha querido la casualidad que esta grata designación me alcanzara el mismo año en que se cumplirán seis décadas de mi regreso. Quise, tras residir cinco años en Brasil, recuperar a los 20 la ciudad de mi niñez y de los inicios de mi adolescencia. Con igual intensidad aspiraba a reconquistar el idioma en el que quería escribir y que sobrevivía en mí maltrecho por el desuso”, contó en el inicio de su discurso.

El expresidente Mauricio Macri habló en el acto en homenaje a Kovadloff

“Todos compartimos la admiración por su obra y los valores como la defensa de la democracia, la República y la libertad. Lo conocí hace muchos años, cuando era jefe del gobierno porteño. Escucharlo siempre es un privilegio. Siempre dice lo que piensa. Nadie puede dudar de su honestidad intelectual. Habla porque tiene una necesidad ética y moral de hablar. Por eso, sus intervenciones son un deber cívico”, dijo el expresidente.

La distinción, propuesta por la exlegisladora porteña Lía Rueda, fue aprobada por unanimidad el 21 de noviembre de 2019, pero el acto formal debió ser postergado por las restricciones impuestas por la pandemia. “Para mí, se trata de una reparación histórica porque considero que debía ser merecedor de esta distinción desde mucho antes”, dijo Rueda, que le entregó el diploma enmarcado. Por parte de la legislatura porteña, recibió a modo simbólico un mate con detalles de alpaca.

“Reconstruir un pasado es siempre en buena medida reinventarlo. Lo indiscutiblemente objetivo del mío en aquellos años fueron dos amores, el que en mí despertaba la ciudad recuperada y, en ella, la muchacha que habría de ser mi compañera de toda la vida, Patricia Leyac. En consecuencia, el mío de hoy no puede ser sino un mensaje de gratitud hacia todo lo que he recibido a lo largo de tantos años de encuentros y reencuentros, gratitud no sólo hacia quienes aquí están por la calidez que me brindan al acompañarme, sino gratitud porque al ser quienes son y cómo son han enriquecido mi vida”, dijo el homenajeado.

Sonriente y emocionado, Kovaldoff nombró uno por uno a quienes considera que han enriquecido su vida: el expresidente Macri, Bullrich, Lombardi, Jorge Macri, Pablo Lanusse, Daniel Sabsay, Waldo Wolff (presentes en el acto), Graciela Fernández Meijide, Norma Morandini, Graciela Ocaña y, también, a Rueda y Jorge Telerman, director del Teatro Colón. Además, a sus “dos amigos entrañables” Jorge Sigal y Héctor Guyot, editor del suplemento Ideas de La Nación, y, por supuesto, a su familia: “A mis tres hijos, Valeria, Julia y Diego y mis tres nietos: Maud y Ralph, adorables inglesitos ambos, y el muy porteño Emilio que aquí está y ha ensanchado con su indeclinable presencia mi capacidad de amar”.

Antes habían hablado Telerman, quien dio unas afectuosas palabras de bienvenida y dijo que ser anfitrión del homenaje “es un gusto personal”, el expresidente, Sigal, Guyot, Jorge Macri (que destacó “lo que genera Kovadloff en todos los argentinos) y Rueda.

“La etimología de la palabra ilustre nos remite al vocablo latino ilustris que significa: ‘claro, iluminado, brillante, intensamente bañado de luz, manifiesto, visible, muy notable’. Estoy convencido que la enorme erudición de nuestro homenajeado -poeta, filósofo, escritor, estudioso de las ideas política, ensayista-, siendo un atributo indudable, no es, sin embargo, la mayor de sus cualidades. Que, su condición de ‘iluminado, brillante, bañado de luz’, deriva, por sobre todas las cosas, de su peculiar manera de mirar, de ver y de sentir. Es su curiosidad innata la brújula que lo lleva al manantial de las letras y del pensamiento”, dijo Sigal.

Guyot partió de una experiencia personal para abordar la figura del filósofo: cuando lo llamó de urgencia, siendo un joven cronista, para pedirle una columna de opinión. “Lo sorprendí en medio de una tarde ocupada y me dijo que le resultaba imposible. Habrá notado mi desazón, porque después de un largo silencio me salvó del abismo con una salida tan improvisada como creativa”. Ahí nomás le dictó la columna.

“Traducía sus ideas en frases que iba hilvanando rítmicamente como si estuviera leyendo de un libro abierto. En verdad, estaba pensando sin red, y desde el otro lado de la línea yo era testigo de una suerte de improvisación que bien podía compararse con un solo de jazz, con su hipótesis, su desarrollo y su resolución”, aseguró. Y agregó. “Ahí descubrí que en Santiago casi no hay distancia entre la palabra hablada y la palabra escrita, y entre ambas y su pensamiento. Piensa como habla, y habla como escribe. Descubrí, también, a una persona generosa. Lo sentí entonces, y lo confirmé después: a Kovadloff le importa el otro; es dueño de una empatía natural que lo vincula de manera profunda con el prójimo. Solo alguien generoso puede tener la disposición al diálogo que tiene Santiago. Creo que esa vocación por el diálogo, hecha de curiosidad genuina y gran capacidad de escucha, es una marca en toda la obra de Kovadloff”.

Estuvieron presentes Marcos Aguinis; Fanny Mandelbaum; el doctor Claudio Escribano, integrante del directorio de La Nación SA; Jorge Macri (ministro de gobierno porteño, que destacó “lo que Kovadloff genera en todos los argentinos”); Maximiliano Guerra; Carlos Rosenkrantz, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia; y la jueza María Inés Weinberg, presidenta de la corte de justicia de la ciudad, entre otros.

El Ministro de Cultura porteño, Enrique Avogadro, el exdiputado nacional Adalberto Rodríguez Giavarini y Fernández Meijide enviaron sus adhesiones y felicitaciones al ciudadano ilustre.