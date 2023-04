Se presentaron a la Justicia cinco sobrinos de María Kodama como herederos del legado de Borges y su tía

escuchar

Después del desconcierto que generó la presentación judicial del abogado de María Kodama, el letrado Fernando Soto, ante el juzgado civil nº 94 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, a cargo de la jueza subrogante María Verónica Ramírez, trascendió que el señor Jorge Kodama, hermano de la escritora fallecido el 30 de julio de 2017, casado con la señora María Luisa Massini, tuvo varios hijos: Mariana, Martín, Victoria, Matías y Belén; también diez nietos, según el obituario publicado en este diario luego de su muerte. Los restos del señor Kodama descansan en Parque Memorial, donde fue enterrada María Kodama el 27 de marzo.

Esta mañana los cinco sobrinos de María Kodama -Mariana, Martín, Matías, María Belén y María Victoria Kodama, abogada de todos ellos- se presentaron a la justicia como herederos de los bienes de su tía y del legado de Jorge Luis Borges.

“Nos presentamos en nuestra calidad de sobrinos y únicos herederos de la causante, hermana de nuestro padre, Jorge Kodama, fallecido el 30 de julio de 2017 -se lee en el escrito agregado hoy en el expediente “KODAMA, MARIA S/SUCESION VACANTE”-. Asimismo, declaramos que no existen otros herederos y desconocemos si había disposición de última voluntad de la causante”.

Los sobrinos de Kodama, si aspiran a heredar el legado de su tía (que incluye el del escritor más importante de la Argentina hasta hoy), no son herederos forzosos y deberían acreditar su relación. Si apareciera un testamento (que no los incluyera) quedarían desplazados.

LA NACION se comunicó con la sobrina y letrada María Victoria Kodama, que dijo que por el momento no hablarían con la prensa. “Es todo muy reciente -agregó-. Como surge del expediente, nos presentamos porque tomamos conocimiento de la existenbcia de la sucesión vacante”. La abogada solicitó a la Justicia que se la designara como “depositaria de los bienes”.

En la presentación, los sobrinos de Kodama solicitan además que se determine el acervo sucesorio, “a fines de salvaguardar la herencia” y que se dicten “las medidas de seguridad para los bienes y documentación de la causante”. También piden un avalúo (algo que Soto no había solicitado). La jueza podría dictar el resguardo de los bienes en forma inminente.

para mí LA pregunta es: ¿quién custodia en este momento los bienes de maría kodama?¿qué garantías hay respecto a la conservación de su patrimonio?¿cómo sabemos que un montón de buitres no van a meter mano antes de que intervenga la justicia? — eugenia ⭐⭐⭐ (@_djsalinger) April 4, 2023

“Apresurada e irrespetuosa”

Para muchos allegados a Kodama, la presentación de ayer del abogado penal de la viuda de Borges fue “apresurada e irrespetuosa”. En una rápida búsqueda por sitios de internet y redes sociales, se pueden encontrar nombres y perfiles de personas que podrían estar emparentadas con Kodama. “Yo busqué, busqué, y me aparecieron muchísimos Kodama -dice Soto a LA NACION-. No uno ni dos, son como veinte. Pensé que podía contactar uno por uno, pero me urgía custodiar los bienes. Pensé que si hacía la presentación y esta tenía difusión pública, como la tuvo, quienes son herederos se van a presentar inmediatamente. Si yo lo hubiera buscado y presentado, tal vez como abogado me convenía más, pero lo que quería era que se presentaran a la Justicia y no esté el Estado como heredero”.

¿Se apuró Fernando Soto en su presentación a la Justicia sobre la "herencia vacante" de Kodama? Fabián Malavolta - LA NACIÓN

En el documento que presentó a la Justicia, en el punto 3, Soto refiere que tomó conocimiento de la existencia de un hermano de la escritora por la misma María Kodama, quien le dijo que éste no tenía descendencia. Pero Jorge Kodama, que murió en 2017, sí la tuvo. Trascendió que la viuda de Borges no tenía demasiada relación con sus parientes y que le gustaba presentarse como una persona “sola en el mundo” o al menos sin lazos familiares. En varios avisos fúnebres publicados en LA NACION tras la muerte de Kodama, muchas personas se autodenominaron como integrantes “la familia de amigos” de Kodama. Pero para la Justicia, los amigos (si no existe un testamento) no heredan.

Soto agregó que no existe un inventario de los bienes de Kodama (en su escrito, solicita a la jueza que instruya su realización) y que en la Fundación Internacional Jorge Luis Borges hay cajas apiladas en el escritorio de Kodama, y cuyo contenido Soto desconoce. Solo se hizo un inventario de la biblioteca de Borges. Para el letrado, es “improbable pero no imposible” que exista un testamento ológrafo (escrito por Kodama); no obstante, si apareciera, desplazaría a todos los herederos no forzosos de la viuda de Borges. Allegados a Kodama dijeron no conocer la existencia de su familia.

“Mi conocimiento sobre la cuñada de Kodama fue solo circunstancial -cuenta el escritor Martín Felipe Castagnet a LA NACION-. Yo vivía en un edificio de Almagro que, en esas ironías borgeanas, estaba sobre la calle Perón, y me llamaba la atención su apellido. A María Kodama la conocía de las jornadas de literatura norteamericana, que ella solía cerrar por su amistad con Rolando Costa Picazo, y habíamos estado hablado de su padre japonés. Cuando tuve ocasión de hablar con la administradora del edificio, me confirmó que era la cuñada y que tenían mucha vida familiar, con hijos y nietos, de la que María Kodama no participaba demasiado. Mi amiga Eugenia Santana Goitía se acordaba de esta conversación, que yo ya había olvidado, y en un segundo encontró en internet todos los datos de la familia que el abogado dice no encontrar”.

La escritora Pola Oloixarac también se refirió a la cuestión. “Me parece por lo menos curioso que el doctor Soto, abogado de Kodama, se apure en declarar la vacancia de la herencia, siendo que le depara a él, por declararla, el 10% de los bienes -dice la autora de Mona-. Anoche, Eugenia Santa Goitia encontró a los parientes de Kodama en treinta segundos mirando los avisos fúnebres; hasta los sobrinos están en Facebook. También, es muy extraño que el abogado se proponga para inventariar los objetos personales de Borges ‘por el conocimiento que poseo de la vida de Borges’, como dice en su escrito. Recordemos que el doctor Soto es un abogado penalista, no un especialista del mundo de ‘Tlön, Uqbar, Orbis Tertius’. El caso del testamento perdido, o extraviado, no parece una historia kafkiana o dantesca, como sugieren algunos: se parece mucho más a la trama de Los Aristogatos de Walt Disney”.

Me alegra mucho y alivia mi espíritu que los sobrinos de María Kodama se hayan presentado como herederos en el expediente sucesorio. Se abre una nueva etapa en la protección de la Obra de Borges. — Fernando Soto (@Doctor_Soto) April 4, 2023

A Goitia también le pareció “notorio” que Soto hablara de una sucesión vacante a ocho días de la muerte de Kodama, cuando resultaba tan sencillo encontrar a los parientes. “Es extraño que no tengan inventario ni que esté claro el tema de los derechos cuando cualquier abogado razonable te dice que hagas eso”. Al respecto, Soto dijo que Kodama era una mujer muy especial, que evitaba hablar de sus enfermedades y de la muerte. Esta mañana, luego de conocer la presentación de los sobrinos de Kodama, el letrado escribió en su cuenta de Twitter: “Me alegra mucho y alivia mi espíritu que los sobrinos de María Kodama se hayan presentado como herederos en el expediente sucesorio. Se abre una nueva etapa en la protección de la Obra de Borges”. Aún no se sabe si él formará parte de esa etapa. En diálogo con este diario, Soto señaló que los vínculos hereditarios no se acreditan por publicaciones en redes sociales sino con certificados de nacimiento.