La escritora francesa Annie Ernaux obtuvo el Formentor de Letras y los catalanes Joan Margarit y Daniel Gamper, el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y el Anagrama de ensayo. Fuente: AFP

Silvina Premat SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de mayo de 2019 • 15:56

En las últimas horas se conocieron en Europa los ganadores de tres importantes premios en el ámbito literario, que recayeron en dos catalanes y una francesa. El Formentor de las Letras, que distingue la trayectoria de un autor y está dotado en 50.000 euros, fue para la escritora Annie Ernaux, de 78 años; el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, que otorga 42.100 euros, recayó sobre el poeta Joan Margarit, de 80 años, y el 47º premio Anagrama de ensayo, de 8000 euros, fue para el profesor de filosofía política Daniel Gamper.

Retratos autobiográficos. La obra de Annie Ernaux fue destacada por el jurado del premio Formentor, que se entregará en septiembre durante las Conversaciones Literarias organizadas por Fundación Santillana, como un "implacable ejercicio de veracidad que penetra los más íntimos recovecos de la conciencia" en una "elaborada reflexión autobiográfica" que posee "un estilo entrecortado y áspero y se pone al servicio de una conmovedora y terrible franqueza". El acta del jurado agrega que "Annie Ernaux desvela sin pudor la condición femenina, comparte con el lector la intimidad de la vergüenza y refleja con un estilo despojado la desordenada fragmentación de la vivencia contemporánea".

Es autora de unos veinte títulos autobiográficos en los que pinta el paisaje de la Francia rural que, según algunos críticos, permiten entender fenómenos de ese país como, por ejemplo, el enojo de los "chalecos amarillos". Algunas de esos libros son El lugar, La vergüenza, No he salido de mi noche, El acontecimiento, Memoria de chica, Los años y El uso de la foto. A la prensa ha dicho: "No creo que mis novelas puedan ser consideradas duras, ni que busquen hacer daño. Se trata más bien de tomar conciencia de aspectos de la vida como la vergüenza y el sufrimiento. No son libros que busquen un sentimiento particular sino una verdad que está ahí aunque no sea evidente".

El premio Formentor fue recibido por prestigiosos escritores entre los que figuran los argentinos Jorge Luis Borges, Ricardo Piglia y Alberto Manguel. Otros ganadores destacados son Carlos Fuentes, Juan Goytisolo, Javier Marías, Enrique Vila-Matas, Roberto Calasso, Mircea Cartarescu.

Joan Margarit tenía previsto venir a Buenos Aires en el contingente catalán para la Feria del Libro, pero faltó con aviso Fuente: AFP

El poeta arquitecto. Joan Margarit, ganador del galardón más importante en el género poesía, el Reina Sofía, es el segundo autor catalán en obtenerlo. El anterior fue Pere Gimferrer, en 2000. Ambos publicaron sus primeros libros en castellano para escribir luego en su lengua materna. Margarit estudió y ejerció la arquitectura hasta su jubilación. Trabajó en las obras de la Sagrada Familia y fue docente de cálculos de estructuras en la Escuela Técnica Superior de Barcelona. Víctor García de la Concha, al fundamentar la distinción, calificó a Margarit como "el gran artífice de la poesía como instrumento moral". Considerado el Cervantes de la poesía, este premio es convocado por la Universidad de Salamanca junto a Patrimonio Nacional. Los últimos ganadores fueron el venezolano Rafael Cadenas, la nicaragüense Claribel Alegría, el español Antonio Colinas y la uruguaya Ida Vitale.

Para definir la poesía, Margarit hace una analogía con la música y afirma que "el poeta es el compositor; el poema, la partitura; y el lector, el intérprete". Él mismo ha comentado sobre qué tratan algunas de sus obras: del dolor ( Cálculo de estructuras), la tristeza ( Casa de misericordia), la lucidez ( Misteriosamente feliz), la dignidad ( No estaba lejos, no era difícil) o el conflicto y la alegría, del recuerdo en la vejez ( Se pierde la señal). Sobre la muerte, inspirado en la de su propia hija, es Joana, acerca de la cual el escritor ha contado: "Estaba afectada por el síndrome de Rubinstein-Taybe, una deficiencia a la vez física y psíquica que implicaba problemas motores que la obligaban a utilizar muletas y silla de ruedas. Ella comprendió que su bienestar dependía del afecto de quienes la rodeaban y aprendió muy pronto que el afecto genera más afecto (.) Treinta años después, la historia acabó en los últimos ocho meses de la vida de Joana, que son el tema del libro que lleva su nombre. Siempre estuvo presente la angustia al imaginar su indefensión una vez que el padre y la madre hubieran desaparecido. La paradoja es que ellos dos son los huérfanos".

Profesor de filosofía política, Daniel Gamper, ganador del premio Anagrama de ensayo Fuente: EFE

Al rescate de la palabra. Daniel Gamper, profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona obtuvo el premio Anagrama por su obra Las mejores palabras. De la libre expresión, en la que, según Daniel Rico, uno de los miembros del jurado, invita a reencontrar "el valor ético, político y civil de las palabras" y lleva a "preguntarnos sobre el mejor de sus usos a través de un saludable y ameno recorrido por lugares, ocasiones y tesituras". La obra de Gamper fue seleccionada entre los setenta y siete enviadas desde quince países.

Autor de otros ensayos como "La fe en la ciudad secular", Gamper ha estudiado y traducido obras de Habermas, Butler y Croce y ha afirmado que "en estos momentos de fake-news y de postverdad" constata "una devaluación de la palabra, en el marco de unas tendencias liberales constantes, una ausencia de la utilidad de la palabra, por ello reivindico la libertad de expresión", aunque prefiere referirse a ella con la expresión "discurso libre". Sobre el mal uso de las palabras considera que elas "sirven para cuidarnos los unos a los otros, para discutir colectivamente sobre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto", pero "cuando se ponen al servicio de alguien o del mercado, no cumplen esa función".