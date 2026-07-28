Bogor, Indonesia.– En Indonesia, cuando comienza el ciclo lectivo, se desarrolla la Semana de Orientación Escolar. En este período, los alumnos nuevos que ingresan recorren las instalaciones y se interiorizan sobre las normas, los valores y la cultura escolar. Aquí los vemos a todos vestidos de blanco: ellos, con corbatas verdes; ellas, con sus cabezas cubiertas con el hiyab obligatorio. Sus rostros reflejan todo tipo de expresiones. Algunos conversan alegremente; otros están serios, como expectantes. Pero hay un rostro que se destaca por ser el que muestra un gesto que no se repite. El de la niña que mira a cámara mientras bosteza y no controla ese reflejo involuntario provocado por el cansancio o el aburrimiento. Sin disimulo, expresa aquello que en general se trata de disimular en esas situaciones que provocan tedio, pero de las que no podemos escapar. Cuando el deber llama, no importa la edad, no queda otra que atenderlo.