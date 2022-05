Banksy no deja de llamar la atención sobre aquello que molesta, perturba, incomoda. Sus temáticas giran en torno a esas piedras en el zapato que siempre interpelan por el egoísmo y los prejuicios que la corrección política imperante obliga a disimular. Las palomas con sus carteles contra los inmigrantes están apoyadas sobre una línea negra, difusa en algunos puntos. Los dos hombres que probablemente cuelgan otra de sus obras también están apoyados, pero sobre escaleras. A diferencia de las palomas, que pueden volar, los seres humanos no tenemos esa capacidad. Ellas pueden agitar las alas y ser libres cuando les plazca, mientras que los trabajadores no tienen más remedio que bajarse y volver a tierra. Que la exhibición que están preparando se llame Sin límites ojalá ayude a todos a volar con su arte en Chile. Ojalá pase lo mismo cuando pronto desembarque en la Argentina.