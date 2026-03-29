“Paisaje de mujer”: la sensualidad del cuerpo femenino, en la paleta de Juan Lascano

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Juan Lascano tiene casi 80 años y pinta desnudos desde los 16. Sin embargo, la exposición Paisaje de mujer, que inaugura el lunes 30 en la Casa Bachmann de esta ciudad, alberga cuadros inéditos: es la primera vez que el artista radicado aquí desde 2005 abre una muestra exclusivamente de desnudos.

Aunque acumula más de 50 exposiciones en su vida –sus colecciones más famosas incluyen bodegones, paisajes, retratos–, Lascano se muestra movilizado por esta nueva exhibición de obras pintadas en los últimos 20 años: “Me encanta que no haya sido idea mía. La exposición se debe al empuje de tres amigos que forman parte de la Asociación de Artistas Plásticos de Bariloche: Natalia Lukacs, Aurelio García y Perla León. El año pasado, los llamé al estudio porque quería una opinión artística y ellos me dijeron que tenía que exponer los desnudos”.

“El desnudo es muy rico, tiene todo: color, volumen, textura", dice Lascano Marcelo Martinez

Eligieron 29 cuadros y 5 dibujos que el artista nacido en La Plata hizo con nueve modelos que se lucen en los lienzos. “Siempre les pregunto por qué posan. Hay respuestas muy diversas, muchas quieren hacer la experiencia o tienen interés en el arte. Una vez, una chica psicóloga, muy buena modelo, que ya no posa para mí, me contó que posaba como un homenaje a su cuerpo”, dice Lascano.

Mientras recorre la exposición que permanecerá abierta durante todo abril, suma que el cuerpo humano es el tema que pintaría hasta el fin de sus días: “El desnudo es muy rico, tiene todo: color, volumen, textura. He trabajado mucho en un lugar increíble que hay en Buenos Aires, que es la Asociación Estímulo de Bellas Artes, que está por cumplir 150 años. Todos los días hay modelos, de todo tipo. Uno dibuja libremente. Ahí empecé a los 16 años, en una época iba a los dos turnos. Es un tema muy difícil, muy desafiante, pero apasionante”.

Juan Lascano, maestro del realismo argentino, expone sus desnudos en la muestra "Paisaje de Mujer" Marcelo Martinez

A Lascano le atrae la belleza del cuerpo, la sensualidad, la textura, la luz. Solo trabaja con luz de día, en su estudio del barrio Llao Llao. Destaca el dramatismo de la luz cambiante de Bariloche. Cuando el sol refleja los árboles del bosque, por ejemplo, las modelos tienen una tonalidad verde. Todo eso representa para él un desafío diario.

“Además, está el reto de lograr captar el conjunto, el combo que representa el cuerpo de un ser humano, entre sombras, texturas, emociones. Y como pinto siempre al natural, me considero un pintor de momentos. Es muy raro que agarre un cuadro para retocarlo; en general, lo hago de nuevo. Siempre intento resolver un tema, en el mínimo tiempo de sesiones posible, a veces en una sola sesión de tres horas”, señala el artista plástico que en su adolescencia tomó clases con Vicente Puig.

Si bien antes solía hacer la técnica “prolija” (dibujar con carbonilla, luego fijarlo), desde hace algunos años Lascano empieza a pintar directamente a pincel. Prepara su paleta con pocos colores y comienza por la parte del cuerpo que más le llama la atención en ese momento. Un pie, la cabeza, una rodilla. Muchas veces, le cuesta terminar el fondo de los cuadros, porque ya pintó lo que quería, ese detalle que lo cautivaba. Su estudio está lleno de bocetos sin terminar.

En las pinceladas de Lascano se advierte su experiencia en técnica artística: es un estudioso de colores, aceites, barnices, pigmentos. “Podría hacer exactamente lo mismo que haría un pintor renacentista o medieval, con los mismos materiales. Me apasiona. En una época que no se podía importar nada, recreé el aceite de nuez usado en la pintura medieval. Es más delgadito que el de lino y permite mejor fluidez. Me hice una prensa artesanal, hice el aceite de nuez, pinté con eso. Conozco mucho la cocina de la pintura, la historia de los pigmentos es fascinante, por ejemplo”, afirma.

Lascano solo trabaja con luz de día, en su estudio del barrio Llao Llao Marcelo Martinez

En 1966, antes de cumplir 20, Lascano viajó a España y en el Museo del Prado descubrió la obra del gran maestro del realismo, Diego Velázquez. “Él es mi gran ídolo, sin dudas. Es el mayor pintor que ha habido, con toda su mente puesta en lo que hacía. La Venus del Espejo, que está en Londres, para mí es uno de los mejores desnudos del mundo. Y Velázquez es autor de quizás el mejor desnudo masculino, que es el Cristo crucificado”, sostiene el artista.

Lascano sospecha que su exposición Paisaje de mujer “va a dar que hablar, va a chocar porque la desnudez total a mucha gente no le gusta”. La muestra está dividida en las dos salas de la Casa Bachmann y está pensada para recorrerla de izquierda a derecha, desde los cuadros más light a los más fuertes. Quizás las múltiples reacciones estén condensadas en la charla que dará el filósofo Santiago Kovadloff sobre el erotismo en la obra de Lascano.

Además, el pintor dará el 9 de abril una visita guiada por sus propios cuadros. “Otro momento divertido estará dado por la visita de Teresa Arijón, una modelo que tuve durante casi 30 años en Buenos Aires, y luego se mudó a Río de Janeiro. Es una gran amiga, poeta y escritora y vendrá el 16 para dar una charla conmigo. Ella escribió un libro que se llamada La mujer pintada, que es el arte visto desde la modelo”, sonríe.

Lascano se define como un realista clásico: “Se dice que soy hiperrealista, pero es mentira. El hiperrealismo es una especie de exacerbación del detalle: a veces voy al detalle, pero es algo que no me gusta. El detalle no me importa. Muchas veces mis cuadros parecen detallados, pero si te acercás, no lo son. Me interesa el golpe visual”.

Para agendar

Paisaje de Mujer Pinturas puede verse hasta el 28 de abril en la Casa Bachmann (Elflein 34, Bariloche), que abre de lunes a viernes de 10 a 15 y de 16 a 19, y sábados de 16 a 19.