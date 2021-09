Sorprende en la Ruta 3 una gigantografía que une Trelew y Berlín antes de la caída del Muro

La fotógrafa Lena Szankay emplazó en Chubut un cartel con la imagen de una berlinesa tomada en 1989, poco antes de la caída del Muro de Berlín; poesía y política en la ruta

En vez del rostro de un candidato o de un paquete de yerba, la misteriosa imagen de una mujer en la Ruta Nacional Nº 3 une dos regiones distantes: Trelew y Berlín. El site specific patagónico de Lena Szankay (Buenos Aires, 1965), Frau Goerli 1989/2021, producido por la galería chubutense Distrito1, está emplazado en un cartel publicitario en la RN 3, camino a Puerto Madryn, desde agosto. Allí permanecerá durante cuatro meses, que coinciden con los de la campaña por las elecciones legislativas. Con la gigantografía, situada en ese “desértico” territorio, Szankay resignifica una toma fotográfica de 1989 hecha en el parque Görlitzer, en Berlín, y que se interrelaciona con la meseta patagónica. La imagen-símbolo de la mujer de Goerli fue hecha en el verano de 1989, poco antes de la caída del Muro de Berlín, cuando la artista llegó a Alemania Occidental. El cielo de Trelew y el de Berlín se unen en la obra de la artista argentina, que “publicita” un producto poco demandado: el cambio. “Me interesa que la gente tenga un respiro, que aparezca una imagen poética que simbolice algo diferente de elegir a un candidato o un objeto de consumo”, dice la artista.

La gigantografía fue emplazada en la Ruta Nacional Nº 3, entre Trelew y Puerto Madryn Cristina Querol

Szankay vivió veinte años en Berlín, donde residió hasta 2008 y se formó como fotógrafa profesional. La imagen de la mujer de Goerli es recurrente en sus trabajos emplazados en la vía pública. “En algún momento Cristina Querol, de Distrito 1 en Chubut, me invitó a exponer en su espacio copias fotográficas de mis años de Berlín -dice Szankay a LA NACION-. Le conté que me interesaba hacer una instalación en la ruta y le pregunté si era posible; es una forma de las formas de exhibición que más me interesa. Ella consiguió los sponsors para la impresión de la gigantografía y pudimos hacerlo; ahora quiere repetir la experiencia con otros artistas”.

Imagen, poesía y política

Szankay realizó muestras de arte público en Berlín y en Buenos Aires, en la plaza seca del Centro Cultural San Martín. En 2015, hizo un trabajo sobre la “polución visual” que se da en las ciudades durante las campañas preelectorales, cuando todo “se tiñe de cabezas de candidatos para que la gente los vote”, agrega. El resultado fue su obra Rompecabezas, que se exhibió en el Centro Cultural Recoleta en 2015.

Vista de "La mujer de Goerli" en la RN 3 Emma Pereyra

“Este trabajo se une con los que vengo haciendo en lugares no convencionales hace veinte años, interrogando el uso político de la fotografía”, dice la artista. “No tuve ninguna duda en emplazar Frau Goerli; es una de las obras que más quiero, la reutilizo y transformo en distintas ocasiones. En diciembre de 2019 la había utilizado en una muestra en Berlín, en la Casa de la Estadística, una especie de ministerio que hoy está ocupado por artistas orientados hacia el cambio arquitectónico y socioeconómico de la ciudad”, cuenta.

Para Szankay, el paisaje árido por donde se mueve la mujer de Goerli se asemeja al patagónico. “En 1989 el Görlitzer era un parque emblemático para los jóvenes, lleno de punks, con conciertos todo el tiempo, era una especie de baldío enorme que lindaba con Berlín Oriental, con vallas y alambres de púas -evoca-. La mujer de Goerli simboliza para mí la fuerza de la juventud, la fuerza femenina, el deseo de seguir adelante y el espíritu de lucha. El emplazamiento en la Patagonia de la imagen se vincula con un cambio de las relaciones entre norte y sur, un cambio sistémico que va a romper viejas estructuras”. Szankay, que integra la agrupación feminista Nosotras Proponemos, eligió la imagen de una muejr como protagonista de los cambios por venir. El registro fotográfico en la RN3 fue realizado por Emmanuel Pereyra, Ana Mancel, Judith Bensimón y Cristina Querol, con la colaboración de Ezequiel Fernández, Vía Publica Patagonica y los sponsors.

Un ícono femenino y feminista en la Patagonia

La obra de Szankay gira en torno del cuestionamiento del medio fotográfico, su reproducción y su distribución así como también las diversas formas de la impermanencia, la vulnerabilidad y la constante transformación de la vida social. Su obra forma parte del patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo Caraffa de Córdoba, el Museo del Cerro en Salta y la Fototeca Latinoamericana (FOLA). La Fundación Banco Santander decidió en 2021 financiar la preservación del archivo Lena Szankay a través de la Ley de Mecenazgo Cultural. Los libros Santa Fe litoral y Rompecabezas forman parte de la colección pública de fotolibros del Centro de la Imagen, en Ciudad de México.

A dejarse sorprender por la imagen de un enigmático ícono femenino que condensa vigor, autonomía y sed de futuro en el largo viaje de la historia.