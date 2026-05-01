La agenda de la Feria del Libro 2026: los elegidos del viernes 1° de mayo

A las 16

Nueva novela. La escritora Gloria V. Casañas presenta El otoño del huemul, su más reciente libro, en la Sala Alfonsina Storni, Pabellón Blanco.

Pigna vuelve sobre 1976. En la 50° edición de la Feria del Libro, el historiador Felipe Pigna presenta 76, un libro que revisita uno de los años más decisivos de la historia argentina reciente. Coordina Flavia Pitella. En la Sala José Hernández, Pabellón Rojo.

A las 19

Bestiarios argentinos, entre lo clásico y lo contemporáneo. La mesa propone explorar las figuras del monstruo en la literatura argentina, desde sus formas tradicionales hasta sus relecturas actuales. Participan Esther Cross, Betina González, Luciano Lamberti y Luis Sagasti. Coordina Lala Toutonian. En la Sala Alfonsina Storni, Pabellón Blanco.

Leonardo Padura. El escritor cubano trae su nueva novela, Morir en la Arena, en el marco de la Feria del Libro. Coordina Patricia Kolesnicov. En la Sala Victoria Ocampo, Pabellón Blanco.

Carlos Pagni estará presente en una mesa de diálogo en la Feria del Libro Santiago Filipuzzi

Pensar el caos y sus conexiones. A partir del libro Efecto Mariposa, la charla propone indagar si existe un orden detrás del caos, en un cruce entre política, pensamiento y actualidad. Participan Juan Gabriel Tokatlian, Pilar del Río y Carlos Pagni. Coordina Jorge Argüello. En la Sala Tulio Halperín Donghi, Pabellón Azul.

A las 20.30

Lengua, exilio y pertenencia. La mesa propone pensar las escrituras atravesadas por el desplazamiento y la migración, y los vínculos entre lengua, identidad y territorio. Participan Fernanda García Lao, Clara Obligado y Santiago Loza. Coordina Débora Campos. En la Sala Alfonsina Storni, Pabellón Blanco.

50 años en el oficio del libro. El agente literario Guillermo Schavelzon ofrece una conferencia magistral sobre medio siglo de trabajo en la creación y circulación de libros, en el marco del ciclo dedicado a las lecturas y escrituras en la Argentina. Coordina Verónica Abdala. En la Sala Victoria Ocampo, Pabellón Blanco.