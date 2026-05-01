Experiencia Tutankamón: la tumba, tesoros y misterios de Egipto

Del 4 al 28 de junio se presentará en a Buenos Aires Tutankamón, la experiencia, una propuesta que invita al público a descubrir la tumba, los tesoros y los misterios del faraón más enigmático de la historia. La exhibición pone en escena uno de los descubrimientos más impactantes de todos los tiempos y conecta al público con el misterio, la belleza y el legado del Antiguo Egipto.

A más de un siglo del hallazgo de la tumba de Tutankamón, la historia del faraón niño sigue despertando asombro en todo el mundo. Con el espíritu de seguir sorprendiendo al público, la muestra invita a adentrarse en un universo que combina historia, enigmas y emoción, acercando a todos a una civilización que continúa fascinando a generaciones enteras.

Una de las piezas de la muestra "Experiencia Tutankamón" Mark Fischer

Con más de 150 piezas certificadas por el Ente Regulador de Exportación de Monumentos de Egipto, la exhibición revela momentos clave de la vida de Tutankamón: su reinado y los interrogantes en torno a su muerte. Uno de los puntos más impactantes es la recreación de la tumba y los tesoros encontrados en su interior, que permite dimensionar la magnitud del descubrimiento realizado por Howard Carter en 1922, un hito que cambió para siempre la historia de la arqueología.

"Experiencia Tutankamón" tiene curaduría de especialistas en Egipto

La experiencia se potencia con contenido audiovisual que recrea la atmósfera de la época y traslada al visitante al corazón del Antiguo Egipto, sumando una capa visual y sensorial que amplifica la experiencia. La curaduría está a cargo de la egiptóloga Andrea Zingarelli, especialista con trayectoria internacional, aportando rigor académico a una iniciativa pensada para grandes y chicos.

A lo largo de las distintas salas, los visitantes también podrán descubrir cómo era la vida cotidiana en el Antiguo Egipto, sus creencias, rituales funerarios y la concepción del más allá. Como cierre, los visitantes encontrarán un espacio de gastronomía temática, merchandising para llevarse un recuerdo más allá de la exhibición y un área de actividades para toda la familia.

La muestra se realizará en El Cubo, Complejo Al Río (Av. Libertador 101, Vicente López), y propone un recorrido a través de 11 salas temáticas distribuidas en más de 1500 m², donde los visitantes podrán adentrarse en el fascinante universo del Antiguo Egipto. Las entradas ya se encuentran a la venta y la muestra se proyecta como uno de los grandes sucesos culturales del año.

Para agendar

Dónde: El Cubo – Complejo Al Río (Av. Libertador 101, Vicente López)

Cuándo: del 4 al 28 de junio

Horarios: martes a domingos de 10 a 20

Entradas: www.tuentrada.com