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Tejiendo redes

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María José Rodríguez Murguiondo
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Bailarines de flamenco españoles actúan para el Papa León XIV durante el encuentro "Construyendo redes con el mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte" en el Movistar Arena de Madrid, España, el domingo 7 de junio de 2026 (Foto AP/Alessandra Tarantino)
Bailarines de flamenco españoles actúan para el Papa León XIV durante el encuentro "Construyendo redes con el mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte" en el Movistar Arena de Madrid, España, el domingo 7 de junio de 2026 (Foto AP/Alessandra Tarantino)Alessandra Tarantino - AP

MADRID.- Un imponente despliegue de vívidos colores ofrecen estas mujeres al ondear los mantos de sus vestidos. Las cálidas sonrisas de todas ellas maridan con la danza flamenca que despliegan al compás de una música evocativa de la alegría que les representa a estas bailarinas ser parte del encuentro “Tejer redes con el mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte”, que se celebró el 7 de junio en Madrid con motivo de la visita del papa León XIV a España. Figuras reconocidas del deporte, la cultura y el ámbito empresarial reflexionaron sobre los desafíos actuales. Y el Pontífice cerró el evento con un discurso en el que hizo hincapié en el tejido de las redes, pero no de las tecnológicas, sino de las del diálogo. Una tarea artesanal que conlleva interacción, participación y encuentro con el otro, a diferencia de la frialdad que proponen las pantallas, donde reina la ausencia de estas cálidas sonrisas.

Por María José Rodríguez Murguiondo
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