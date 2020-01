Todas las ideas de la Noche de las Ideas en Ostende y Mar del Plata

Desde el miércoles y hasta el sábado, habrá conferencias, talleres, debates y performances en la playa, en un hotel y en un museo Crédito: Diego Medina

Natalia Blanc SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de enero de 2020

¿Cuáles son los conceptos y las cuestiones que se debatirán en la próxima Noche de las Ideas? ¿Qué teorías e hipótesis circularán en la orilla del mar a partir del lema "Ser viviente / Estar vivo", eje de la cuarta edición de las jornadas filosóficas en la playa? Durante cuatro días (miércoles 29 y jueves 30 en Ostende; viernes 31 y sábado 1º de febrero en Mar del Plata), en más de treinta charlas, lecturas, performances y talleres serán abordadas diversas ideas alrededor del tema central desde distintas miradas y disciplinas: la ciencia, la sociología, la antropología, la historia, la filosofía, el psicoanálisis, la literatura y el arte. Todo en un entorno playero, con clima distendido y look informal: lo más cercano al verdadero ocio creativo.

Organizado a nivel global por el Ministerio de Europa y Relaciones Exteriores de Francia en más de noventa ciudades, en la Argentina el programa suma un foco particular: "Ser viviente / Estar vivo: más allá de lo humano". Ser o no ser; estar o no estar (vivo): son las preguntas principales que intentarán responder los intelectuales nacionales y extranjeros invitados. Y lo harán frente a un público relajado, que está de vacaciones en la costa y se acerca con entusiasmo a escuchar las conferencias, muchas veces sin sacarse las ojotas, el traje de baño y los restos de arena.

Es lo que sucedió en las tres ediciones previas: la Noche de las Ideas (que se extiende durante cuatro días en dos sedes, el Viejo Hotel Ostende y el Museo MAR) ya tiene un público propio y fans fervorosos que programan sus vacaciones a fin de enero en esos balnearios para asistir a las jornadas. Claro que todos los años también se acercan curiosos y "novatos", atraídos por la propuesta y la sorpresa de ver grupos de personas reunidas para escuchar a especialistas a la misma hora que muchos veraneantes se fríen al sol, juegan a la paleta o enfrentan las aguas heladas del Atlántico.

¿Cómo y por qué surgió el lema de este año? Responde Yann Lorvo, consejero de Cooperación y Acción Cultural de la embajada de Francia y director del Instituto Francés de la Argentina: "Desde 2016, año de lanzamiento de la Noche de las Ideas en Francia, y a partir de 2017 en la Argentina, cuando el ciclo se replicó a escala internacional, las temáticas son definidas por el Ministerio de Europa y Relaciones Exteriores de Francia y el Instituto Francés. Luego, cerca de cien embajadas de Francia con los institutos de cada país se encargan de apropiarse del tema y de adaptarlo a su contexto. Nosotros lo 'argentinizamos' con mucho gusto. Al tratarse de problemáticas abiertas y amplias, podemos imaginar debates e intercambios desde diversas miradas. Decidimos proponer el subtítulo 'Más allá de lo humano' en referencia al antropólogo canadiense Eduardo Kohn, que convoca a numerosos intercambios entre científicos franceses y argentinos desde la antropología".

Una performance en el frente del Museo MAR Crédito: Fran Mendes

Como ejemplo, Lorvo menciona el capítulo del documental Diálogo transatlántico, que se proyectará durante las jornadas, con los antropólogos Philippe Descola y Florencia Tola. La argentina participará por primera vez del encuentro con la charla "Procesos, actividades y relaciones que producen el estar vivo en el Chaco argentino". También integrará la mesa "Más allá de lo humano" con la antropóloga e historiadora francesa Carmen Bernand y el psicólogo e historiador Alejandro Dagfal.

A cargo de la conferencia inaugural, que plantea la pregunta "¿Lo humano es una noción obsoleta?", Bernand comentó a LA NACION que abordará el tema a partir de su doble experiencia como antropóloga e historiadora, con foco en dos cuestiones: la sociabilidad y la memoria de los antepasados. "Si bien muchos seres vivientes son también sociables, los humanos son los únicos que pueden o quieren transformar la sociedad, mediante la acción concreta o el poder de la imaginación".

En la charla "Estar vivo y mantenerse vivo: la cuestión de la catástrofe", Florent Guénard, doctor en Filosofía y especialista en Filosofía Política, abordará los problemas ambientales y la pasividad de los gobiernos frente al problema. "La catástrofe ecológica está anunciada y, sin embargo, parece como si estuviésemos luchando por asumir las dimensiones", dice el francés, que examinará tres hipótesis que pueden dar cuenta de la pasividad global: "En primer lugar, no creemos en lo que se ha demostrado; en segundo lugar, estimamos que la urgencia es absoluta, pero no pensamos que se necesiten tomar medidas radicales; en tercer lugar, estamos convencidos de que el desastre va a ocurrir, pero no llegamos a tener miedo de ello". Sobre esta última hipótesis, la más probable desde su óptica, se extenderá Guénard, ya que considera que es la más significativa para nuestro espíritu moderno.

Para Lorvo, las charlas de Bernard, Guénard y del historiador Jean-Frédéric Schaub, que acaba de publicar un libro en español sobre la historia política de la raza, son citas imperdibles de la edición 2020. También, la de Diego Golombek, biólogo y divulgador científico que, en palabras de Lorvo, "sabe contarnos historias serias de manera sencilla".

Con el título "Livin' la vida loca", Golombek invitará a la audiencia a imaginar, por un rato, que son extraterrestres "a los que mandan en misión exploratoria a ese planeta azul allá lejos de todo". Atención al planteo: "Resulta que llegan y recolectan una serie de objetos que se llevan de vuelta a Extraterrestria para investigar, y tienen que determinar si esos ojitos provienen o no de algo vivo. ¿Qué criterios pueden usar? ¿Qué delimita lo vivo de lo no vivo? Eso, sin ir más lejos, es la historia de la biología: la eterna lucha entre el vitalismo y el mecanicismo. De eso se tratará la charla: de esto que somos, junto con las medusas, los líquenes y las mariposas. La vida misma".

Además de conferencias y debates teóricos, en la Noche de las Ideas siempre hay espacio para el arte, la música, la literatura y la performance. Este año, el actor francés Michel Dydim y el director y dramaturgo Alejandro Tantanian formarán un dúo peculiar: leerán a dos voces y en dos idiomas, fragmentos de un ensayo de Valère Novorina sobre Louis de Funes. "Será un verdadero homenaje al teatro y a la comedia", asegura Lorvo. Y destaca, también, la participación del escritor Roberto Gárriz. "Nos ofrecerá en la oscuridad, y solamente con la luz de los teléfonos, una conferencia sobre los zombis". Gárriz, que además es trombonista, realizará intervenciones musicales en los jardines del Viejo Hotel y en la playa.

"Tamara Tenenbaum, Cecilia Fanti, Pola Oloixarac y Enzo Maqueira, desde estilos diferentes y en parte autobiográficos, celebrarán la visión de una nueva generación latinoamericana que habla de la sociedad y de sus hechos en palabras actuales, a veces borderline, pero con una delicadeza, poesía y energía sorprendentes", agrega Lorvo.

Una vez más, los asistentes tendrán la oportunidad de convertirse, en diversas ocasiones, en protagonistas de los encuentros, en los talleres de escritura, de danza y de las caminatas musicales. Con esa idea en mente, el artista Jorge Caterbetti convocará al público a participar de la performance Green Carpet: una alfombra roja instalada en la arena frente al mar para recorrer con zapatos impregnados de pintura verde. Una invitación para tomar conciencia del cambio climático, otro de los temas que circularán en la Noche de las Ideas.