Todos los tiempos el tiempo: segunda edición de un concurso que estimula la creatividad

En la Argentina, no concursa el que no quiere. A partir de hoy está abierta la convocatoria a la segunda edición del Premio Estímulo a la Escritura “Todos los tiempos el tiempo”, que nació en 2020 por iniciativa de la Fundación Bunge y Born, Fundación Proa y LA NACION. Este año, se entregarán cinco premios de $ 350.000 en cinco categorías: ficción, no ficción, guion, dramaturgia y narrativa gráfica, y quince menciones especiales a proyectos de obra, que asistirán de marzo a abril a las clínicas de escritura dictadas por segundo año consecutivo por Alan Pauls y Romina Paula, con el objetivo de seguir trabajando su obra a partir del cruce interdisciplinario entre creadores de distintos géneros y formatos. A diferencia de otros certámenes, que premian obras terminadas, “Todos los tiempos el tiempo” convoca a creadores de 20 a 40 años, nacionales o residentes en el país, a presentar un proyecto de obra en desarrollo en alguna de la cinco categorías propuestas.

El lanzamiento del premio se hizo este mediodía, vía Zoom, desde la sede de Fundación Proa. “Uno de los objetivos principales es apoyar el proceso de creación de autores de diversas disciplinas narrativas, dándoles los recursos necesarios para seguir desarrollando sus obras”, destacó Adriana Rosenberg, directora de Fundación Proa, que también agradeció el trabajo hecho por el prejurado en 2020 y -por anticipado- el que hará este año. Como dijo Norberto Frigerio, director de Relaciones Institucionales de LA NACION, la respuesta a la primera convocatoria fue “contundente”, con más de 1100 inscripciones provenientes de la ciudad de Buenos Aires y veintidós provincias de la Argentina. “Fue un paso a través de la pandemia casi sin hablar de la pandemia -agregó Frigerio-. Nuestra intención como ‘socios fundadores’ es seguir creciendo y que nuevos autores de distintos puntos del país puedan dar a conocer su obra”.

“Proponer una segunda edición es para nosotros una forma de afianzar y sostener en el tiempo esta iniciativa que nació en el contexto de la pandemia pero cuya misión lo excede ampliamente”, dijo Gerardo della Paolera, director ejecutivo de la Fundación Bunge y Born, que recordó a su amigo recientemente fallecido, el escritor Juan Forn. “Es muy importante que el premio sea federal y que se presente la mayor cantidad de artistas”, concluyó. Varios de los ganadores de 2020 participaron del videoacto de lanzamiento de la segunda edición.

Ariana Harwicz, la escritora argentina que reside en Francia será uno de los jurados en la segunda edición de "Todos los tiempos el tiempo" Europa Press

El jurado de la edición 2021 está integrado por reconocidas figuras del ámbito cultural local, como el crítico y ensayista Pablo Gianera, la escritora Leila Guerriero, el cineasta Mariano Llinás y la escritora Ariana Harwicz. “Como siempre, me parece lo mejor y lo más democrático concursar sin límites estéticos, ideológicos o políticos; es la mejor opción para tratar de validar o legimitar una escritura que sea valiente, que no sea una escritura que piense con el mercado, que sea lo más emancipadora posible; al menos eso voy a tratar de premiar”, dijo Harwicz a LA NACION. La autora de Precoz remarcó que el premio “Todos los tiempos el tiempo” -que homenajea al Julio Cortázar de Todos los fuegos el fuego- celebra diferentes disciplinas dentro de la escritura. “No solo la convencional, la ficcional, sino también la novela gráfica, el guion, el teatro, que no siempre encuentran eco, concursos, lectores o financiamiento -agregó-. Para escribir se necesita tiempo, y este es un incentivo grande”.

Gianera destacó que la singularidad de “Todos los tiempos el tiempo” consiste en que se premia “una incertidumbre, una probablilidad” que se convertirá luego en una obra y Guerriero contó que sentía mucha curiosidad por encontrarse con los proyectos que empezarán a llegar desde hoy. “Pienso en los principios de cada uno de nosotros; uno estaba bastante huérfano en los comienzos -recordó-. Un reconocimiento de los pares significa mucho”. Por su parte, Llinás definió la experiencia de ser jurado como una “pequeña olimpíada” donde se ponen en juego valores y opiniones “que no se sabía que podíamos tener”. Los ganadores tendrán cinco meses a partir de noviembre para desarrollar sus obras. Noemí Aira, hija de los escritores César Aira y Liliana Ponce, respondió consultas de los participantes durante el videolanzamiento. Es posible participar en varias categorías en forma simultánea.

La convocatoria continuará abierta hasta el 16 de septiembre. En noviembre -que se perfila como el mes de los premios- se anunciarán los cinco proyectos ganadores y las menciones especiales. La categoría de ficción abarca proyectos de novela, nouvelle o selección de cuentos. La de no ficción, proyectos de obras no ficcionales que revistan un interés literario o presenten una voz autoral, y que pueden ser crónicas, ensayos narrativos, perfiles, memorias o diarios. En la categoría de guión, se podrán presentar proyectos en formato de guion literario, para largometraje o para serie corta (cuya suma de episodios no supere una duración total estimada de 130 minutos). En la de dramaturgia concursarán proyectos de obra de género dramático para piezas teatrales. Y en la de narrativa gráfica, obras narrativas en proceso que cuenten con una componente visual, gráfica o ilustrada, como novela gráfica, historieta, cómic, álbum ilustrado infantil y fotonovela. De seis premios en 2020 se pasó a cinco en 2021, al subsumir la categoría de álbum ilustrado infantil en la de narrativa gráfica.

Las bases y condiciones del premio se pueden consultar en este enlace.