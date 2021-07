Claudia Piñeiro ganó el premio Dashiell Hammett a la mejor novela negra en Gijón

Por unanimidad, la escritora argentina Claudia Piñeiro fue premiada por su novela Catedrales en la Semana Negra de Gijón, el prestigioso festival de novela policial que está concluyendo este fin de semana su 34° edición en España. “Me puse a llorar y no pude tuitearlo”, expresó enseguida la autora en la red social, confirmando la alegría por este reconocimiento que sigue confirmándola como una referente del género en castellano.

“Estoy muy feliz -dijo la escritora a LA NACION-. Cuando alguien me preguntaba qué premio me gustaría ganar, yo siempre respondía el Hammett de Gijón; lo he dicho muchísimas veces, con la esperanza de ganarlo un día. Y me pareció maravilloso que lo ganara con Catedrales, una novela que quiero mucho y que tiene tanto que ver conmigo y con las mujeres argentinas, con lo que hemos luchado para estar en otros lugares. Me resulta conmovedor haber ganado con esta novela”. Piñeiro destacó que los demás fnalistas -Lorenzo Silva con El mal de Corcira, Elia Barceló con La noche de plata, Alberto Gil con Las jaurías y Marta Sanz con Pequeñas mujeres rojas- son “grandes escritores a los que admiro y he leído muchísimo”.

La autora, que se convirtió en la primera escritora argentina en ganar el Hammett, recibió como premio un muñeco llamado Rufo. “En el hotel donde nos hospedamos hay una vitrina con varios muñecos; algunos hacen el chiste de que es tan feo el Rufo que dan ganas de dejarlo, pero yo no lo dejo ni loca, para mí es hermoso”. La autora había ganado anteriormente un premio a la trayectoriaotorgado en forma conjunta entre la Semana Negra de Gijón y Buenos Aires Negra. “Pero esta es la primera vez que estuve nominada al Hammett, y la primera vez que lo gano”. En 2018, obtuvo el XIV Premio Pepe Carvalho que concede el Festival de Novela Negra que se realiza en Barcelona. Piñeiro continuará presentando en distintas ciudades españolas la novela, ahora premiada.

“Reunido en el hotel Don Manuel en la madrugada del 16 de julio de 2021, el jurado del premio Hammett, compuesto por Berna González Harbour, Marta Barrio, Mariano Sánchez Soler, Miguel Barrero y Jesús Palacios, que emite voto telefónico, decide por unanimidad otorgar el galardón de este año a la novela Catedrales, de Claudia Piñeiro”, se lee en el fallo que eligió a una novela “no canónica” para el premio mayor del festival, y señaló que en ella “cada personaje aporta su versión a la construcción de una historia que va adquiriendo una dimensión extraordinaria”.

Consideró además el jurado que Catedrales es una novela “comprometida con las más duras situaciones que puede afrontar una mujer a causa de la hipocresía y los prejuicios religiosos” y que “con gran riqueza literaria, con variedad de recursos estilísticos y con un profundo conocimiento de la condición humana, Piñeiro borda una trama de contradicciones y zonas grises que reflejan la realidad de la vida”. En 2019 este galardón había sido para otro autor argentino de policiales, el actual director de la Biblioteca Nacional, Juan Sasturain. Otros autores argentinos que hicieron historia en Gijón son Raúl Argemí (2005), Leonardo Oyola (2008), Guillermo Saccomanno (en 2009 y 2013), Guillermo Orsi (2010), Ricardo Piglia (2011) y Marcelo Luján, que ganó el Hammett en 2016.

Ayer en la ⁦@snegra⁩ de Gijon me vinieron a ver un grupo de lectoras de Aviles vestidas de Viudas de los Jueves. Las amé.

El libro de Piñeiro cuenta la historia de tres hermanas de una familia de clase media, católica, educada. Una muerte inesperada y un misterio sin revelar durante 30 años mantienen sus vidas en suspenso. Hasta que la verdad se acerca, en parte, y algo empieza a renacer. La escritora, que pudo viajar a España para participar de manera presencial de un festival que es de los primeros en “regresar” durante la pandemia, continuará con las presentaciones de su libro en Madrid tras el cierre de la Semana Negra de Gijón.

El comunicado oficial del festival consigna, además, que la argentina residente en Barcelona Ana Llurba (Córdoba, 1980) obtuvo el premio Celsius a la mejor obra de ciencia ficción y fantasía con Constelaciones familiares -el mismo galardón que el año pasado fue para Mariana Enriquez por Nuestra parte de noche-. Tras un debate intenso en el que llegó a valorarse la posibilidad de un ex aequo con otra de las obras presentadas, el galardón Rodolfo Walsh a la obra de no ficción se inclinó por Aquí no hemos venido a estudiar, de Enric Juliana; el Premio Espartaco a la mejor novela histórica se le concedió a El cocinero y la ostra, de Lucía Núñez; y, finalmente, el Premio Memorial Silverio Cañada 2021 de la Semana Negra fue para la novela Arena, de Miguel Ángel Oeste.

