LA NACION

Túmulo

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONMariano Holot
Edición fotográfica de Diego Barros
Edición fotográfica de Diego BarrosANTHONY WALLACE - AFP

Gyeongju, Corea del Sur.– La abrupta elevación del terreno es llamativa: una pendiente que asciende y desciende bruscamente, y deja un espacio mínimo en la cima. A simple vista, ese verdor intenso recuerda una antigua imagen de un obsoleto sistema operativo de computadora hogareña, pero se trata de una formación artificial: es un túmulo funerario situado en Corea del Sur, montado hace alrededor de 1500 años para albergar los restos de reyes, reinas y aristócratas junto con sus objetos de mayor valor. Dejando a un lado los datos históricos, este túmulo activa otras reminiscencias: los grandes árboles que están ocupando progresivamente gran parte de su superficie parecen imitar a aquellos legendarios baobabs que cubrían el pequeño asteroide de El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Aunque solo sea un juego de la imaginación, esta comparación nos sigue recordando que la naturaleza siempre se abre paso aun contra los intentos de moldearla a nuestro antojo.

Por Mariano Holot
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Cultura
  1. Alfredo Sinclair: un viaje de arte entre dos tierras
    1

    Alfredo Sinclair: un viaje de arte entre dos tierras

  2. Con el dibujo más grande de su vida, Matías Duville representará al país en la Bienal de Venecia
    2

    Con el dibujo más grande de su vida, hecho con 40 toneladas de sal y carbón, Matías Duville representará al país en la Bienal de Venecia

  3. ¿Por qué San Martín quería morir en Nápoles?
    3

    El desconocido y fascinante viaje a Italia del general San Martín, que pensaba terminar sus días en Nápoles

  4. Sale a subasta un inodoro de oro macizo y se espera que alcance cifras siderales
    4

    Sale a subasta un inodoro de oro y se espera que alcance cifras siderales

Cargando banners ...