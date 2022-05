Último fin de semana: los influencers de la lectura juvenil copan la Feria del Libro

Ya no son solo estrellas de YouTube y las redes sociales: ahora son influencers. Tienen miles y miles de seguidores y sus videos suman millones de reproducciones. No promocionan ropa, calzado ni bebidas: lo suyo son los libros que a ellos les gustan. Sus recomendaciones y comentarios sobre novedades y clásicos guían las preferencias de lectura (y también de compras) de muchísimos adolescentes y jóvenes. Es un fenómeno global consolidado al punto que las editoriales del género juvenil los contratan como asesores.

La Feria del Libro de Buenos Aires fue la institución local pionera en reconocer el boom de la movida juvenil y en ofrecerles a los referentes nacionales y extranjeros un espacio propio para conocerse cara a cara fuera del mundo digital. También micrófonos para transmitir sus opiniones a la audiencia que, año tras año, colmó la sala José Hernández, la de mayor capacidad de La Rural, en el encuentro internacional anual coordinado por la especialista Cris Alemany. Este viernes, entre las 18.30 y las 21.30, los booktubers, bookgrammers y booktokers más populares volverán a copar la sala para mil personas en el Encuentro Internacional de Bookfluencers, como los definen ahora en la Feria.

Admiración y fanatismo de los seguidores de los bboktubers más populares Santiago Filipuzzi

“A los seguidores le genera mucha ilusión compartir un encuentro en vivo y en directo con estos jóvenes que ven en una pantalla durante todo el año”, asegura Alemany. Y es por eso que, además de paneles temáticos, está previsto que al finalizar el encuentro todos los invitados firmen libros (algunos son autores) y señaladores y se saquen fotos con sus fans.

Los temas que se debatirán en las charlas tienen que ver no solo con libros, personajes y autores sino también con las cuestiones que estos influencers y sus seguidores comentan en las redes. Entre ellas, “los ataques a la literatura juvenil” por parte de críticos e intelectuales que miran el fenómeno desde afuera y no comprenden qué es lo que atrae tanto a miles de lectores. En otras charlas organizadas en la Feria por afuera del Encuentro Internacional se tocaron temas sociales que van más allá de la literatura: feminismo, diversidad sexual, discriminación, cambio climático y ecología.

“Estoy convencida de que lo primero que lograron estos chicos fue despertar el amor por la lectura. Creo que son grandes facilitadores y empezaron a mostrar la lectura desde otro ángulo: desde la idea de que leer puede ser entretenido. Es fantástico cómo funciona la recomendación entre pares, sin ningún interés publicitario: son chicos iguales a los lectores que los interpelan con lo que sintieron al leer tal libro. A diferencia de los adultos, cuando recomiendan libros, ellos cuentan que lloraron, que rieron, que se divirtieron o no. También dicen cuando un libro no les gustó. Y eso es muy importante. Son sinceros y lo hacen porque les gusta. Frescos y divertidos, tienen una gran agudeza a la hora de transmitir sus opiniones y reseñas”, dice Alemany. Y agrega: “Creo que el fenómeno de la literatura juvenil no se puede entender separado de las redes sociales y de lo que hacen estos chicos. Suelen comprar los libros porque no todas las editoriales colaboran con ellos. Estoy segura de que influyen en las ventas, más los que tienen cuentan multitudinarias que siguen cientos de miles de lectores. No todos los que los escuchan salen corriendo a comprar el libro, pero muchos sí. Si pensamos cuántos libros del género juvenil se vendían hace veinte años y cuántos se venden ahora vamos a ver una gran diferencia y creo que eso se debe a la comunicación por las redes sociales y a los bookfluencers”.

El segundo sábado de la Feria, Shelby Mahurin, autora estadounidense del género juvenil, cuya saga Serpent & Dove es muy comentada en los canales de los bookfluencers, hizo estallar el firmódromo durante horas con una fila que daba vueltas por el patio cercano a la pista central. “Nos gusta la fantasía y la acción que hay en sus libros, que también hablan de inclusión”, comentó ese día a LA NACION un grupo de amigas que esperaban ansiosas el autógrafo y la foto con Mahurin.

El "firmódromo" de la Feria a pleno durante la presentación de Shelby Mahurin Gentileza prensa

Varios de los influencers locales más queridos y más seguidos por adolescentes de todo el país participan del encuentro del viernes: entre ellos, Calu Dente (su canal de YouTube Mi mundo está en tus páginas tiene veinte mil suscriptores), Anto Romano (que tiene más de 96 mil seguidores en YouTube y también habla sobre libros en Instagram), Álvaro Garat (su cuenta de IG supera los trece mil seguidores) y Matías GB (un booktuber pionero con más de 35 mil suscriptores, que también tiene cuentas activas en IG y Twitter).

Tanto Garat como Matías GB son, también, autores de títulos del género juvenil y van a participar de una charla con otros jóvenes influencers que publicaron libros como Maxi Pizzicotti y María Victoria Resco, alias Tory. “Son chicos muy jóvenes que han publicado títulos con bastante éxito y van a contar sus respectivas experiencias”, contó Alemany. Matías, por ejemplo, ya publicó tres libros: El guerrero oculto (Urano) salió en 2020 y es el primero que escribe solo. Los otros dos Érase una vez (Planeta) y Esos raros relatos nuevos (Catapulta) son antologías de relatos que compartió con otros jóvenes creadores de contenidos para Internet.

Pizzicotti, que a los 16 fue elegido el bookstagrammer de la feria, este año, a los 22, presentó su libro Todas nuestras noches junto con Resco, otra joven best seller, autora de la novela Reino de papel. El domingo 1° de mayo llenaron la sala José Hernández con sus lectores y fanáticos.

Este año, por primera vez, se suman al encuentro una banda numerosa de booktokers. Según Alemany, es el grupo que más ha crecido en los últimos dos años en medio de la pandemia. Se presentan con sus nombres de fantasía: Almendra, América Vespucia, Guada Casta, Ponja Goya, Agustina Grimmpitch, Manu Spinetti, Agus ‘Nini’ Ríos y Male Hehn. Representan una renovación, ya que Tik Tok es una plataforma más reciente que tiene sus propios códigos y atrapa mucho a los preadolescentes con videos cortos que apelan al humor. “Los descubrí hace poco y me están gustando mucho: la energía, el desenfado, la pasión que ponen para hablar sobre lo que les gusta”, dijo Alemany.

En España, México y Estados Unidos, los bookfluencers también son un fenómeno fuerte. Es por eso que, para el cierre del encuentro, el invitado es el booktuber español Sebastián García Mouret, que ya participó de ediciones anteriores. Su canal tiene más de doscientos mil suscriptores y es uno de los más influyentes de habla hispana. Es por eso que, en España, el grupo Penguin Random House lo contrató como lector de originales por su gran capacidad para detectar títulos juveniles que pueden convertirse en best sellers.