Un maridaje ideal en Leer y Comer: manjares al paso, libros y grandes figuras

Escuchar

La Feria Leer y Comer volvió a cautivar a miles de personas en Chacarita con una propuesta que unió libros, gastronomía y disertaciones sobre la temática del futuro y el porvenir. El encuentro comenzó este sábado y continuará mañana con más charlas, entrevistas, degustaciones y música en vivo.

Con megáfono en mano y gafas de sol, el periodista Luis Majul, creador de la feria que ya suma 17 ediciones, inauguró la programación frente a escritores, chefs y personalidades de la cultura que compartieron reflexiones y respondieron a las preguntas del público entre stands de libros y productos gourmet.

Entre los destacados de la jornada, los reconocidos cocineros Christian Petersen, Santiago Girgini y Pamela Villar lideraron una charla sobre la comida del futuro, presentada por Horacio Cabak, en la que se debatió sobre las tendencias alimentarias y las opciones más sostenibles y saludables. “Cada vez tenemos más conciencia de lo que elegimos”, señaló la pastelera, idea que Petersen, tras destacar el “enorme potencial” de la gastronomía argentina, reforzó: “Todo el mundo quiere llegar al plato, pero todo arranca antes. La nueva tendencia en la cocina dice que vivís como comés: es preferible menos y de más calidad”.

Mariano Cohn y Luis Brandoni, ante una multitud en la feria Leer y Comer Pilar Camacho - LA NACION

La feria también contó con la presencia de los cineastas Mariano Cohn y Gastón Duprat, quienes, junto al actor Luis Brandoni y entre risas y anécdotas, compartieron con el público detalles detrás de producciones exitosas vinculadas a la cocina como la serie Nada, cuya segunda temporada, que se titulará Todo, confirmaron frente al entusiasmo de cientos de personas.

“Aunque parezca mentira, acá no había serie o película que trate sobre la comida porteña; queríamos hacer ese homenaje, mostrar esa parte de Buenos Aires”, señaló Cohn. Duprat sumó que también se intentó reflejar la amistad a la distancia que une a ambos actores y Brandoni deleitó a las presentes con detalles sobre su vínculo con Robert De Niro. “A él le gusta mucho Buenos Aires, por eso vino y por eso accedió a hacer su primera serie de televisión”, dijo, y recordó la ocasión en que, después de sus primeros contactos, la estrella de Hollywood se presentó en su casa y lo sorprendió comunicándole que venía a sacar fotos. “Hemos caminado mucho por la ciudad. A De Niro por la calle no lo conoce nadie, porque no se parece a ninguno de los personajes que hace”, reveló.

Antes de recibir el aplauso de pie de cientos de personas, Brandoni también recordó “la verdadera ovación” que recibió su colega al finalizar la grabación de Nada. “Se lo ganó a fuerza de empeño y respeto”, dijo, y dio a entender que el actor estadounidense repetirá papel en Todo.

Leer y Comer: Majul en diálogo con Mariano Cohn, Luis Brandoni y Gastón Duprat Pilar Camacho - LA NACION

Entre puestos gastronómicos con ofertas variadas que incluyen tamales, guisos, empanadas, sándwiches de bondiola y osobuco, creps dulces y saladas, y de libros, a cargo de más de una decena de editoriales, los visitantes se sacaron fotos con los escritores, cocineros y periodistas y aprovecharon la oportunidad para trasladar su admiración a los autores.

En una de las actividades más convocantes de este sábado, el periodista y escritor Luis Novaresio presentó su primera novela, Todo por amor, pero no todo. En diálogo con Carola Gil, el autor compartió con el público su transición de escribir sobre la actualidad periodística a explorar la ficción y abundó sobre temas como el amor, central en su libro, así como de las preguntas que propone la filosofía. ¿Cómo se perfila la literatura del futuro? “Creo que es tan incierto como el futuro mismo”, dijo el periodista a LA NACION.

Leer y Comer: Luis Novaresio presentó su primera novela, Todo por amor, pero no todo, en una charla con Carola Gil Pilar Camacho - LA NACION

Las charlas del día tuvieron también otros protagonistas, como el neurólogo Conrado Estol, quien brindó algunas herramientas sobre cómo llegar a los 100 años con el cuerpo y la mente en óptimas condiciones. Frente a numeroso público que lo escuchó de pie, el doctor matizó: “Hay una lista de cosas que todo el mundo sabe: cuidar el sueño, combatir el estrés, no fumar, controlarse la presión. Incorporarlo como estilo de vida es difícil, pero es lo que hay que hacer. Hay que saber que no implica cambiar la forma de vida sino pasar a una vida sana que va a lograr un mayor tiempo de vida y con más calidad. El que hace todo esto, al año siguiente es más joven”.

Leer y Comer: charla de Conrado Estol Pilar Camacho - LA NACION

“La preocupación constante por la salud, la gastronomía y temas como la inteligencia artificial, la tecnología o las redes sociales forman parte de todo lo que está en movimiento, por eso elegimos el tema del futuro”, explicó a este diario Luis Majul. En relación a su campo, el del periodismo, ¿se avecinan nuevos cambios? En palabras del comunicador, “ya no se puede hablar más de periodismo, de redes sociales, de entretenimiento o de medios a secas. Hay una megaindustria en el mundo, que ocupa la mayor parte del tiempo, que es la de la atención. Cuando a Jeff Bezos, presidente de Amazon, le preguntaron con quién aspiraba a competir, dijo: ‘Hasta con el sueño de las personas’. La industria de la atención es eso: cómo lograr la atención de la gente. Si vemos esta feria, lo estamos logrando”, señaló Majul frente a la multitud interesada por las propuestas del día.

Leer y Comer continúa este domingo en Concepción Arenal y Warnes Pilar Camacho - LA NACION

Marian Kersz y Fiamma Curtosi también participaron del programa con una charla sobre el “sexo real en la era digital”, explorando los cambios en la intimidad y las relaciones en un mundo cada vez más conectado y digitalizado, mientras que Soledad Martínez junto a Diego Valenzuela compartieron sus ideas sobre las ciudades del futuro. La feria continua este domingo con una agenda igualmente atractiva de presentaciones y actividades con la presencia de figuras como Jorge Fernández Díaz, Germán Martitegui y Daniel López Rosetti.

El público disfrutó de las anécdotas de Luis Brandoni, Mariano Cohn y Gastón Duprat sobre la trastienda de la filmación de la serie "Nada" Pilar Camacho - LA NACION

Para agendar

En el último día de Leer y Comer, Jorge Fernández Díaz presenta Cora, a las 14, en el auditorio Margen del Mundo (Warnes y Concepción Arenal). A las 15, Florencia Canale hablará sobre su novela El diablo. Y, en el cierre, a las 18.30, Daniel López Rosetti dará una charla sobre cómo combatir el estrés que provoca el futuro (auditorio Montenegro). Programa completo: www.leerycomer.com