Vuelve Leer y Comer: el “LollaPalooza” de las ferias culturales y gastronómicas

Con el futuro como lema de la 17ª edición, este fin de semana vuelve Leer y Comer, la feria ideada por el periodista Luis Majul, que “marida” cultura y gastronomía. Sábado y domingo, los porteños y visitantes podrán concurrir a charlas y entrevistas; buscar libros, chocolates, quesos y mermeladas en stands, comer y beber y disfrutar de un espectáculo musical en Concepción Arenal esquina Warnes, a partir del mediodía, con entrada libre y gratuita. En 2023, con lluvia y todo, asistieron más de doce mil personas al evento.

Este fin de semana, referentes de la gastronomía, la literatura, el arte y el periodismo como Donato De Santis, Jorge Fernández Díaz, Luis Novaresio, Florencia Canale, Milo Lockett, Germán Martitegui, Gabriel Zurdo, Sergio y Mica Lapegüe, el dúo fantástico-audiviosual de Mariano Cohn y Gastón Duprat con Luis Brandoni como estrella invitada; Claudio Zuchovicki, Lea Caballero, los hermanos Mateo y Augusto Salvatto, Pamela Villar, Laura Di Cola y Toti Quesada, Fernando Pollack, la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, y su par de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, participarán en las más de veinte charlas abiertas al público sobre el uso y los límites de la inteligencia artificial (IA), en todos los órdenes sociales, del doméstico al político, y el impacto de la tecnología.

Luis Novaresio hablará sobre su primera novela el sábado, a las 18, en una charla con Carola Gil Mariana Roveda

El menú de temas es variado: la comida del futuro, los nuevos dispositivos, recetas para llegar a los cien años con cuerpo y mente en condiciones (a cargo de Conrado Estol), el sexo real en la era digital, el futuro de las series y el cine, el impacto de Vaca Muerta en el porvenir de la Argentina, la economía real y el humor social, entre otros. El sábado, a las 19, se presenta el grupo musical Fonso y las Paritarias, y el domingo, a las 18.30, cierra el evento el doctor y best seller Daniel López Rosetti en el escenario principal, a cielo abierto.

“Mis amigos me dicen, mitad en broma mitad en serio, que Leer y Comer es el Lollapalooza de las ferias literarias y gastronómicas -dice Majul a LA NACION-. Porque es casi imposible reunir en un solo evento a la cantidad y calidad de figuras que vienen a dar charlas, entre escritores, cocineros, periodistas y referentes en la materia que los convoca. Los moderadores serán los conductores de las radios El Observador 107.9 y Berlin 107.7: Horacio Cabak, Agustina Girón, Luis Gasulla, Camila Dolabjian, Jowi Campobassi, Gustavo Noriega, Maru Drozd, Vanina Parejas, Dammy Fernández, Martín Fernández Cruz y yo”.

"Todo Por Amor, Pero No Todo", de Luis Novaresio, va por su cuarta edición

También habrá una mesa de expertos convocados por Foodit, la plataforma de recetas magistrales y las últimas tendencias de la cocina. “Y tiene mucho sentido: en esta edición, la número 17, el leitmotiv es el futuro -remarca el conductor de La cornisa-. Es decir: el impacto de la IA en la vida cotidiana, las nuevas formas de leer, comer y vivir, los cambios del humor social, la macro y microeconomía, más allá de los lanzamientos de los libros de muchos de los autores más leídos. El mérito no es mío, sino del profesional y potente equipo que tenemos”. Para brindar por el futuro, sábado y domingo a las 16 y a las 18 habrá catas de vinos.

Uno de los invitados más convocantes de esta edición será el periodista, abogado y escritor Luis Novaresio que presentará su primera novela, Todo por amor, pero no todo ($ 21.999), el sábado a las 18 en el escenario principal. “Voy a estar en la feria presentado mi novela en una charla con Carola Gil sobre este desafío de meterme en la ficción, de contar de qué va la novela y por qué estoy escribiendo esto, en un lugar que conozco mucho. Hace varios años que voy a Leer y Comer que hace Luis Majul y me parece un sitio más que propicio para encontrarnos”. La novela de Novaresio -otro periodista que se anima a la ficción literaria- ya va por su cuarta edición; el propio autor grabó el audiolibro.

Sobre el lema de esta edición, agrega: “Veo incierto y vertiginoso el futuro, y por otro lado, desafiante. La tecnología, por un lado, y por otro, la vuelta de la violencia que parecía superada y cierto conservadurismo en la política están transformando todo”.

Claudio Zuchovicki, Daniel López Rosetti, Mateo Salvatto y Milo Lockett participan de la nueva edición de Leer y Comer

Una de las best sellers de la novela histórica, la escritora Florencia Canale, hablará sobre El Diablo (Planeta, $ 38.400) el domingo, a las 15, en el Auditorio Margen del Mundo (consejo: llegar un poco antes para conseguir un asiento). “Acompaño esta feria casi todos los años, me encanta; además, leer y comer son dos de mis actividades favoritas -cuenta Canale-. Estoy terminando de escribir mi próxima novela que saldrá en abril de 2025 y es una excelente excusa para detenerme un rato y hablar de El Diablo, la historia de Bernardo de Monteagudo, que tan feliz me ha hecho y me sigue haciendo. Actualmente, la historia, los libros, la revisión del pasado, la búsqueda de alguna certeza hacia atrás es lo único que me calma”.

El doctor López Rosetti es otro de los invitados consuetudinarios de la feria. “Hace muchos años que voy a Leer y Comer, una idea muy buena para compartir dos placeres de la vida -dice a este diario-. En mi charla voy a dar unas herramientas para vivir mejor, para afrontar el estrés cotidiano y, particularmente, el que nos puede provocar la incertidumbre del futuro. Les recomiendo a los asistentes que lleven papel y lápiz para anotar porque les voy a dar herramientas prácticas para mejorar la calidad de vida sobre la base de conocimientos científicos aplicados a situaciones cotidianas”. El autor de Emoción y sentimientos es director del Servicio de Medicina del Estrés del Hospital Central de San Isidro.

También participarán Christian Petersen, Mariana Kersz, Pablo Rossi, Gonzalo Aramburu, Santiago Giorgini, Federico “Dexter” Wiemeyer, Fiamma Curtosi, Santiago Do Rego, Mario Massaccesi, Guillermo Olivetto y Pietro Sorba. Durante la jornada se realizarán sorteos con premios -entre ellos, una tela gigantesca pintada por Lockett y el público- y talleres de arte y maquillaje para chicos y jóvenes.

Las editoriales invitadas, que llevarán a la feria libros de los autores convocados por Leer y Comer, son Penguin Random House y Planeta; Urano, Catapulta y Arte a Babor con propuestas para jóvenes y chicos (propiamente el “futuro”), Siglo XXI, Ediciones Lea, El Ateneo y Albatros.

Comida no faltará. La propuesta gastronómica, “gourmet, rica, sana y a precios accesibles”, tendrá opciones vegetarianas, veganas, sin TACC, comida española, peruana, latina y regional. Algunos de los puestos que van a estar presentes son Margen Del Mundo Café, Le Blé, Gazpacho, Kreaps, El Hornero de San Telmo, Jordanas, Todo Brasas, Mochica, Teque Pops, Como Te Lo Digo, No Es Soberbia, Daniel Uría, Veggie Green Burger, Guapaletas, Aloha, Fermier, La Barraca, Malvón, El Brocal, Isla Negra, Boutique de Sabores y Finca Cave Canem.

La programación completa se puede consultar en la cuenta de Instagram de Leer y Comer.