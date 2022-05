Un milagro argentino que recupera la memoria sobre “el Papa olvidado”

A cuatro décadas de su muerte, el Papa Juan Pablo I será beatificado en septiembre por la curación milagrosa de una niña en Argentina. Poco se ha hablado de este episodio excepcional, que ahora es revelado en el libro ¿Qué han hecho?, nacido de una extensa investigación periodística a cargo de la escritora italiana Nunzia Locatelli y la autora argentina Cintia Suárez.

Con prólogo de Carlos Pagni, la publicación editada por Catapula Editores se presenta como un recorrido riguroso que incluye testimonios exclusivos sobre la vida y la obra del pontífice, nacido como Albino Luciani y recordado por su breve paso por el Vaticano y por las versiones conspirativas que rodearon su muerte. Las autoras incluyen asimismo material inédito sobre el caso de la joven de Paraná que, contra todo pronóstico, se salvó de la muerte luego de que el sacerdote José Dabusti encomendara sus plegarias a Juan Pablo I.

Los principales protagonistas vivos de esta historia compartieron ayer una charla en la presentación del libro en el Ateneo Grand Splendid, moderada por Carlos Pagni. Las escritoras aportaron numerosos detalles acerca de la vida del pontífice y contaron el por qué del título. “Responde a una frase que el propio Albino expresó tras ser elegido Papa dirigiéndose a los cardenales. ‘¿Qué han hecho?’, dijo. Como si los hubiese querido retar. Pero también nos sirvió para referirnos a qué han hecho para que en 33 días – lo que duró el pontificado de Luciani- se quedara sin vida. ¿Han hecho algo para que eso pasara? Porque cuando asumió, él estaba bien de salud”, explicó Nunzia Locatelli.

A continuación, la autora italiana aclaró: “En el imaginario colectivo se instaló el mito de su asesinato, pero no hay evidencias, y no las hay porque no hubo autopsia, por lo que aún a día de hoy es un mito instalado. Es una historia en la que hay personajes y un contexto de finanzas turbias que pudieron estar tras su muerte y muchos se preguntan si fue envenenado, pero la idea del libro es sacar de foco la idea de un Papa mártir, asesinado, y focalizar la atención en el milagro que acaeció en la Argentina. Pudo pasar en cualquier lugar del mundo, pero pasó acá, en Paraná”.

Luciani, que vivió la guerra, el hambre y la pobreza durante su infancia y juventud, estuvo vinculado a la Argentina de diversas formas. Su padre emigró al país procedente de Italia en 1913, y años más tarde, siendo ya pontífice, medió en el conflicto con Chile por el Canal de Beagle. Sin embargo, el hecho de mayor trascendencia de su relación con estas tierras y por el que el 4 de septiembre será beatificado por el Papa Francisco, es lo que las autoras llaman “el milagro argentino”.

Candela Giarda nació en Paraná y tenía 11 años cuando comenzó a padecer los síntomas del Fires (Síndrome Epiléptico por Infección Febril). “Las convulsiones que sufría no se podían tratar con ninguna droga existente y estuvo internada en Paraná tres años, hasta que llegó a la Fundación Favaloro”, detalló Cintia Suárez.

¿Qué han hecho? se presentó este martes en la librería Ateneo Grand Splendid Rodrigo Nespolo - La Nación

El libro incluye los testimonios de los dos médicos tratantes del caso, Julio Trentadue y Gladys Saá, especialistas en pediatría de la prestigiosa institución, quienes advirtieron entonces de la gravedad de la situación. “Todos los médicos decían que Candela se iba a morir y la obra social no le quería seguir autorizando la internación por considerar que era en vano. Sin embargo, experimentó en su cuerpo el milagro de Juan Pablo I”, precisó la periodista argentina.

El hecho “salvador” ocurrió cuando en una jornada crítica el sacerdote José Dabusti encomendó rezos por la vida de Candela al Papa italiano. Acompañada de sus padres y del párroco, la joven estuvo presente ayer en el Ateneo y contó: “Tengo recuerdos muy breves, pantallazos, no sé cómo me salvé”. Fue su mamá, Roxana Sosa, quien aportó más detalles: “Cande estaba muy grave y nos decían que de esa noche no pasaba, entonces el padre José me dijo: ‘Roxana vamos a rezar por Candela’, y la encomendó a Juan Pablo I. Al día siguiente, empezó a mejorar, estaba cuadripléjica y nos decían que iba a quedar así. Luego recuperó el habla, la memoria…”.

“Para conocer más sobre este hecho, hay que leer este libro. Es una historia en la que se renuevan todas las esperanzas”, advirtieron las autoras de ¿Qué han hecho? en diálogo con LA NACION.