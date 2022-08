Un mundo gobernado por monos: la profecía de Banksy en Buenos Aires

“Ríanse ahora, pero un día vamos a estar a cargo”, dice la pancarta que lleva colgada el mono sobre su pecho. A pocos pasos, una mona posa con la corona de la reina de Inglaterra, junto a una imagen que muestra el Parlamento británico habitado por simios. La pintura original que inspiró esta litografía fue vendida en Sotheby’s por 12,2 millones de dólares en 2019, lo que marcó entonces un récord en subastas para Banksy, el grafitero anónimo que protagonizará desde el martes próximo una muestra en La Rural.

“Ríanse ahora, pero un día vamos a estar a cargo”, dice la pancarta que lleva colgada el mono sobre su pecho Fabián Marelli - LA NACION

Claro que, fiel a su espíritu antisistema, el artista no está involucrado en la exposición. Más de 70 piezas aportadas por coleccionistas y galerías conformarán Banksy, ¿genio o vándalo?, en el mismo pabellón que alojó la inmersiva de Vincent Van Gogh. También hay registros fotográficos de The Walled Off, el hotel con “las peores vistas del mundo”: sus habitaciones, decoradas con intervenciones de Banksy y otros artistas, se enfrentan desde Belén con el muro de separación construido por Israel en 2003. El botones que espera a los huéspedes en la puerta es, por supuesto, un mono.

Un mono es el botones que espera a los huéspedes en el hotel The Walled Off, intervenido por Banksy y otros artistas Fabián Marelli - LA NACION

“Cuando se conoció la teoría de la evolución de Darwin, muchos se burlaron de los monos. Los subestimamos, pero son nuestros ancestros. Lo que quiere decir Banksy en muchas de sus intervenciones es que, si seguimos siendo una sociedad consumista, impulsando guerras y destruyendo la naturaleza, los monos pueden superarnos y dar vuelta la sociedad” señala a LA NACION el mendocino Francisco González, que viajó a Buenos Aires desde España como representante de la productora Sold Out para asesorar en el montaje de la exposición.

Una de las habitaciones del hotel The Walled Off, intervenida por Banksy Fabián Marelli - LA NACION

Los textos de sala de esta muestra curada por Alexander Nachkebiya confirman sus dichos: “La gente siempre se ha reído de los monos como si fueran caricaturas vivientes –dice uno de ellos-. En la Francia del siglo XVIII, por ejemplo, existía un género popular de artes visuales llamado ‘singerie’, el cual representaba escenas cómicas de monos que imitaban el comportamiento humano”.

La ilustración de Banksy para Think Tank (2003), el séptimo álbum de la banda de rock inglesa Blur, sugiere un futuro pandémico Fabián Marelli - LA NACION

Se recuerda allí además que esta “profecía” irónica de Banksy fue representada también en películas como El planeta de los simios, de Tim Burton, y 12 Monos, protagonizada por Brad Pitt y Bruce Willis. Esta última, dirigida por Terry Gilliam estrenada en 1995, muestra un futuro postapocalíptico en el que la humanidad es amenazada por un virus mientras los monos son liberados de laboratorios y zoológicos por un grupo de activistas.

Emblemáticas de la obra de Banksy, en plena pandemia sembraron el caos en el baño de su casa y en el subte británico

Si ese escenario no se cumpliera, las ratas son otra opción. También emblemáticas de la obra de Banksy, en plena pandemia sembraron el caos en el baño de su casa y en el subte británico. Inspiradas en las creaciones del artista urbano francés Xavier Prou, más conocido como Blek Le Rat y pionero del stencil, parecen representar en su obra aquello que la sociedad considera marginal, sucio e indeseable. “Las ratas de Banksy pueden interpretarse como un símbolo de la naturaleza regeneradora del arte callejero -señala el sitio artsy.net-, a pesar de los esfuerzos masivos de la ciudad de remover los graffitis”.

"Los mayores crímenes del mundo no son cometidos por gente que rompe las reglas, sino por gente que las sigue", dice Banksy Fabián Marelli - LA NACION

“Los mayores crímenes del mundo no son cometidos por gente que rompe las reglas, sino por gente que las sigue –dice una elocuente cita del artista pintada en el Pabellón Frers, en la sala dedicada a la guerra-. Es la gente que acata órdenes la que tira bombas y destruye pueblos”.

Para agendar:

Banksy, ¿genio o vándalo? En La Rural (Av. Santa Fe 4363), desde el 30 de agosto hasta mediados de octubre. Más información en banksyexpoar.com. Entradas a la venta en www.laruralticket.com.ar/event/banksy