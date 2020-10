Un Nobel para un jardín

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de octubre de 2020 • 19:56

Louise Glück (1943) pertenece a esa generación de poetas que la crítica ha agrupado con la curiosa, pero no impropia, denominación de "poetas líricas". Jorie Graham, Tess Gallagher, Linda Gregg, Olga Broumas y Susan Mitchell son sus pares; casi todas publicaron su primer libro hacia fines de la década del 70 y, a grandes rasgos, cultivan una poesía más cercana a la plegaria y la invocación que al manifiesto político o la radiografía emocional. Por sedimentación sin duda, la estética del grupo denota un ahogo menos violento que el de Sylvia Plath o Anne Sexton, y también una rabia menos incisiva, un desacato menos efusivo, que el de Adrienne Rich.

Sus libros de poesía, Firstborn/ Primogénita (1968), The House on Marshland/ La casa en la marisma (1975), Descending Figura/ Figura descendent, (1980), Triumph of Achilles/ El triunfo de Aquiles (1985), Averno (2006) o Faithful or Virtous Night/ Noche leal y virtuosa (2014) son de una singularidad filosa. Mención especial merece El iris salvaje/ The Wild Iris, libro con que ganó el premio Pulitzer en 1992, y que retoma el paradigma semántico del jardín como excusa y decorado de una improbable (e imprescindible) conversación. Allí se interroga y escucha, se aprende y reprocha, se reclama y se acepta. Uno de los interlocutores es Dios. El otro, plural y diversamente desposeído, diversamente desesperado: la materia sensible. El diálogo arroja algunos resultados. Al final, un corazón se yergue, alcanza el pico agudo de sus preguntas.

Si la gracia es la arquitectura de un alma capaz de conocerse a sí misma, los poemas de Glück la contienen. El terror humano a la muerte está presente pero también el deseo indisoluble de ser absorbido por el todo, reverso de la nada. Después, sólo después, empieza la travesía, el viaje impar al fondo de las cosas, donde ni la felicidad ni el miedo emiten sonido alguno. Este Nobel viene a reconocer la importancia de este don.

La editorial Bajo la Luna publicará en noviembre "Una especie de fe", que incluye ensayos y traducciones de poetas norteamericanas, entre las que está Louise Glück.

