LA NACION

Un placer que insiste

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONDiana Fernández Irusta
ADEK BERRY - AFP

No importa cuántas noticias lleguen de China; siempre la intuición es que, en el fondo, poco podemos entender acerca de todo lo que está pasando allí. El gigante de Asia es a la vez lejano y cercano; espejo de procesos que nos incluyen pero también desbordan y, al mismo tiempo, es contraste, sugerencia, interrogación. La imagen muestra una de las muchas librerías construidas en el último tiempo en Pekín. Estantes, arquitectura innovadora, invitación a leer. En simultáneo, las noticias dicen que en ese mismo país las ventas de libros impresos no superaron los niveles prepandémicos, pese a los esfuerzos que viene haciendo una dirigencia no precisamente complaciente a la hora de evaluar resultados. El flujo digital arrasa, la palabra impresa resiste y algo en el placer de la mujer de la foto dice que esa resistencia merece ser defendida.

Por Diana Fernández Irusta
Conforme a
The Trust Project
Tipo de trabajo:
opinión
Más leídas de Cultura
  1. Censuran a Platón en una universidad de Texas por tocar temas de género y sexualidad
    1

    Platón, censurado en una universidad de Texas por tocar temas de género y sexualidad

  2. Revueltas en Irán: el nuevo foco de debate en redes sociales entre escritores e intelectuales
    2

    “Aterrador y magnífico”: las revueltas en Irán, el nuevo foco de debate en redes sociales entre escritores e intelectuales

  3. Alberto Giacometti y otro día perdido: a 60 años de la muerte del genial escultor
    3

    Entre charlas y caminatas: Alberto Giacometti y otro día perdido

  4. Tras las denuncias en contra de Julio Iglesias, ya anuncian una “edición actualizada” de la biografía del cantante
    4

    Tras las denuncias en contra de Julio Iglesias, anunciaron una “edición actualizada” de la última biografía del cantante

Cargando banners ...