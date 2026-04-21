José María Posse renunció a la dirección de la Casa Histórica de Tucumán

El abogado y escritor tucumano José María Posse renunció a la dirección del Museo Casa Histórica de la Independencia, en Tucumán, tras mantener un encuentro con el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli. “Me voy muy contento con la gestión realizada y con el reconocimiento de la gente”, dijo hoy Posse a LA NACION. Desde Cultura informaron que la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Liliana Barela, viajará a la capital tucumana para elegir, este jueves, al nuevo director interino de una terna de candidatos.

No obstante, el abogado seguirá en el cargo hasta el 22 de mayo; luego, pasará a desempeñarse como jefe de despacho del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 3, a cargo del doctor José Manuel Díaz Vélez. “Voy con un puesto muy bueno -comenta Posse-. Ya había trabajado junto con el doctor Díaz Vélez hace un tiempo, en la Fiscalía General, y él me dijo que cuando armara su equipo como juez federal me iba a llamar porque estaba muy conforme con mi trabajo”.

Posse había sido designado por el Gobierno en abril de 2024 en reemplazo de la historiadora Cecilia Guerra Orozco, cuyo concurso de 2018 estaba vencido al momento de la designación de Posse. Casualmente, ahora, Guerra Orozco acaba de ser nombrada directora de Museos de la capital tucumana por la intendenta Rossana Chahla.

Posse afirma que en su gestión se dejó de lado toda cuestión política. “La Casa Histórica es de todos los argentinos, no existe lugar para el desarrollo de partidismos de ninguna especie. Los tres ejes que deben trabajarse son la historia de la Casa, del proceso independentista y del Congreso de Tucumán. La gente que nos visita debe salir orgullosa de su historia, y eso fue conseguido”, remarcó.

“Hemos enriquecido el patrimonio histórico del Museo con la segunda mayor de donación de objetos en la historia de la Casa, luego de la colección Padilla -dice Posse-. Destaco los cuadros del pintor francés Amadeo Grass, fechados en 1834, de doña Agueda Tejerina y su marido, y la cama y ajuar que perteneció a doña Lucía Aráoz, la recordada Rubia de la Patria, por ser la reina del baile de la Independencia en 1816. Asimismo, hemos incorporado la indispensable climatización de la sala de reserva, donde se atesoran los objetos más valiosos del Museo, gracias a la fundación Banco Macro que también nos proveyó de computadoras, y a la Fundación León por la provisión de sillas de ruedas y equipamientos”. Se restauró además el mural del artista Isaías Nougués en la sala destinada a actividades educativas.

“Hemos abierto el patio de homenajes a toda la comunidad, donde se desarrollaron incontables actividades culturales -agregó-. El cambio de guardia de los soldados históricos del Regimiento 10 de Infantería de Montaña ‘Teniente General Racedo’ se convirtió en un clásico que disfrutan los tucumanos y turistas los primeros jueves de cada mes, habiendo recuperado su uniforme completo con el armamento histórico correspondiente. Y la nueva muestra museológica ha sido visitada en el último año por más de 338.000 visitantes de todo el país y del exterior. La Sala de la Jura, el lugar más emblemático del Museo, ha sido reacondicionada con las banderas que corresponden al protocolo vigente”.

Por último, agradeció a los trabajadores de la institución, “por el impecable trabajo que realizan” y en especial a la encargada de ceremonial y protocolo, Dilma Toconas, “por su brillante trabajo como gestora cultural del Museo”.

José María Posse publicará un ensayo histórico sobre Wenceslao Posse, fundador del Ingenio Esperanza y gobernador de Tucumán

“Me voy con la conciencia del deber cumplido y con la esperanza de poder seguir colaborando con el Museo desde otros lugares; agradezco nuevamente a las autoridades nacionales, por la confianza puesta en mí“, concluye Posse, que está por publicarel ensayo histórico Wenceslao. Una épica del oro dulce. La primera industria pesada por la Argentina potencia, sobre Wenceslao Posse, fundador del Ingenio Esperanza y gobernador de Tucumán en el siglo XIX. “Es una suerte de contestación amable, de 450 páginas, a la historiadora Camila Perochena”, agregó en referencia al debate televisivo que mantuvo con la historiadora en 2024.

Concursos en suspenso

Actualmente, excepto el Museo Nacional de Bellas Artes, cuyo director concursado en la presidencia de Alberto Fernández es Andrés Duprat, todos los demás museos nacionales tienen directores interinos a cargo. El secretario de Cultura había anunciado a finales de 2025 que en febrero de este año se abriría el llamado a concurso en cinco instituciones. Pasado el primer cuarto de 2026, eso sigue en suspenso porque aún no se pudo nombrar a los jurados que elevarán una terna para que Cifelli decida.

Desde el área de Cultura atribuyeron la demora al Sistema Nacional de Empleo Público que depende del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, que aplica un nuevo procedimiento del área en busca de más transparencia en el proceso. Confían sin embargo en que, una vez resuelto este escollo administrativo en la primera etapa, se podrá cumplir con el objetivo de Cifelli de llamar a concurso para la dirección de todos los museos nacionales.