Del reposo del orangután a la estepa patagónica: el paisaje argentino desembarca en Milán

Estepas patagónicas, atardeceres andinos, siestas a la orilla de un río cordobés, revestimientos 3D impresos en cerámica y tapices para contemplar la trama minuciosa de la lana de llama tejida en Salta. Los paisajes argentinos viajan a Milán para representar a la Argentina en la edición del SaloneSatellite 2026, la plataforma de lanzamiento de las nuevas generaciones de diseñadores de todo el mundo. En el marco de la mega expo de mobiliario, Salone del Mobile Milano, que arranca el 21 de abril, esta es la instancia sub 35 más relevante de la agenda internacional. Aquí se juega en las grandes ligas: los 700 diseñadores seleccionados por la curadora y creadora de este abanico de novedades, Marva Griffin Wilshire, despliegan sus mejores cartas.

La diversidad cultural y topográfica de Argentina dirá presente desde distintos proyectos, inspiraciones y materiales de cuatro estudios distintos. La silla Orangután, por ejemplo, surge de la exploración por la “necesidad de relajarse”. Así, Werfil López Davicino, diseñador industrial por la Universidad Nacional de Córdoba, desarrolló un asiento XXL y lo fotografió en Villa Carlos Paz, junto al río San Antonio. “Lo pensé para interiores o exteriores, para trasladar fácilmente, para disfrutar del descanso”, dice el autor, que fue distinguido con el Sello del Buen Diseño Argentino (2025).

Desde Río Negro, Aldo Montes de Oca lleva la impronta de la estepa patagónica en su colección de mobiliario Estratos

Desde Dina Huapi, Río Negro, Aldo Montes de Oca trasladará la impronta de la estepa patagónica desde la colección Estratos, una línea de mobiliario inspirada en la geología del sur. Las capas de la tierra, el paisaje y la naturaleza están presentes en cada borde. “Cada pieza silla, banco y mesa de centro expone en la madera fenólica la memoria del tiempo, transformando lo doméstico en un fragmento de territorio. Evocan la inmensidad sin ocultar nada, como la tierra al revelar sus capas”, dice Aldo sobre la posibilidad que le presenta este material. Nacido en Bariloche y formado en la Universidad Nacional de Córdoba, el diseñador industrial es un paciente observador de contextos que le devuelvan inspiraciones para trabajar con la forma, la luz y la materia. Pastizales, suelos arenosos, cañadones áridos y el viento en toda su dimensión forman parte de su paleta creativa. También, obtuvo el Sello Buen Diseño por su luminaria Eclipse.

La decisión de bocetar con lápiz y papel, y dejar de lado las herramientas digitales va a tono con el hilo conductor de este año: la artesanía como motor de diseño. La consigna invita a reflexionar sobre el gesto manual hacia la innovación, atravesando la experimentación, las nuevas técnicas y el diseño responsable. “Buscamos proyectos que representen una artesanía diferente, híbrida, capaz de dialogar con la tecnología e integrarse en contextos de producción de alta gama sin perder su potencia expresiva. Una artesanía que asuma a la industria como aliada, que aporte autenticidad a los procesos estandarizados, dando lugar a objetos que conservan la memoria de las manos que los produjeron”, señala Marva Griffin Wilshire, que fundó en 1988 el SaloneSatellite, esta constelación creativa que incubó a voces consolidadas del circuito nacional e internacional. Entre los locales, Francisco Gómez Paz, Federico Churba, Cristián Mohaded y Federico Varone. También, figuras internacionales como los Hermanos Campana, Pedro Franco, Matali Crasset, Oki Sato, entre otros.

Las diseñadoras industriales de la FADU UBA Emilia Huidobro, Clara Scoltore y Delfina Freude integran el proyecto Claroscuro Agustina Baldasarre

Por otra parte, aterrizará en “el Satélite” el estudio Claroscuro, de las diseñadoras industriales de la FADU UBA Emilia Huidobro, Clara Scoltore y Delfina Freude. Mostrarán los divisores de espacio Encaje, una composición tríptica de placas de acero que sostienen hilos de seda tejidos a mano, formando un velo que cae hasta el suelo. “El patrón toma geometrías de la flora indígena argentina, utilizadas como guía de crochet a escala”, apuntan. Además, mostrarán las lámparas Niebla, que reinterpretan los atardeceres andinos desde la figura de la chakana. Y el tapiz Horizonte, una pieza mural tejida con lana de llama por una familia de tejedores de tejedoras de Seclantás, Salta, que logró reproducir los paisajes en un collage textil, a partir de saberes ancestrales. “Creemos en lo que nos resuena: lo frágil, lo curioso, lo duradero. Nos atrae aquello que merece una segunda mirada, los procesos que dejan huellas y la verdad cruda de los materiales”, señalan las autoras.

Ious studio lleva a Milán una serie de azulejos cerámicos impresos en 3D, que exploran la intersección entre diseño computacional, materialidad y fabricación digital

El estudio IOUS, integrado por los arquitectos Sol Sánchez Cimarelli y Agustín Ros (Universidad Di Tella) desplegará sus exploraciones sobre el potencial del diseño computacional. Llevarán una serie de azulejos cerámicos impresos en 3D, que exploran la intersección entre diseño computacional, materialidad y fabricación digital, en colaboración con la empresa La Máquina, con sede en Barcelona. “La propuesta investiga cómo la tecnología puede amplificar las cualidades expresivas de la cerámica, permitiendo generar geometrías complejas, texturas continuas y sistemas modulares adaptables a distintas escalas arquitectónicas. Buscamos redefinir el rol del revestimiento, transformándolo en un elemento dinámico que combina innovación técnica con exploración estética”, explican Sol y Agustín.

Más argentinos en Milán

Durante la Semana de Diseño de Milán la ciudad se transforma en un gran escenario de propuestas inmersivas, lanzamientos, muestras y actividades vinculadas al sector. Esta movida se organiza por fuera del Salone del Mobile.Milano, la expo “madre” por la que pasan más de 300 mil personas en apenas una semana. Distribuidos en distintas galerías y distritos, otros diseñadores argentinos llevarán sus piezas y serán parte del Fuori Saloni, el circuito urbano.

Cristián Mohaded se multiplica por cuatro: vuelve a integrar la selección de Louis Vuitton, en el Palazzo Serbelloni, y suma colaboraciones con firmas como Meritalia, Etel y Molteni. “Nuevos proyectos, nuevas historias, nuevos desafíos,y sobre todo, mucho aprendizaje”, dice entusiasmado.

En la sede del Consulado Argentino de Milán, a una cuadra del icónico Duomo, se presentarán sillas seleccionadas por el Salón del Mueble Argentino. Participan las piezas de Jonny Gallardo (Córdoba y Misiones), Damian Entrocassi (Mar del Plata), Juan Ignacio Martin, Santiago Mori, Juan Ángel Zanin y Ernesto Gabriel Torriano (Córdoba).

Sospesa Glassware, de Agustina Bottoni: una delicada colección de piezas de vidrio sopladas a mano Roberto Nino Betancourt

Agustina Bottoni, con base en Milán, lanzará su delicada colección de piezas de vidrio sopladas a mano. Sospesa (suspendida, en italiano) reúne copas y vasos asimétricos, con un único dije suspendido. “La idea fue reinterpretar la cristalería histórica desde un gesto particular que conserve las huellas del trabajo manual. Por eso no hay dos copas iguales”, explica Bottoni.

En tanto, la diseñadora textil de la UBA Cecilia García Galofre volverá a instalar sus lavabos y bañeras artísticas en la galería Rossana Orlandi y en el showroom de la firma Dornbracht. Allí se verán las piezas de su firma, Konqrit, creadas en vivo. Además, presentará sus murales escultóricos, en blanco y negro, inspirada en la técnica textil del tie-dye (atado previo de la tela).

Konqrit volverá a instalar sus lavabos y bañeras artísticas en la galería Rossana Orlandi y en el showroom de la firma Dornbracht

Además, Cindy Lilen participará en la expo Mornings – Made in Fornace, que reúne distintos estudios y prácticas en torno al diseño y los materiales en un formato más íntimo. Mostrará Latentia, “un conjunto de piezas de piedra, fibra y luz, que exploran tensiones entre peso, liviandad y materialidad”, señala la diseñadora del Alto Valle de Río Negro, con base en Londres.

Santiago Carot y el estudio B&Y, por otra parte, se presentarán en el distrito Isola Design con las luminarias Monolithes Lumineux, un diseño que reutiliza el desecho de la industria de la piedra natural. “Es un totem escultórico, un elemento protagonista del espacio”, señala el diseñador del estudio Carot carpintería de autor, con base en Córdoba.

En tanto, los mates de Grupo Bondi responderán a la pregunta que se hicieron durante más de 10 años de investigaciones: “¿Podremos cosechar un producto?” . La respuesta: mates biomoldeados de calabaza que se producen en un predio de Los Cardales, provincia de Buenos Aires. Las piezas se verán en Atelier Prato, en la muestra curada por Unión.e, donde también participarán los objetos de Fernando Poggio.

Finalmente, el diseñador Guillermo Tragant convertirá la Piccolo Barbería en una experiencia que combina diseño de pañuelos y objetos al tiempo que el barbero Luciano D’Albero afeita, corta y emprolija las barbas.