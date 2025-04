“Una caricia al alma”: Delia Cancela, condecorada por Francia

La artista Delia Cancela se contó entre las tres personalidades distinguidas hoy en la Embajada de Francia como Oficiales de la Orden de las Artes y las Letras, reconocimiento que se otorga a quienes hayan “contribuido significativamente al enriquecimiento del patrimonio cultural francés”, más allá de que sean o no ciudadanos de ese país. También lo recibieron Marcelo Birman, director del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, y el traductor Horacio Pons.

Entrega de la Orden de las Artes a Delia Cancela en la Embajada de Francia Tadeo Bourbon - LA NACION

El embajador de Francia en la Argentina, Romain Nadal, les entregó la condecoración en el Palacio Ortiz Basualdo ante decenas de invitados entre los cuales se contaron María Victoria Alcaraz, directora general de Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires; galeristas, coleccionistas y artistas como Guillermo Kuitca y Leandro Katz. También el actor, director y dramaturgo Alfredo Rodríguez Arias, con quien ella llegó a Europa en barco en 1967, tras haber ganado una beca del gobierno francés junto a Pablo Mesejean. Entre 1975 y 1999 se radicó en la capital francesa, donde nació su hija Celeste. Hoy vive entre esa ciudad y Buenos Aires, donde tiene su taller.

“Es una caricia al alma, es sentir otra vez un reconocimiento por mi trabajo y mi vida. Es importantísimo”, dijo a LA NACION Cancela, quien también recibió premios a la trayectoria del Fondo Nacional de las Artes (2001) y de la Secretaría de Cultura de la Nación (2018). Al recibir esta nueva distinción recordó su llegada a París, a los 26 años, cuando era “una ciudad oscura, llena de hollín”. “La cultura siempre me hizo sentir muy bien –agregó-. Iba al museo de l’Orangerie y me sentaba a ver los Nenúfares de Monet, en ese entonces no iba nadie. Hay muchas cosas de Francia que siento más cerca que en la Argentina. Fue el lugar donde aprendí el sentido de la palabra democracia, y sobre el respeto por el pasado para crear el futuro”.