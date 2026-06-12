La Plata será este año capital del lenguaje claro

Durante la la reunión preparatoria de la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, en Madrid, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el juez Sergio G. Torres, confirmó que La Plata será la sede de el próximo encuentro, en octubre. Clausuraron el evento madrileño el director de la Real Academia Española (RAE) y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale), Santiago Muñoz Machado, y el presidente de la Academia Argentina de Letras (AAL), Rafael Felipe Oteriño, que jugará de local en su ciudad natal.

La Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, impulsada por la RAE y de la que forman parte cientos de instituciones, tiene dos propósitos esenciales: fomentar el lenguaje claro y accesible como fundamento de los valores democráticos y de ciudadanía, y promover el compromiso de las autoridades para asegurarlo en todos los ámbitos de la vida pública. Muchas veces, en las comunicaciones de los organismos estatales y de las empresas privadas se usa un lenguaje oscuro.

La RAE, que aceptó la propuesta platense, y la AAL están a cargo de la organización del encuentro que se realizará el 1° y el 2 de octubre próximos y que, además del lenguaje claro, se centrará en el uso de la inteligencia artificial. “Ya empezamos a trabajar, haciendo las invitaciones internacionales y también las locales de quienes intervendrán”, dice Oteriño a LA NACION.

“Entre otros, participarán integrantes de los tres poderes públicos (judicial, legislativo y ejecutivo) así como también representantes de entidades privadas, como colegios profesionales y universidades, y de empresas telemáticas que administran inteligencia artificial, lo que resultó auspicioso -considera-. También tuvimos la adhesión y presencia de lingüistas y hasta de algún gramático. El director de la RAE viajará, por supuesto, y permanecerá esos días en La Plata, que, a mis instancias, quiere conocer”.

Autoridades de las academias de Chile, Panamá, México, Uruguay y Colombia mostraron su interés por concurrir al evento en la ciudad de las diagonales. Los espacios de deliberación confirmados son la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el Colegio de Escribanos, el Colegio de Abogados y el Teatro Argentino de La Plata.