Una cartelera exquisita: diez propuestas para chicos curiosos, sensibles y desprejuiciados

Hubo un presidente que, entre otras cosas, se hizo famoso por la frase de un spot de campaña: “Dicen que soy aburrido”. Lo mismo se oye decir, mayormente por desconocimiento, del ballet y la música clásica, un prejuicio hermanado al elitismo, que afortunadamente es cada vez más fácil de disipar. En este caso, hay muy buenas razones para refutar esa creencia popular y elegir, sin dudar, un programa de danza o ligado a la lírica para estas vacaciones en familia. Espectáculos trabajados con profesionalismo, imaginación y buenos intérpretes no solo pueden ser divertidos sino abrir puertas y ser reveladores para los chicos, el primer escalón de las “nuevas audiencias” de las que tanto escuchamos hablar cuando se piensa el futuro de los teatros. “Cultos”, “melómanos” y “balletómanos” no nacen, se hacen. Preferible hablar de infancias curiosas, inquietas y sensibles.

En Buenos Aires, la cartelera de vacaciones invierno desborda literalmente con una oferta comercial y alternativa de espectáculos para todos los públicos y bolsillos. Lo que sigue es una selección de diez propuestas donde el ballet, la música académica y el repertorio lírico cuelgan las galas para demostrar que disfrutar del arte escénico no tiene edad.

Lucas Segovia y Josefina Scaglione ensayan "Cuentos Líricos", que el próximo martes llega a la sala principal del Teatro Colón PATRICIO MELO

¿Sabías que el mar tiene corazón?

Mientras el Ballet Estable del Teatro Colón presenta con entradas agotadísimas Alice’s Adventures in Wonderland y en el Salón Dorado realizan una nueva temporada de Conciertos entre almohadones, el próximo martes se estrena en la sala principal del Teatro Colón, Cuentos líricos: ¿Sabías que el mar tiene corazón? Sugerida a partir de los 7 años, este musical en un acto, con dirección y dramaturgia de Sebastián Irigo, integra arias célebres de óperas de Rossini, Puccini y Verdi con composiciones clásicas de Delibes y Offenbach, entre otros, para acompañar la historia de Dana (la actriz y cantante Josefina Scaglione), una mujer que recuerda el día en que se perdió por primera vez en su infancia. Está interpretada por alumnos de las carreras artísticas y escenotécnicas del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, la Orquesta Académica y el Coro de Niños, y cuenta con artistas invitados, como Lucas Segovia, reconocido bailarín argentino radicado en Estados Unidos, que interpreta a un niño que se comunica únicamente mediante lenguaje de señas y gestos corporales. Están programadas ocho funciones, hasta el jueves 30, a las 16; entradas, entre $16.000 y $51.000.

"Comunidad", de Emiliano Dionisi, por el Ballet Folklórico Nacional regresa al Palacio Libertad Mariano Longo

Vuelve Comunidad

“Existe una ciudad gris, en donde lo más importante es encajar y no sobresalir de entre los demás. En este lugar todos visten igual, hablan igual y se mueven igual. Todo siempre será igual, hasta que alguien se atreva a romperlo y ya nada será lo mismo. A veces, un tropiezo puede desencadenar la revolución”, pensó el dramaturgo, actor y director Emiliano Dionisi. Y como este creador no tiene límites (El brote, Ástor, Sansón de las islas, Moliendo a Moliere, Sueño son algunas de sus obras, en un amplio espectro) se puso a trabajar para y con el Ballet Folklórico Nacional en un espectáculo concebido para toda la familia. Lo tituló Comunidad, lo estrenó en el Teatro Cervantes y ahora, dos temporadas más tarde, lo repone enla cartelera de actividades infantiles para las vacaciones de invierno del Palacio Libertad (Sarmiento 151). Tendrá dos funciones, el martes 28 de julio, en el Auditorio Nacional, a las 15 y a las 18, con entrada gratuita, que retiran horas antes en el lugar.

Un Cascanueces aggiornado

En la sala Alberto Ginastera del Teatro Argentino de La Plata (Av. 51 entre 9 y 10) subirá a escena la reversión del clásico de Petipa-Tchaikovsky que Emanuel Abruzzo creó originalmente para el Konex, adaptada ahora al espacio, el ballet, la orquesta y el coro de la casa. Con proyecciones que ambientan cada escena, el norte de este viaje (El Cascanueces siempre es una travesía) sigue estando en las nuevas generaciones. “Si yo fuese una criatura que va a ver un espectáculo de ballet por primera vez ¿que me gustaría encontrar sobre el escenario? Con ese pensamiento como motor, fuimos armando la coreografía, guion y las imágenes que se visualizan en la pantalla. Fue como crear el espectáculo para el niño interno que tenemos cada uno de nosotros”, decía entonces Abruzzo. A partir del 26 de julio, con entrada gratuita, previa reserva online.

Seres que bailan por puro disfrute

Después de Mundo danza, también por el “puro disfrute” de bailar, Laura Falcoff crea una nueva propuesta coreográfica que comienza con un minué y de a poco va cambiando de época y personajes. Algunos son románticos, otros disparatados o misteriosos, anticipan sobre Seres que bailan, un trabajo inspirado en músicas variadas de Haydn, Mozart y Satie, interpretado por estudiantes y egresados del Taller de Danza Contemporánea del Teatro San Martín. En la sala Cunill Cabanellas, Corrientes 1530, del 23 de julio al 2 de agosto, de martes a doingos, a las 16. Entradas, $15.000.

El Cascanueces, en el Teatro Avenida, en una puesta de Alba Serra FIORELLA ROMAY

El Cascanueces en la Avenida de Mayo

Tenemos el frío, pero todavía no hay nieve sobre la Avenida de Mayo… No hace falta: todo el año es Navidad para El cascanueces, este ballet de repertorio que, en una adaptación de la maestra Alba Serra, con la participación de los alumnos y profesionales de su estudio, producen por primera vez un espectáculo que proponen tanto para entendidos como para nuevos públicos en el Teatro Avenida. A las funciones del 18 y 25 de julio se sumó, fuera del receso escolar, un día más, el 8 de agosto, a las 19, ocasión que contará con la participación de los bailarines del cuerpo de baile del Teatro Colón Romina García Vázquez y Antonio Leborans Pons como invitados. Con entradas entre $12.000 y $42.000.

La Orquesta Nacional de Música Argentina, dirigida por Ezequiel Silbertein Gentileza

Canciones con orquesta

Con dirección de Ezequiel Silbertein, la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto seleccionó un cancionero del Dúo Karma (una pareja de cubanos que desde 1999 desarrollan un proyecto musical para infancias), que ofrecerán en formato sinfónico. Planteado como un viaje poético y lúdico con los ritmos alegres de la música cubana y latinoamericana, el concierto tiene programadas dos fechas: el 24 y 31 de julio, a las 18, en el Palacio Libertad. Con entrada libre.

Con "besito en la mano", la nueva Bella durmiente para chicos que estrenó el Konex Alicia Sanguinetti

La bella durmiente

Una “nueva” Aurora que baila Tchaikovsky, pero se despierta con un beso… en la mano, es la protagonista este año de Vamos al ballet en el Konex, un ciclo que con los años transformó los domingos de invierno por la mañana una cita ineludible. Basta con asomar la nariz por la bufanda para ver la cola y los micros con chicos que llegan al que tal vez sea su primer encuentro con la danza en escena. Aggiornada para las audiencias de hoy, esta versión de Emanuel Abruzzo, con guion de Juan Lavanga y el Buenos Aires Ballet Juvenil que dirige Federico Fernández incorpora jazz, ruidos en vivo y un lenguaje que sirve de puente entre el repertorio clásico y los chicos del siglo XXI. Por supuesto, el bien sigue en la lucha contra el mal como desde el cuento de Perrault de fines del siglo XVII, personificados en el Hada Lila y la maléfica Carabosse (una diva irónica y despechada), que aquí tienen voz y otros atributos muy divertidos. Durante las vacaciones de invierno, La bella durmiente tiene además de los domingos funciones los viernes y sábados, también a las 11. En Sarmiento 3131, con entradas desde $25.000.

Danza aérea en Movi

Está cumpliendo diez años la obra que la coreógrafa Brenda Angiel, pionera y referente de la danza aérea, creó especialmente para público infantil y vuelve al escenario de jueves a domingo durante las vacaciones de invierno con sus vuelos altos y los más rasantes. Suspendidos por sogas y arneses, los intérpretes en Movi siguen las huellas de la luz y una música original para desplegar su universo poético de imágenes envolventes. En el Aérea Teatro (Bartolomé Mitre 4272). Al término de las funciones, programadas desde el 23 de julio, de jueves a domingo, el elenco dictará en el lugar un taller optativo y arancelado. Entradas, $20.000.

La ópera circo "La flauta mágica" se presenta en la Ciudad Cultural Konex Manuel Pose Varela

Acrobacias en La flauta mágica

Esta ópera circo, Gerardo Hochman, un experto que decidió poner manos a la obra con una de las obras más conocidas de Mozart, puede ser sin dudas un gran camino para el primer acercamiento de los chicos a la lírica. Claro que en este caso, el canto hace alianza con el teatro físico y la acrobacia, que se dan la mano para adaptar la pieza original de tres horas a 80 minutos. La flauta mágica se está presentando en la Ciudad Cultural Konex los sábados, a las 15.30, y en vacaciones de invierno, sumará los jueves 23 y 30, y el domingo 26. Entradas, $25.000.

De coros y bandas nacionales

El Coro Nacional de Música Argentina y la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos ya están afinando sus programas para compartir con los más chicos los próximos días. Del primero de los Elencos Estables de la Nación se presentará Canciones coloreadas, con Hugo Figueras y artistas invitados, en el Auditorio Nacional del Palacio Lbertad, el 21 de julio, a las 20 (entrada libre), mientras que el concierto para las infancias del segundo grupo encauzará a partir de “Las aventuras del principito”, de Ferrer Ferran, un repertorio con varios clásicos de María Elena Walsh y Rubén Rada. En la misma sala del PL (Sarmiento 151), el 22 de julio, a las 20. Gratis.