Vacaciones de invierno: una guía de teatro para la familia y todos los bolsillos

Como todas las vacaciones de invierno, este año la cartelera teatral se puebla de espectáculos infantiles, algunos para toda la familia, otros para los más pequeños. Hay propuestas para todos los gustos y los bolsillos. A continuación, una guía con las principales ofertas de la temporada.

Obras para toda la familia

Agustín Aristarán, en el rol de Willy Wonka Gentileza

Charlie y la fábrica de chocolate

El musical del West End y de Broadway, basado en un film de los 60, es ideal para grandes y chicos. Una gran producción plena de música, bailes y magia, protagonizada por Agustín “Rada” Aristarán y varios niños actores. Hasta el 2 de agosto en el Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857), de lunes a lunes, con hasta tres funciones diarias.

Annie

Miguel Ángel Rodríguez, Julieta Nahir Calvo y Emma García Torrecillas, en Annie Gentileza

Un clásico de Broadway, con elenco infantil. La historia de una huérfana internada en un orfanato que busca el calor de una familia. Con Lizy Tagliani como una mala disparatada, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nahir Calvo, que sobresale cantando y bailando. En el Teatro Broadway (Av. Corrientes 1155). De martes a domingo, con múltiples funciones.

Anastasia

Anastasia, con Minerva Casero MELINA ERCOLI

Otro musical de Broadway: la adaptación teatral del film animado de 1997 que tanto cautivó a las niñas de entonces. Con Minerva Casero en la piel de la famosa duquesa rusa Anastasia Nikoláyevna, que desaparece en 1917 dando pie al nacimiento de una leyenda. En el Teatro Astral (Av. Corrientes 1639). Los martes y miércoles a las 18 y los domingos a las 11.

Tarzán, el musical original

Tarzán

Esta propuesta basada en la novela de Edgar Rice Burroughs, se trata de una producción cien por ciento local que combina teatro musical con acrobacia y contiene un ángulo narrativo inédito: el amor maternal como centro de la historia. En el Teatro Multiescena (Av. Corrientes 1764). Hasta el 2 de agosto, de lunes a lunes a las 17:30.

Disney On Ice

Disney on Ice vuelve al Movistar Arena del 17 al 26 de julio Jeff Kavanaugh

En el nuevo espectáculo de la franquicia, ¡Festejemos en familia!, volverán a ser de la partida Elsa y Anna (los personajes protagónicos de Frozen) y se sumarán por primera vez a las pistas de hielo Stitch y Angel, la simpatiquísima pareja del film animado para los más pequeños Lilo y Stitch. Todos, por supuesto, comandados por Mickey Mouse. Esta vez el concepto central de la propuesta es la celebración de los vínculos familiares. En el Movistar Arena (Humboldt 450) desde el viernes próximo hasta el 30 de julio, de martes a domingos en horarios diversos.

Obras para los más pequeños

Fiesta Pim Pau

Regresa a la cartelera porteña el fenómeno de YouTube, liderado por tres docentes (uno santafecino, una bonaerense y otro brasileño) que comparten una misma mirada sobre las infancias, el juego y la educación. Un espectáculo pleno de música y altamente participativo. En el Teatro Politeama (Paraná 353), desde el 23 de este mes, de jueves a domingos a las 16.

Mundo Pica Pica

El famoso trío infantil español regresa a la Argentina con un nuevo show que incluye sus mayores éxitos: “El baile de la fruta”, “La mané”, “Los esqueletos” y “La taza”, entre tantos otros. En el Teatro Broadway (Av. Corrientes 1155), del 21 al 25 de julio, a las 11.

La granja de Zenón

La granja de Zenón

Celebra sus 10 años ininterrumpidos en la avenida Corrientes con un nuevo espectáculo: En busca del arcoíris. Serán de la partida, por supuesto, todos los entrañables animalitos de la granja, incluidos la simpática y glotona vaca Lola, el amigable lobo Beto y el travieso gallito Bartolito. En el Teatro Astral (Av. Corrientes 1639), de lunes a lunes, con dobles funciones en distintos horarios desde el 20 de julio.

Luli Pampín

"Quisimos hacer algo muy espectacular para devolver a las familias un poco de lo mucho que me dan y agradecer que me elijen", dijo Luli Pampín a LA NACION Gentileza

La mendocina que se crió en España y se hizo viral en todo el mundo durante la pandemia (y hoy domina el mercado hispanoparlante infantil con 21 millones de seguidores en su canal de YouTube) se presenta este fin de semana en el Movistar Arena (Humboldt 450), como parte del Millones de Gracias World Tour con el que celebra sus 10 años de carrera. El 11 y 12 de julio, a las 15.

Los Astrópicos

Los Astrópicos

Presentado como el primer espectáculo teatral infantil inmersivo, la famosa banda musical peluda aterrizará con su nave Astrocity el 22 de julio en el CAI (Centro Audiovisual Inmersivo de Buenos Aires), ubicado en Jorge Newbery 3039. Y harán de las suyas allí hasta el 2 de agosto, con funciones de miércoles a domingo, a las 17. Las indefinibles criaturas Zeta, Pixie, Lurno y Electra, que viven en el planeta Pelurno al acecho del villano Silencio, ofrecerán un repertorio atravesado por el pop, el rock, el rap y los ritmos latinos mientras protagonizan aventuras intergalácticas.

Obras en el circuito oficial

Además de por su calidad, los espectáculos programados en las salas oficiales se destacan por el valor accesible de sus entradas. Un detalle nada menor a tener en cuenta a la hora de elegir un título y adquirir tickets.

El mago de Oz llegará al Teatro Cervantes

El mago de Oz

Basado en el libro de L. Frank Baum, que dio pie a la famosísima película homónima con Judy Garland, cuenta en el rol protagónico de Dorothy con Albana Fuentes (la revelación de La Sirenita). Un viaje lleno de aventuras desde una granja de Kansas a la mágica ciudad de Oz. Con libro de Marisé Monteiro, dirección de Sebastián Irigo y música del recordado Ángel Mahler y de Martín Bianchedi. En el Teatro Cervantes (Libertad 815). De miércoles a domingo a las 14:30 desde el próximo jueves.

Remigio Verdiales, un carpincho

Notable trabajo del Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín Carlos Furman

La historia de un simpático y pacífico roedor que de la noche a la mañana ve alterada su rutina en un humedal por la aparición de unos extraños que no sólo atentan contra su permanencia (y la de sus amigos: un coipo, una comadreja, un pato, una cierva y un carancho) sino contra el medio ambiente. Con dramaturgia, letras y dirección de Pablo Gorlero para el Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín. En el Teatro Sarmiento (Av. Sarmiento 2715), de martes a domingo a las 15.

Cuentos líricos. ¿Sabías que el mar tiene corazón?

El espectáculo, inscripto en el ciclo Colón para niños, narra la historia de Dana, una mujer que recuerda la primera vez que se perdió en su infancia, de la mano de su muñeco Peluche. Con grandes actrices de musicales, como Josefina Scaglione y Laura Silvia, y el Macoco Martín Salazar. Y repertorio lírico (obras de Rossini, Verdi, Puccini y Bizet, entre otras). En el Teatro Colón (Libertad 621), del 21 al 26 a las 16 y el 27 a las 11.

El gran circo

El gran circo

Regresa la obra emblemática del Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín, un verdadero tributo a los pioneros del circo criollo, que ostenta el récord de ser uno de los espectáculos más convocantes en la historia del teatro argentino. Con números circenses de antología y personajes entrañables, como el payaso Totó y su perrita Violeta, el forzudo Jack Doscientos Kilos, el mago Merlino y el hombre bala Goleto. En el Teatro Del Plata (Av. Juan Bautista Alberdi 5765), de martes a domingo a las 15.

Obras en el circuito independiente

A diferencia del circuito comercial, en el off todo el año existe un amplio espacio para el teatro infantil (y con entradas muy económicas). De hecho, es en ese circuito donde históricamente se han formado los artistas que dieron y dan vida a lo mejor del género.

Barrocas, una posible historia

Barrocas, una posible historia

Una propuesta que combina música en vivo, lenguaje del clown y teatro físico. Con una estética barroca y mucho humor, la obra indaga en problemáticas actuales como la circulación de fake news, la crisis sanitaria y ambiental, y el descontento social. En Nün Teatro Bar (Juan Ramírez de Velazco 419), Villa Crespo. Desde el 19 de julio, los domingos a las 12 y lunes a las 17:30.

Noa, Nu y la ballena

Noa, Nu y la ballena

Una experiencia artística que conjuga danza con teatro, música, radio y ciencia. Sobre dos niños curiosos que conducen un programa radial y se adentran en el mundo marino para comunicarse con las ballenas y descubrir sus secretos. En el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia (Av. Ángel Gallardo 480), Parque Centenario. Desde el 18 de julio, viernes, sábados y domingos a las 16.

Luna y su galaxia

Luna y su galaxia

Sobre una niña que sufre la separación de sus padres y logra superar el enojo y la tristeza en compañía de dos amigas y un amigo interior. Una obra tan aleccionadora como entretenida. En el Teatro Border (Godoy Cruz 1838), Palermo. Desde el 18 de julio, lunes, miércoles y sábados a las 17.

Abuela luna

Una propuesta ecológica. Un científico emprende un viaje hacia la luna en busca de su abuela, quien le prometió esperarlo en el costado oscuro del gran satélite. En el transcurso de la odisea comprenderá la importancia de no contaminar el espacio y de cuidar el planeta Tierra. En el Teatro Club de Trapecistas (Ferrari 252), Villa Crespo. Los domingos a las 19.

La Galera Encantada

La sala del autor y director Héctor Presas es una institución dedicada exclusivamente al teatro infantil independiente. Ofrece ¡una veintena de espectáculos!, a cual mejor, en distintos días y horarios (que se pueden chequear en www.lagaleraencantada.com.ar). Algunos títulos: La ratoncita Pérez, Caperucita, misión secreta, Alicia Rock, Maléfica, una bella en apuros, Blancanieves y los 8 enanitos, Hansel y Gretel y Los 3 chanchitos. Humboldt 1541, Palermo.

Obras de Hugo Midón y María Elena Walsh

Existen dos autores nacionales de teatro infantil que son sinónimo de creatividad y buen gusto. Han hecho cantar y bailar a varias generaciones y sus obras adquieren cada vez mayor vigencia. Este año regresan a la cartelera multiplicados para disfrute de grandes y chicos.

Vivitos y coleando 2

Vivitos y coleando 2 Carlos Furman

Es una invitación a grandes y chicos a un viaje lleno de humor, emoción y canciones, que retoma el espíritu mágico y poético del teatro de Hugo Midón (y de su coequiper en la música Carlos Gianni) y el de la primera edición de Vivitos y coleando. Los personajes interpretados por Osqui Guzmán, Flavia Pareda y Julián Pucheta se enfrentan a preguntas simples y enormes a la vez, sobre crecer, elegir,compartir e imaginar. En el Auditorio de Belgrano (Virrey Loreto 2348). De miércoles a domingo a las 17.

El salpicón

El salpicón

Después de 30 años retorna con una puesta renovada uno de los grandes títulos de la dupla Midón-Gianni, que celebra la libertad propia de las infancias y el uso sin límites de la imaginación. El musical infantil propone un paseo por diversas escenas que invitan al público a sumergirse en el universo imaginario de Hugo Midón y recuperar la capacidad profundamente teatral de mirar lo cotidiano como si pudiera convertirse, en cualquier momento, en algo fantástico. En Nün Teatro Bar (Juan Ramírez de Velazco 419), Villa Crespo. Los martes a las 16 y los viernes y sábados a las 17:30.

Manuelita, mi casa es el mundo

Manuelita, mi casa es el mundo Carlos Furman

La obra se centra en el entrañable personaje que concibió María Elena (inmortalizado en la famosa canción “Manuelita, la tortuga”): la heroica tortuga que se animó a dejar su hogar para salir a conocer el mundo. El proyecto, con libro y dirección de Chacho Garabal, cuenta con el apoyo de la Fundación María Elena Walsh-Sara Facio. Con probados actores de musicales. En el Teatro Regio (Av. Córdoba 6056), Colegiales. De martes a domingo a las 15.

Cuentopos de Gulubú

Cuentopos de Gulubú Carlos Furman

Tras una exitosa temporada en el Complejo Teatral de Buenos Aires, regresa otro clásico de María Elena Walsh. La acción transcurre en el bosque de Gulubú, donde viven seres maravillosos: Murrún, el gato cuya casa es un zapato, la Princesa Sukimuki, Don Fresquete, la tortuga Papalina, Martín Pescador y Pirulín, el delfín domador. En ese marco tan peculiar, los cuentopos cobran vida y cada palabra puede abrir una puerta secreta a la imaginación si aún se cree en la magia de los cuentos. En Teatro Regina (Av. Santa Fe 1235), de martes a domingo a las 15.

¡Me acuerdo, me acuerdo!

Mariano Mangone y Julián Rodríguez Rona homenajean a María Elena Walsh con una obra en la que incorporan varias de sus canciones más populares. En ella cuentan la historia de dos seres que han perdido sus recuerdos y que en medio del olvido encuentran refugio en la música. ¿Lograrán las gemas autorales de la multifacética artista devolverles la memoria? En El Camarín de las Musas (Mario Bravo 960), los sábados a las 16.

La yapa. De todo un poco

Soy Muni en vivo

La Plaza de los chicos

El Paseo La Plaza (ubicado en Av. Corrientes 1660) ha organizado un festival infantil con obras, espectáculos y shows variopintos para distintas franjas etarias. La programación incluye a Los Raviolis en Piyama Party; Soy Muni en vivo; Magia Mash Up en Nuevas Ilusiones; Ki, el lugar de las criaturas; K Pop; Revolución Show; Ivo Magia en Mágicamente; Viva las brujas; Soy solcito!; Dafne y el dragón; La caja no encaja; Amigos Brainrot y varios otros.

Vacaciones en el ND Teatro

Ana Iniesta y la Banda de la Luna en Cancionero de invierno PABLO ZOTALIS

Otra sala con una programación familiar para todos los gustos y edades, la del ND (Paraguay 918), que reúne a grandes referentes de la escena cultural para las infancias. Por ejemplo: Vuelta Canela en Queridas canciones (el jueves 23), Los Cazurros en Súper Héroes del juego (el viernes 24), Ana Iniesta y la Banda de la Luna en Cancionero de invierno (sábado 25) y Anda Calabaza en ECO (el domingo 26). Siempre a las 17:30. Importante: los grupos familiares cuentan con un 20% de descuento y los menores de 2 años no abonan la entrada.

Canticuénticos

Canticuénticos Jaime Martin

Con 18 años de trayectoria, el grupo logró construir un repertorio de canciones que ya forma parte de la cultura popular contemporánea de las infancias, tanto en la Argentina como en el resto de Latinoamérica. Ahora el fenómeno musical de Santa Fe llega a la avenida Corrientes para deleitar a niños y no tanto con himnos como “La cumbia del monstruo de la laguna”, “El pulpo concinero”, “Acá Tá” y “El mamboretá”. En el Teatro El Nacional (Av. Corrientes 960). De jueves a domingo, a las 14, desde el 23 de julio.

Circo Servian. El origen mágico

Servian

En la Gran Carpa Castillo, ubicada frente al Tortugas Open Mall (Panamericana Ramal Oeste), la tradicional compañía presentará por primera vez un espectáculo circense al servicio de una historia: la de Jorge Servian, su fundador, desde cuando era niño y llegó a la Argentina con el sueño de construir un legado y llevar alegría a cada rincón del país. La propuesta, que esta vez adopta un tono teatral y cinematográfico, igualmente mantendrá intacta la esencia pura del circo, con un despliegue de acrobacias y arriesgados cuadros (como el del globo de la muerte). Para el asombro de toda la familia.

Festival del Asombro

Durante el festival que agrupa a compañías de teatro infantil, se podrán ver, con entrada gratuita, las obras: el 18 de julio, a las 16, y el 19 de julio, a las 15, Sueño; el 21, a las 16, Yo sabo; el 22, a las 16, La increíble historia del traje invisible; el 23, a las 16, Dulcinea, una locura quijotesca. Las obras se presentan en El Tinglado (Mario Bravo 948). Para más datos y consultar la agenda del festival: @festivaldelasombro