BARCELONA.– El genial arquitecto barcelonés Antoni Gaudí legó todos sus bienes a la Sagrada Familia, su monumental proyecto en su ciudad, para que se destinaran a continuar las obras del templo. El inventario se explica rápido: la casa que construyó y donde vivió en el Park Güell valorada en 45.000 pesetas y dos cuentas bancarias con un total de 2.991,62 pesetas. No hay sorpresa en el testamento del arquitecto que dedicó los últimos años de su vida a construir la basílica. La novedad es poder ver y tocar el texto, escrito a mano en 12 páginas de un libro centenario que el Colegio de Notarios de Cataluña mostró por primera vez este lunes en Barcelona.

Vista de la Sagrada Familia, máxima creación de Gaudí que dejó inconclusa Fatima Shbair - AP

El texto, del 12 de noviembre de 1926, cumple 100 años, pasa a ser un “documento histórico” y se puede levantar su secreto y consultarse. Acontecimiento que coincide en el mismo año en que se ha inaugurado la torre más alta del templo, la de Jesucristo. Sobre las cantidades en pesetas de hace un siglo, es difícil traducirlas a la actualidad, porque no hay datos de la inflación de entonces, explican los notarios. Vendría a ser, mantienen, la herencia de una familia que tiene algunos ahorros y una casa normal, porque entonces el Park Güell no tenía el valor que tiene ahora.

Pero, además, el inventario de la herencia es una fascinante clase sobre cómo funcionan los testamentos, de vocabulario notarial y de memoria. Por ejemplo, nos recuerda que las pesetas que hoy no valen nada tenían céntimos, se utiliza “célibe” para definir el estado civil de un “reverendo”, o el verbo “premorir”, para referirse a una persona que muere antes que otra. Y el documento cuenta, directa o indirectamente, detalles de la vida de Gaudí. Cuestiones como que había vendido previamente todo lo que hubiese podido heredar de su familia, que murió sin herederos, pese a que tuvo tres hermanos y una sobrina; o quiénes eran sus amigos de máxima confianza.

Este año se cumple el centenario de la muerte de Antoni Gaudí CAPRICHO DE GAUDÍ - CAPRICHO DE GAUDÍ

Pero en esta historia llena de detalles, el documento no es el original. “Equivaldría al negativo del testamento original”, explica gráficamente el decano de los notarios catalanes, José Alberto Marín. Antoni Gaudí hizo testamento en 1911 en Puigcerdà, un pueblo del Pirineo al que acudió porque tenía fiebre de Malta y el aire limpio de la zona era bueno para su salud. Ya tenía la salud frágil y aprovechó la estancia para hacer testamento ante el notario Ramon Cantó. Al hacerlo, Gaudí recurrió a una figura que hoy ya no se utitliza, explica Marín en otra clase para neófitos acompañado del director del Archivo Histórico de Protocolos [documentos] de Barcelona, Antoni Albacete. Gaudí no designó herederos concretos, probablemente porque tanto él como su sobrina Rosa estaban enfermos y su futuro era incierto, sino “herederos de confianza”. Son personas que solo existen en la legislación catalana y de Navarra: se designan para que, en el momento de la muerte del testador, comuniquen cuál era su voluntad.

Tomo del registro en el que aparece el inventario de la herencia de Gaudí, que contempla que la voluntad del arquitecto era la de destinar todos sus bienes a financiar las obras de la Sagrada Familia Guillermo Cabellos - EFE

Los elegidos fueron hombres de la máxima confianza de Gaudí, algunos de Reus, donde nació, precisa el decano, “porque el testador no delegó su voluntad, sino su confianza”. Fueron el sacerdote de la Sagrada Familia, Gil Parés, con quien Gaudí tenía relación a diario; su médico y amigo Pere Santaló, de Reus; y su discípulo, Domènech Sugrañes. Por si alguno fallecía, designó a un sustituto: su mano derecha en la construcción de la casa del Park Güell, Francesc Berengué, que murió antes que Gaudí. Fue después de fallecer el arquitecto, atropellado por un tranvía en junio de 1926, cuando los herederos de confianza viajaron a Puigcerdà y regresaron a Barcelona para “otorgar inventario”, explicarlo a un notario de Barcelona, Luis Rufasta.

Este año se inauguró la torre más alta del templo de la Sagrada Familia, la de Jesucristo JOSEP LAGO - AFP

“Declararon solemnemente ante notario que la voluntad expresa y confidencial de Antoni Gaudí era vender todos sus bienes para destinar el importe obtenido a financiar las obras de la Sagrada Familia”, resume el decano de los notarios. Este inventario de la herencia, que lleva fecha del 12 de noviembre de 1926, es el documento que ahora ve la luz. Porque el testamento original se destruyó durante un incendio en la notaría de Puigcerdà durante la Guerra Civil, en 1936, de ahí la relevancia del documento ahora publicado.

Hay otra curiosidad en el documento: la firma de Manuel Azaña en la última página. Se explica porque, una década antes de convertirse en presidente de la Segunda República, era funcionario en el Ministerio de Justicia y firmó el certificado de últimas voluntades como Jefe del Registro General de Actos de Última Voluntad.

Los notarios entienden que el detalle de los bienes de Gaudí refleja “la austeridad y desprendimiento material que definieron los últimos años del arquitecto”. Obsesionado con las obras de la Sagrada Familia, en los últimos meses, el maestro vivió en el taller, en el solar de la basílica, y cuando fue atropellado no llevaba documentación y le tomaron por un mendigo. En “metálico”, palabra exacta que figura en el inventario, dejó dos cuentas bancarias. Un saldo de 1.870,8 pesetas en una cuenta corriente de la sucursal del Banco de España en Barcelona y 1.121,54 pesetas en una cuenta de ahorro de la entonces Caixa de Pensions per a la Vellesa i l’Estalvi. El único inmueble del inventario era la residencia unifamiliar del Park Güell. Gaudí la había heredado por dos mitades: una de su padre Francesc Gaudí (fallecido en 1912) y otra de su sobrina Rosa Egea Gaudí (fallecida en 1912). Los albaceas la valoraron en un precio de mercado de 42.000 pesetas. El decano de los notarios, José Alberto Marín, se muestra convencido de lo que hubiera podido heredar Gaudí, como la casa familiar de Riudoms (al lado de Reus), “con toda probabilidad” ya se lo habrían vendido él o sus hermanos. El inventario incluía, por último, una carga: el pago de 564 pesetas anuales que Gaudí pagaba a la familia Güell por el solar de la casa y que se entiende que el templo asumió.

El Colegio de Notarios de Cataluña presume de tener un gran fondo documental sobre la Sagrada Familia, “porque todo pasa por notario”. Fueron testigos, por ejemplo, de la compra del terreno en 1881, o la colocación de la primera piedra el 19 de marzo, San José, de 1882. Más recientemente, el decano de los notarios autorizó el documento que firmaron el Papa León XIV, durante su visita en junio pasado para bendecir la torre de Jesucristo , y el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, que certifica que la Sagrada Familia ha terminado sus obras en vertical y es el edificio más alto de Barcelona.