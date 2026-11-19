La última clase teórica del titular de la cátedra “Cultura popular y cultura de masas” de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el profesor y ensayista Pablo Alabarces (Buenos Aires, 1961), empezó y terminó con “música ligera”. Temas de Charly García, Lali Espósito (“Fanático”), Soda Stéreo, Manu Chao, los Redonditos de Ricota y los Beatles formaron parte de la playlist de despedida del docente en la sede de Sociales, en el barrio de Constitución.

Pablo Alabarces se despidió a "aula llena" en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA Rodrigo Néspolo

De la clase “Y, al final, el amor que recibes es igual al amor que das” participaron el vicedecano de la Facultad, Diego de Charras, y la directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación, Larisa Kejval, así como también profesores de la cátedra, graduados y estudiantes. Las sillas-pupitres no dieron abasto y los más jóvenes se sentaron en el piso del aula 402.

Después de las palabras de Kejval, el profesor rockero y futbolero (nacido en Liniers, es de Vélez Sársfield), visiblemente emocionado, hizo un elogio de la cultura popular y de masas y una defensa de los estudios culturales. Citando a Antonio Gramsci, Eric Hobsbawm, Diego Maradona y L-Gante, trazó un recorrido por su autobiografía intelectual en la carrera de Ciencias de la Comunicación luego de rendir tributo al sociólogo Christian Ferrer, que falleció este lunes a los 66 años.

“Nos unió el afecto, aunque hace años nos peleamos por una boludez -dijo Alabarces-. Somos de la generación de los herederos: los dos nos formamos con quienes crearon esta carrera. [...] Teníamos la misma edad; él dejó en su cátedra un equipo alucinante, yo también dejo un equipo alucinante: supimos formar gente; los dos amamos escribir, la última vez que nos vimos fue cuando ganamos el Premio Konex como ensayistas, en 2024; los dos tuvimos hijos el mismo año, él a Simón, seguramente por Simón Radowitzky, y yo a Catalina, por ‘Catalania Bahía’, de Pedro y Pablo″.

En la última clase, Pablo Alabarces mostró una diapositiva con sus padres Rodrigo Néspolo

Al cerrar el curso y dejar su cargo como profesor, agradeció a los estudiantes de este año: “La pasé tan bien. [...] Dijimos, hace cuatro meses, que íbamos a pensar lo que el Diego y el Indio nos permitieron y aún nos permiten pensar: la subalternidad, la jerarquía, los conflictos, las luchas, las elegías, la resistencia, la emoción, el Estado, los plebeyismos, la plebeyización, el aguante, las resistencias, las etnias, los racismos, los machismos, los héroes populares, las emociones, el amor, la muerte, el dolor, la memoria popular, la política, los intelectuales, nuestras funciones, nuestros errores, nuestros éxitos y nuestros fracasos, y también lo democrático. Una serie de temas absolutamente menores y que son los que siempre han organizado esta materia y lo seguirán haciendo”.

En las quince clases de 2026, Alabarces hizo un ejercio de “memoria intelectual” a través del estudio, y en busca de una definición posible, de la cultura popular. “Es una combinación de problemas y preguntas que me llevó, desde hace muchos años, a elegir y definir un campo de objetos: de Leo Dan a Milo J., de Palito Ortega a Gilda, pero también de Spinetta a Santaolalla o de Maradona a Messi, pasando por la barra brava de Huracán o de Independiente y sus repertorios viriles del aguante -enumeró-. Mi propio lado oscuro de lo cultural, al que llamé, con algún apuro, el mundo de lo banal, en el sentido más literal de lo trivial, lo común, lo insustancial. Aquello que, además, manifiesta la máxima distancia con el mundo letrado”.

"Seguiré creyendo que estos conocimientos desestabilizan tanto la comodidad del saber académico tradicional como la previsible invocación a un ‘sentido común’ antiintelectual", dijo Alabarces Rodrigo Néspolo

“Como populista de izquierda, busqué hasta el cansancio las resistencias, las fisuras, las revueltas, los enfrentamientos, la creatividad popular; como izquierdista bastante populista, sigo buscando hasta el cansancio las resistencias, las fisuras, las revueltas, los enfrentamientos, la creatividad popular”, formuló, antes de homenajear a sus maestros, de Eduardo Romano a Josefina Ludmer, y de Jesús Martín-Barbero a Beatriz Sarlo, entre otros.

Tras agradecer con calidez a los docentes de la cátedra, brindó algunas respuestas ante la pregunta “¿Para qué cornos sirve la cultura de masas?”: para morfar, narrar, revelar lo oculto y lo prohibido, para resistir, impugnar, desviar, y también para multiplicar el erotismo y el goce. Contó que ya había empezado a escribir su vigésimo ensayo.

El autor de "Fútbol y patria" contó que está escribiendo su vigésimo ensayo Rodrigo Néspolo

“El estudio de los mundos banales nos permite, combinando el horizonte, igualitario con alguna audacia interpretativa, develar los sentidos populares de la vida y la muerte, el amor y la pérdida, la religión y la creencia, la felicidad, el heroísmo, la comunidad, el trabajo y su ausencia, la política, las clases sociales, la sexualidad, la modernidad, el género y hasta la relación entre PBI, salario, distribución de la renta y acceso a los consumos culturales. Es decir, el secreto de las cosas menos importantes de nuestras vidas”, sostuvo.

También alertó sobre la “doble negación de la banalidad”, desde la academia y desde la ultraderecha, “que pone a estos estudios como ejemplos de la inutilidad del conocimiento de las ciencias sociales y las humanidades, que no generan saberes útiles para nuestras sociedades” y se usan para justificar el desfinanciamiento universitario. “Sin embargo, seguiré creyendo que estos conocimientos desestabilizan tanto la comodidad del saber académico tradicional como la previsible invocación a un ‘sentido común’ antiintelectual”, dijo.

Para Alabarces, la cultura de masas organiza el mapa de la cultura, es un “exceso de lo mediático” y hasta un medio para burlarse de los poderosos. “Riámonos y burlémonos de los poderosos, seamos bajtinianos, que en eso también se nos juega lo democrático -recomendó-. Sepamos saquear la teoría con irreverencia. Y sepamos politizar las relaciones de poder con la misma irreverencia: una irreverencia sin política es cinismo”.

“Nuestro desafío como letrados, como periodistas, como laburantes, como ciudadanos, es entrenar y ejercitar el oído y la mirada para ver, incluso, lo que no se ve y lo que no se escucha: la otredad y el silencio -concluyó-. Estoy muy orgulloso de lo que hice, de lo que escribí, pero no les cuento lo que me conmueve haber sido profesor de esa carrera durante cuarenta años. Lo bien que la pasé. Lo feliz que fui. Soy el hijo orgulloso de una madre maestra normalista que no quiso ser maestra, y de un padre con apenas escuela primaria completa. Soy nieto de inmigrantes, uno de ellos casi analfabeto, el invento perfecto de la universidad pública y gratuita que me permitió llegar a ser doctor y profesor titular”.

Autoridades universitarias, docentes, graduados y estudiantes asistieron a la última clase de Alabarces en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA Rodrigo Néspolo

Docentes, graduados y estudiantes lo despidieron según los ritos de la cátedra donde se indaga en la cultura popular y de masas: hubo ovaciones, canciones de cancha y un cañón lanzapapelitos de colores.