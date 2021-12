Una cuenta de Instagram para leer a Jorge Luis Borges en clave humorística

A la obra de Jorge Luis Borges se puede acceder por diversos caminos, se bifurquen o no. Ensayos, clases y conferencias, entrevistas disponibles en YouTube, bibliotecas físicas o virtuales; ahora, también es posible hacerlo en Instagram a través de memes. En la cuenta @memesborgeanos se combinan el humor con el placer de la lectura, las ironías con una firme militancia antiperonista (como la del propio autor de El Aleph) y personajes del universo borgeano (de Emma Zunz al memorioso Funes, pasando por Beatriz Viterbo) con otros de la vida real, como María Kodama, Adolfo Bioy Casares y Julio Cortázar. Los espejos, los tigres, los laberintos y otros símbolos de la literatura de Borges son utilizados en los memes de manera ingeniosa; sin duda, el autor de Historia universal de la infamia les hubiera dado like.

La página de Instagram está activa desde mediados de 2020. “Mi impulso fue el mismo que tuvieron todos los que encararon un proyecto creativo durante la larga cuarentena del año pasado: tratar de salir del encierro usando la imaginación -dice a LA NACION Alfredo de Jorge (1983), licenciado en Letras por la Universidad Católica Argentina y creador de @memesborgeanos-. Se lo debo a un amigo que en una noche de invierno en la que no podía dormir, me agregó a un grupo de shitposting borgeano en Facebook, recién creado. Tímidamente aporté un meme mío al grupo, y al día siguiente me senté frente a la computadora y empecé a hacer más, frenéticamente. Como vi que tenían buena recepción y, a la vez, se me iban ocurriendo otros, pensé que había material para hacer algo propio”. Sube unos tres memes por semana, “todos borgeanos, todos míos, salvo aportes que a veces hacen los seguidores”. Tiene casi ocho mil followers y algunos haters que lo atacan por dedicarle tiempo y esfuerzo a un “gorila”.

De Jorge hizo su tesis de licenciatura sobre las letras del Indio Solari y trabaja como profesor de literatura en la secundaria. “Una vez hice un vivo con Carlos de @escribiresdivertido y también participé con Santiago Llach en La Noche de las Librerías, donde hablamos sobre la vida y la obra de Borges a través de memes. Así que quienes hayan presenciado esas charlas ya conocen mi cara y mi ¿encantadora? voz”, bromea. Para él, la literatura borgeana y los memes coinciden en una cuestión estilística. “Vinculada con lo microscópico -detalla-. No era un autor de mamotretos, novelas o textos largos. Sabía condensar lo infinito, lo múltiple, en unas pocas palabras y símbolos, lo que es, de alguna manera, la esencia del meme”.

“Borges y Solari son mis autores preferidos, y la obra de ambos significa para mí mucho más que una simple fuente de placer o entretenimiento, son algo así como una presencia constante, una entidad con la que dialogo, de diferentes maneras, a lo largo de los años -agrega el hacedor de memes-. El caso de Borges es muy especial porque fue lo que terminó de definir mi profesión. Siempre tuve vocación docente y sabía que iba a ser profesor de filosofía, historia o alguna rama de las humanidades. Pero cuando leí a Borges en el colegio secundario me di cuenta de que su obra era la clase de cosas sobre las me gustaría profundizar y enseñar a los demás. Así que, básicamente, desde el secundario que no hago otra cosa más que leer y releer a Borges”. Últimamente, relee los ensayos de Borges. “No paro de deslumbrarme con lo lúcido e incisivo que era en cuanto tema se pronunciaba, además de lo bien que escribía, por supuesto”.

En los memes -”unidades mínimas de información cultural”- se emplean imágenes bien conocidas por los internautas: escenas de Los Simpson, de las películas Nueve reinas y Spiderman, de la novela gráfica El Eternauta, del díptico del rapero con barbita y campera naranja y hasta de los carpinchos de Nordelta convertidos en protagonistas de una versión del cuento “La intrusa”. Referencias a cuentos célebres, como “Emma Zunz” y “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, motivan chistes literarios en la red social.

Como nunca es tarde para la revancha, también hay un elenco estable de personajes satirizados: el presidente Alberto Fernández (que en un meme cree leer a Borges con un ejemplar de la novela Aleph, del brasileño Paulo Coelho, en mano), el propio Coelho, el escritor Martín Kohan (por su frase ”Borges podría haber sido peronista”), los peronistas en todas sus mutaciones desde la década de 1940 (cuando se humilló al escritor, designándolo “inspector de aves y conejos”), la diputada Victoria Tolosa Paz, el Comité del Premio Nobel y el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. “Yo pienso que García Márquez es un gran escritor -dijo Borges-. Cien años de soledad es una gran novela, aunque creo que con cincuenta años hubiera sido suficiente”.

“Richard Dawkins, el biólogo evolutivo creador de la palabra meme, postula que hay dos cosas que transmiten los seres humanos de una generación a otra: los genes y los memes -recuerda De Jorge-. Cuando hubo que ponerle nombre a ese fenómeno que surgió en los últimos años, donde alguien tomaba una imagen y la sacaba de contexto, otro le agregaba unas palabras, luego otro volvía a utilizarla para una nueva situación, no se necesitó inventar una nueva palabra para describir eso; eso ya tenía nombre, y era meme. De modo que, más allá de lo teórico, he observado a partir de mi experiencia con la página que efectivamente los memes son fundamentales para comunicar ideas, situaciones y sentimientos. Y me da mucha gratificación cuando alguien, luego de ver un meme mío, me dice que aprendió algo nuevo o que le di ganas de leer a Borges”.

Caminatas por la Buenos Aires de Borges

Los sábados de diciembre, a las 17, el escritor y periodista Daniel Mecca, creador del #BorgesPalooza, propone recorrer la ciudad de Buenos Aires por los barrios de Retiro, Recoleta y el centro, con Borges como guía. El tour parte de la esquina de Florida y Lavalle, rumbo a la casa en que nació Borges (ubicada en Tucumán 840), la antigua sede de la Facultad de Filosofía y Letras, la casa de la calle Maipú al 900 y la de Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo, donde el escritor pasó tantas noches. El recorrido, que cuenta con el asesoramiento de Miguel de Torre (sobrino del escritor), dura dos horas y media, el costo es de $ 1500 y los grupos tienen un cupo máximo de quince personas. Clic en este enlace para inscribirse.