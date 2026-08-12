UNTREF y Arthaus lanzan Tercer Espacio, una plataforma para producir y experimentar con arte contemporáneo

La Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) y Arthaus ponen en marcha Tercer Espacio, una plataforma que propone algo más que un lugar de trabajo para artistas: un ámbito de producción, intercambio y acompañamiento en el que taller, la residencia y la clínica de obra conviven en un mismo proyecto. La convocatoria, abierta hasta el 31 de agosto, está destinada a artistas de todas las trayectorias e incluye cuatro becas.

Este miércoles, Andrés Buhar, director general de Arthaus; Aníbal Jozami, rector emérito de UNTREF; Diana Wechsler, vicerrectora de UNTREF y directora del departamento de Arte y Cultura de la Universidad, y Andrés Denegri, coordinador de la carrera de Artes Electrónicas de la UNTREF y creador del proyecto, presentaron el flamante espacio.

Andrés Buhar, fundador de Arthaus; Aníbal Jozami, rector emérito de UNTREF; Diana Wechsler, vicerrectora de UNTREF y directora del departamento de Arte y Cultura, y Andrés Denegri, coordinador de Artes Electrónicas de la UNTREF, presentaron el proyecto que articula fondos públicos y privados Valentina Huilén Roca

El programa funcionará en un galpón de unos 700 metros cuadrados en Avenida Vélez Sarsfield 670, en Barracas, donde los seleccionados (entre 18 y 20 artistas) podrán desarrollar sus proyectos durante la semana. Se trata de una articulación público-privada en la que Arthaus aporta el espacio y UNTREF pone a disposición su estructura académica, profesional y técnica. La apuesta es que la universidad no sea solamente una institución que forma artistas, sino también un lugar desde donde puedan producir, investigar y experimentar, en un sitio compartido.

La iniciativa surgió en el ámbito de la Licenciatura en Artes Electrónicas de UNTREF y reúne, además, saberes provenientes de otras áreas de la universidad, entre ellas arte sonoro, curaduría, gestión del arte y la cultura y los posgrados. El equipo que acompañará a los artistas incluye artistas, físicos, ingenieros, programadores, especialistas en electrónica y profesionales del diseño industrial. Es, en ese sentido, una estructura pensada para responder a una escena artística en la que las fronteras entre disciplinas son cada vez más permeables.

Tercer Espacio ya abrió la convocatoria para artistas Valentina Huilén Roca

“Hoy el arte contemporáneo se proyecta más allá del oficio propio”, explica Andrés Denegri, al frente de Tercer Espacio. La frase resume uno de los puntos centrales de la propuesta. Un artista puede partir de la fotografía y avanzar hacia la imagen generativa o la inteligencia artificial; un escultor puede incorporar programación, mecánica o mecatrónica; un pintor puede sumar tecnologías que modifiquen por completo los procedimientos con los que venía trabajando.

Tercer Espacio busca precisamente acompañar esos desplazamientos. No se trata solamente de ofrecer herramientas técnicas, sino de poner en contacto al artista con especialistas capaces de colaborar en el desarrollo de proyectos que excedan su campo de conocimiento habitual. La apuesta pone el eje en la experimentación y en la posibilidad de que una obra encuentre nuevas formas a partir del diálogo con otras disciplinas.

La convocatoria tampoco establece una distinción entre artistas emergentes y consagrados. Pueden presentarse jóvenes que estén dando sus primeros pasos, artistas de trayectoria intermedia que quieran ampliar sus herramientas o creadores con una carrera consolidada, interesados en incorporar nuevos medios a su producción. Lo que se evaluará es la solidez de la propuesta y no necesariamente su grado de avance: puede ser una obra en proceso, un proyecto ya desarrollado o incluso una idea inicial que necesite un contexto adecuado para convertirse en obra.

El acompañamiento tendrá distintas dimensiones. Habrá seguimiento conceptual y académico, asesoramiento profesional y asistencia técnica. De este modo, el programa intenta responder a una de las dificultades habituales de la producción contemporánea: contar no solo con un espacio físico, sino también con los conocimientos y recursos necesarios para llevar adelante proyectos que muchas veces requieren infraestructura, tecnología y saberes especializados.

Tercer Espacio espera a sus habitantes. En diciembre, funcionará como taller abierto, con visitas de directores de museos, galeristas, curadores e investigadores Valentina Huilén Roca

A la producción se sumará una instancia de circulación. Durante diciembre, Tercer Espacio funcionará como taller abierto, con visitas de directores de museos, galeristas, curadores e investigadores. La intención es que puedan conocer los trabajos en proceso y establecer un contacto directo con los artistas. Así, el programa busca que la residencia no quede aislada del circuito profesional, sino que forme parte de una red de vínculos con el sistema del arte.

“El proyecto articula la experiencia de investigación y formación de UNTREF con la producción, la circulación y la llegada a públicos diversos de Arthaus, como espacio interdisciplinario y semillero de futuras obras. La idea es que sea un espacio de producción y, para nosotros, también un semillero del que puedan surgir proyectos que luego podamos incorporar a los espectáculos que hacemos”, dijo a LA NACION Andrés Buhar, Director General de Arthaus.

La participación tendrá un costo mensual de $260.000, que contempla el uso del espacio y las distintas instancias de acompañamiento. Para ampliar el acceso, se otorgarán además cuatro becas (dos completas y dos medias becas).

Tercer Espacio se presenta, así, como una iniciativa que busca transformar la propia estructura universitaria en una herramienta concreta para la producción artística: un lugar donde confluyan formación, investigación, tecnología y práctica profesional.

Las bases pueden consultarse en las redes sociales de UNTREF, Arthaus y Tercer Espacio Comunidad. Las consultas se reciben en tercerespacio@untref.edu.ar. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de agosto.