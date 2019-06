En su próximo libro, Tiempos recios, Mario Vargas Llosa vuelve a ocuparse del ejercicio desmedido del poder en América latina Fuente: Archivo

En su próxima novela, Tiempos recios, que publicará Alfaguara el 8 de octubre en forma simultánea en todo el territorio de habla hispana, Mario Vargas Llosa vuelve a abordar la cuestión del poder desmedido en los países de América latina, como hizo en La fiesta del chivo hace casi dos décadas. Esta vez, el premio Nobel de Literatura narra la historia del presidente de Guatemala, Jacobo Árbenz, al que describe como "un presidente que quiso hacer reformas, que muchos creíamos indispensables".

Según contó el escritor peruano en una charla con la poeta Soledad Álvarez en el Pabellón de la República Dominicana de la Feria del libro de Madrid, el título hace alusión "a una cita de Santa Teresa de Ávila" de su Libro de la Vida: "En tiempos recios son menester amigos fuertes de Dios para sustentar a los flacos".

El autor reveló que el germen de su nuevo libro surgió durante una cena en Santo Domingo hace dos años y medio. "Estaba sentado esperando para irme cuando alguien a mi lado me dijo 'Tengo una historia para que la escribas'. Si este señor supiera que nunca escribo algo que me piden... Pero me quedó ahí dando vueltas y estos dos años he estado trabajando en ello sin parar", contó al diario El País de España.

La trama de Tiempos recios plantea una serie de conspiraciones políticas e intereses encontrados en tiempos de la Guerra Fría. Una mentira que pasó por verdad y cambió el devenir de América Latina: la acusación por parte del gobierno de Eisenhower de que Jacobo Árbenz alentaba la entrada del comunismo soviético en el continente. Esa acusación impulsó en 1954 el golpe militar encabezado por Carlos Castillo Armas y auspiciado por Estados Unidos a través de la CIA contra el gobierno de Árbenz. En la historia se cruzan personajes reales y de ficción, hechos clave de la historia e intrigas políticas. "Hay un contexto bastante verídico, digamos, y dentro de él cosas imaginadas, fantaseadas, pero siguiendo el patrón de no inventar nada que no hubiera podido ocurrir dentro de ese contexto. Lo hice en La fiesta del chivo, La guerra del fin del mundo y en Tiempos recios", explicó Vargas Llosa. "No se supo realmente lo que ocurría. Hubo una muralla de papel, unas informaciones que desnaturalizaban la realidad. Mucha gente llegó a creer que Guatemala estuvo a punto de convertirse en una cabecera de playa de la Unión Soviética. Y ni siquiera hubo un solo ruso en el país en época de Árbenz. En Guatemala funcionó la publicidad como un instrumento político, algo que en esa época no se podía ni sospechar. Fue la fabricación de una realidad política completamente falsa, completamente inventada, de una ficción política que se convirtió en realidad. Otra hubiera sido la historia si Árbenz y Castillo Armas no hubieran vivido las experiencias que vivieron", señaló el autor.

Según Pilar Reyes, directora de la División Literaria de Penguin Random House Grupo Editorial, " Tiempos recios es una de las grandes novelas de Mario Vargas Llosa, y su publicación generará una profunda conversación en torno a los juegos de poder entre Estados Unidos y América Latina. Un libro importante que Alfaguara se enorgullece de publicar".