Vidas que inspiran: las biopics que no podés dejar de ver

Ruth Bader, la lucha de una jueza de la corte por conseguir la igualdad de género

Por María Fernanda Mugica

Las biopics que narran historias de vida inspiradoras suelen concentrarse en la excepcionalidad del personaje retratado y su capacidad para superar obstáculos, pero no siempre profundizan en el esfuerzo que esa persona tuvo que realizar para alcanzar sus metas. El trabajo es central en La voz de la igualdad, el film de Mimi Leder que cuenta la historia de la jueza de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Ruth Bader Ginsburg (Felicity Jones), concentrándose en una de sus primeras victorias profesionales: un caso con el que logró establecer un precedente clave en contra de la discriminación por género.

A pesar de abarcar varias décadas en la vida de la jueza, que murió anteayer a los 87 años, la película pone el foco en aquellas situaciones que contribuyeron a su desarrollo como abogada y a su lucha por los derechos de las mujeres. Desde sus días en Harvard, en los 50, soportando la subestimación de sus profesores por ser mujer; el esfuerzo para asistir a sus clases y a las de su marido, mientras él recibió tratamiento para superar un cáncer; pasando por las dificultades de conseguir trabajo en estudios de Nueva York, a pesar de tener doble título universitario; y su tirante relación con su hija adolescente. Cada paso está teñido por la pasión de conseguir la igualdad.

Dentro de este relato de la brillante carrera de Ginsburg, escrito por su sobrino Daniel Stiepleman, se destaca el retrato de su matrimonio con Martin Ginsburg como una sociedad romántica e igualitaria, en la que ambos se inspiran y ayudan para lograr sus sueños.

(Disponible en Amazon Prime Video)

Una serena pasión, el título perfecto para un film sobre la indispensable Emily Dickinson

Por María Fernanda Mugica

¡Soy Nadie! ¿Y tú, quién eres?/ ¿Nadie, también?/ ¡Somos dos, entonces!/ ¡Calla!, podrían descubrirnos. Emily Dickinson no quería ser famosa. Al menos eso puede deducirse de algunos datos sobre su vida, incluida la pista que provee este poema de su autoría. Se suele describir a la escritora norteamericana del siglo XIX como "ermitaña" porque nunca se casó, se negó a recibir visitas sociales por gran parte de su vida y mantenía sus amistades a través de correspondencia. Su obra, indispensable y revolucionaria, no se hizo conocida hasta después de su muerte, en 1886.

El título de la película de Terence Davies dedicada a la vida de la autora, Una serena pasión, es perfecto en su sencillez y capacidad de condensar en esa aparente paradoja el espíritu de su protagonista. Cynthia Nixon, conocida como Miranda de Sex and the City y por su reciente precandidatura a la gobernación de Nueva York, interpreta con precisión la singularidad de Dickinson, mujer talentosa de pensamiento libre. Con pequeños gestos y diálogos ingeniosos, se expresa la rebeldía ante las imposiciones sociales, sobre todo a apegarse a la religión estricta que se practicaba en la sociedad de Amherst, Massachussetts, en la que creció.

Apoyado en una puesta en escena lírica y sencilla que conjugar belleza y tragedia, Davies presenta sin moderación el dolor en la vida de Dickinson, su tristeza y las dificultades generadas por su enfermedad. Pero también momentos luminosos, en los que aflora un sentido del humor digno de una persona inteligente.

(Disponible en Qubit)

John Nash, la mente de un genio convertido en personaje a la medida del cine

Por Natalia Trzenko

Como un ejemplo clásico del género biográfico, esta película cumple con todos los requisitos que su estilo requiere. Está centrada en la vida de una persona excepcional, el matemático John Nash, que además tuvo una extraordinaria forma de transitarla. El cuento del genio incomprendido, que ve el mundo de una manera única e irrepetible, y la enfermedad mental que marcó gran parte de su vida, aparenta ser la historia perfecta para el cine de Hollywood.

Así lo entendió el director Ron Howard, un experto en el género que años después realizó la notable Rush: pasión y gloria, sobre la rivalidad entre los corredores de Fórmula 1 Niki Lauda y James Hunt, y produjo la serie biográfica Genius. El relato del joven con un talento enorme para ser reconocido en su área de conocimiento, que sufre una enfermedad mental que afecta su vida personal y profesional, resultaba en principio un material fascinante y muy rico para el director y su guionista, Akiva Goldman. Ambos, más concentrados en hacer una película entretenida y emocionante que en reproducir con precisión la compleja y por momentos nada heroica vida de Nash, crearon un personaje a la medida del cine.

Que la batalla del verdadero Nash para sobreponerse o al menos convivir más armoniosamente con la esquizofrenia retratada en Una mente brillante sea más ficción que realidad forma parte de la habitual práctica de las biopics. Muchas, en su afán por resumir una vida entera en un par de horas, son más prolijas que realistas. En el caso de este film, el ancla que sujeta toda la narración a la vida del verdadero Nash es la extraordinaria interpretación que Russell Crowe hace de él.

(Disponible en Movistar Play)

Sully: hazaña en el Hudson , magistral retrato del piloto Chesley Sullenberger

Por Natalia Trzenko

Clint Eastwood como director, Tom Hanks como protagonista y la historia de un héroe estadounidense moderno. La combinación de esos tres elementos resultan en una película que destaca no sólo a su extraordinario personaje centrl sino que, de paso, vuelve a demostrar el extraordinario poder del cine. Y la maestría de Eastwood para contar historias que sean personales y universales al mismo tiempo.

Sin tratarse de un film biográfico convencional, a partir de su mirada sobre los hechos verídicos ocurridos en 2009 que transformaron al piloto Chesley «Sully» Sullenberger en un símbolo, Eastwood logra el mejor tipo de biopic. Esa que utiliza los hechos, en este caso el amerizaje de emergencia en el río Hudson que decidió hacer Sully ante un desperfecto técnico- una decisión que salvó la vida de 155 pasajeros del avión-, como punto de partida para ir mucho más allá. A la historia conocida, a la hazaña que muchos llamaron milagrosa Eastwood le aporta una dimensión profundamente humana. Y lo hace con su probada habilidad para crear relatos atrapantes y alérgicos a toda especie de sentimentalismo.

Aun conociendo los detalles de lo sucedido, en Sully: Hazaña en el Hudson el espectador logra tal identificación con el protagonista que sus tribulaciones son las propias. Al retratar al protagonista, una interpretación maravillosa de Hanks, con sus dudas y convicciones, y tomándose el tiempo de revelar sus motivaciones e imperativos morales, el director consigue trazar un arco dramático que utiliza un hecho extraordinario como el amerizaje para darle sentido y valor a una vida entera y de paso resume qué implica ser un verdadero héroe.

(Disponible en Netflix)

Alan Turing, más que un brillante matemático, un héroe silencioso del siglo XX

Por Marcelo Stiletano

Acaban de cumplirse 75 años del final de la Segunda Guerra Mundial, un acontecimiento que se explica en muy buena medida a partir de un solo nombre, el de Alan Turing. Al matemático inglés, seguramente el héroe más silencioso de todo el siglo XX, le debemos la certeza de que ese desenlace no se haya extendido en el tiempo con el inevitable y cruento saldo de muchas más vidas contadas por millones. Detrás de la intuición genial que llevó a Turing a descifrar el código de transmisiones encriptadas utilizado por el comando alemán, decisivo para derrotar a los nazis, aparece la figura de un hombre atormentado y lleno de inseguridades, que a primera vista no parecía el más apropiado para acometer semejante desafío.

El retrato que se hace de Turing en la película El Código Enigma (The Imitation Game es el título original y así se consigue en streaming) tal vez no sea el definitivo y merezca en el futuro nuevos abordajes desde el cine, pero funciona muy bien. Allí aparecen la vida del matemático en el entorno puritano y riguroso de una Inglaterra en guerra, la necesidad de esconder su homosexualidad y escapar a unas normas que todavía castigaban con la cárcel y hasta con la castración química, y las tensiones casi insoportables que esa situación provocaba en su atribulada conciencia. No parece haber mejor elección que la de Benedict Cumberbatch para interpretar a una figura de enorme complejidad, que atrapa por la trascendencia de sus logros históricos y por las características de su personalidad.

(Disponible en Amazon Prime Video y Movistar Play)

Trumbo, una figura atrapante para todo amante del cine de Hollywood

Por Marcelo Stiletano

Más que una biografía hecha y derecha, de esas que se dedican a contar desde el principio y hasta el final la vida de alguna personalidad destacada, Trumbo tiene el propósito de asomarse al momento clave de la trayectoria de una figura para elaborar desde allí una pintura de época. Y el momento histórico que la película retrata es extraordinario para todo amante de la historia del cine de Hollywood y su relación con el escenario político y social. Dalton Trumbo fue uno de los llamados "diez de Hollywood", directores y guionistas que fueron marginados en listas negras a fines de la década de 1940 por las sospechas de simpatía con el comunismo y las "actividades antinorteamericanas". Como Trumbo no quiso "arrepentirse" o delatar a sus compañeros, el trabajo como autor que tenía en el Hollywood de entonces quedó reducido a la mínima expresión.

Eso es lo que cuenta la película, que tuvo para su estreno en la Argentina el insólito título de Regreso con gloria. La descripción, a veces caricaturesca, pero siempre atenta a los detalles más importantes, de un mundo que se había acostumbrado a moverse entre la convicción, la integridad y la hipocresía. En la película aparecen muchos rostros conocidos (Diane Lane, Helen Mirren, John Goodman, entre otros) interpretando a famosos de otros tiempos (Edward G. Robinson, Hedda Hopper, John Wayne, Otto Preminger, Kirk Douglas) y en el medio de todos ellos está Bryan Cranston, que parece divertirse mucho dándole a su Trumbo un sinfín de elegancia y sofisticación intelectual.

(Disponible en Amazon Prime Video y Movistar Play)

