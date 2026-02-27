La Argentina protagonizará una semana clave en Madrid, bajo el foco internacional

La Argentina volverá a llamar la atención internacional la semana próxima en Madrid, donde se celebrará la 45ª edición de Arco. No sólo porque once galerías representarán allí al país, además de seis que participarán en otras dos ferias, o porque artistas argentinos exponen en importantes museos de la capital española. Los medios registrarán además cada gesto durante el habitual recorrido de los reyes de España por el encuentro que funciona como puerta del arte latinoamericano a Europa, en medio de los rumores sobre un supuesto romance entre el rey Felipe y la ex primera dama Juliana Awada.

¿Volverán a detenerse en una galería argentina, como lo hicieron en varias oportunidades? Por ejemplo cuando los acompañaron Awada y Mauricio Macri en 2017, mientras la Argentina era país invitado. Parece poco probable que el protocolo lo permita esta vez, pese a que la Secretaría de Cultura de la Nación reconoció estar gestionando esa posibilidad. La Casa Real, en tanto, aún no incluyó la visita en la agenda oficial, por lo cual todavía no está confirmado si se hará el miércoles o el jueves.

El stand de Ruth Benzacar en Arco incluirá obras de Marina de Caro Gentileza Ruth Benzacar

Para entonces, ya estarán montadas allí las sólidas propuestas de las galerías Ruth Benzacar, Del Infinito, MC, Herlitzka & Co., Nora Fisch, Rolf Art, W, ​Piedras, Isla Flotante, Barro y Linse. En distintas secciones de Arco, incluirán obras de artistas argentinos de distintas generaciones como Marta Minujín, Alicia Herrero, Tomás Saraceno, Marina de Caro, Roberto Jacoby, Margarita Paksa, Oscar Bony, Cristina Piffer, Fernanda Laguna, Amadeo Azar, Liv Schulman, Agustina Woodgate y Julia Padilla, entre muchos otros.

Barro participará en Arco con obras de Agustina Woodgate Gentileza Barro

Otras seis galerías argentinas -Praxis, Capital Art, Valk Gallery, Skiascope​, Gallery Labs​ y ​Julia Baitalá- participarán en Madrid de dos ferias paralelas: JustMad y CAN Art Fair, donde la Embajada de Argentina en España presentará el viernes el Directorio Argentina Creativa. Todas contaron con apoyo oficial para cubrir parte del gasto de los stands, gracias a un trabajo conjunto entre la Secretaría de Cultura de la Nación; PromArgentina; la Cancillería, Fundación arteba y la cámara Meridiano.

Nora Fisch exhibirá en Arco obras de Fernanda Laguna, que protagonizará muestras en el Malba y el Reina Sofía ROBERTO RUIZ

Estas dos últimas instituciones aprovecharán la semana que convoca a cientos de coleccionistas de todo el mundo para impulsar reuniones de networking. En su 35° aniversario, arteba anunciará su nueva fecha –del 6 al 8 de noviembre en la Rural- y otra edición de su programa Conexión arteba, del 22 al 25 de abril en Mendoza y San Juan. Por otra parte, Lucrecia Palacios, directora ejecutiva de la fundación, participará de una visita guiada en Arco para dar a conocer al público extranjero la producción artística nacional.

Escultura de Julia Padilla presentada por Linse en la sección Opening de Arco Gentileza galería Linse

Meridiano, en tanto, celebrará sus diez años con Latitude, la plataforma de galerías de arte brasileras que cumple 15. Para “fortalecer los vínculos entre ambos países” organizaron una charla a cargo de los curadores Bernardo Mosqueira (Brasil) y Mariano Mayer (Argentina); será moderada por Isabella Lenzi, curadora del Círculo de Bellas Artes, donde se realizará el encuentro el próximo jueves.

Marta Minujín participa de la muestra de Bienalsur en el Museo Nacional de Artes Decorativas, donde también expone Pablo Reinoso Ariel Riveiro Diaz / Bienalsur

La presencia argentina en Madrid se fortalece con las exposiciones de Alberto Greco en el Reina Sofía, y las de Pablo Reinoso y Bienalsur en el Museo Nacional de Artes Decorativas. Se trata del argentino radicado en París sobre cuya obra se sentaron los reyes de España el año pasado, durante su recorrido inaugural. También se exhibe Rebeliones de Gabriela Golder en Espacio Obliquo y en los próximos meses seguirán otras individuales en el Reina Sofía de Marta Minujín y Fernanda Laguna. Un anticipo de esta última, organizada junto con Malba, se podrá ver en el museo porteño desde el 12 de marzo.

Vista de sala de "Alberto Greco. Viva el arte vivo" en el Museo Reina Sofía Archivo fotográfico Museo Reina Sofía

“Esto no es casual, es producto de un trabajo continuo. Manuel Segade, el director del Reina Sofía, viene desde hace muchos años a arteba y conoce muy bien la escena argentina”, se recordó en una reunión convocada esta semana por la Secretaría de Cultura de la Nación, para difundir la presencia local en la semana del arte madrileña.

Instalación de Cristina Piffer que Rolf Art exhibirá en Arco Fabian Canas

“Para nosotros la feria significa una conexión con posibilidades de apertura al mundo –dijo por su parte Florencia Giordana Braun, directora de la galería Rolf Art-. De las ferias puede salir una adquisición que sea la puerta de una muestra institucional posterior. Eso valida nuestros artistas y hace que aumente el valor de sus obras. Para nosotros es muy difícil hacerlo si no tenemos apoyo, así que yo celebro que se haya reactivado esta sinergia”.