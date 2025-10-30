Murió la actriz Maria Riva, hija de Marlene Dietrich, a los 100 años

María Riva, única hija de la icónica actriz Marlene Dietrich y conocida por su propia carrera interpretativa con títulos como Los fantasmas contraatacan, Suspense o Studio One, falleció a los 100 años. La noticia fue confirmada por su hijo, Peter Riva, quien informó que la artista murió de causas naturales en el día de ayer en Gila, Nuevo México.

“Todos extrañaremos la inteligencia, los consejos y la profunda comprensión humana de María”, escribieron sus seres queridos en un comunicado difundido por el medio The Wrap. “A la familia le reconforta saber que ahora se reúne con quien fue su marido durante 50 años, William, y con su hijo mayor, Michael, y sus padres, Marlene y Rudi”, agregaron.

Maria Riva tenía 100 años ullstein bild - ullstein bild

El hijo de la intérprete expresó, además, que la pérdida ha sido profundamente sentida por todos sus allegados. “Nuestra madre siempre fue la persona en la que todos podíamos confiar, dispuesta a ofrecernos comida, cariño, consejos y amor, que eran sus verdaderos regalos para las personas que la rodeaban”, señaló la carta de despedida.

Riva siguió los pasos de su madre en el mundo de la actuación y en su juventud llegó a interpretar una versión más joven de Dietrich en la película Capricho imperial, dirigida por Josef von Sternberg. También apareció en El jardín de Alá, una de las primeras películas rodadas en Technicolor.

Maria Riva falleció a los 100 en Nueva Mexico John Springer Collection - Corbis Historical

Con el tiempo, se consolidó como actriz en televisión, siendo nominada al premio Emmy a mejor actriz en 1952 y 1953. Pese a sus logros, la artista admitía no tener especial ambición por la actuación y solía referirse a sí misma como “la Dietrich de los pobres”. Su filmografía incluye series como Lux Video Theatre, The Philco Television Playhouse o Clímax!, además de su participación en el cine.

A finales de los años 50, la actriz decidió dejar la actuación, aunque regresó a la pantalla décadas después, en 1988, con una pequeña aparición en la película Los fantasmas contraatacan. Tras la muerte de su madre en 1992, publicó una biografía de la diva que recibió múltiples elogios.

Maria Elisabeth Sieber, nombre real de Riva, nació en Berlín en 1924. Era hija de Marlene Dietrich y del montador Rudolf Sieber. A los cinco años se trasladó a Los Ángeles, donde su progenitora ya era una de las estrellas más grandes del cine mundial gracias a películas como El expreso de Shanghai y El diablo es una mujer.

La actriz destacó en producciones como Los fantasmas atacan al jefe o Studio One John Springer Collection - Corbis Historical

Riva estudió arte dramático en la Max Reinhardt Academy de Los Ángeles, donde también ejerció como profesora. Más tarde, trabajó en el teatro Mercury junto a Orson Welles, actuó en Broadway y durante la Segunda Guerra Mundial participó en giras de entretenimiento para soldados estadounidenses en Europa.

En 1947 se casó con el escenógrafo William Riva, con quien tuvo cuatro hijos. Fue su esposo quien la animó a probar suerte en televisión, firmando un contrato con la cadena CBS, donde trabajó en numerosas series y programas durante los primeros años de la televisión estadounidense.

La pequeña Maria, en brazos de su padre Rudolph Sieber y junto a su madre, Marlene Dietrich, en el año 1931 Bettmann - Bettmann

Pese a sus oportunidades, Riva nunca se sintió cómoda en el ambiente de Hollywood. “Crecí en un mundo en el que todos eran guapos, ricos, y nadie era feliz”, llegó a decir en una entrevista tras su decisión de retirarse y llevar una vida alejada de la industria.

Durante años ejerció como representante de su madre, encargándose de su agenda y acompañándola en giras. Su última aparición en el cine fue en 1988 junto a Bill Murray y Robert Mitchum, en la película Los fantasmas contraatacan, en la que también trabajaron dos de sus hijos.