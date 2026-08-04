“Yo soy” y otros juegos del lenguaje

Quisiera recordar su nombre, pero solo recuerdo –y no de manera literal– lo que me dijo, hace ya muchos años. Era investigadora; se dedicaba a la química biológica e intentaba desentrañar los aspectos más inaccesibles de las células. Con su vida de laboratorio a cuestas, me aseguró que, cuanto más cercana está una investigación a los misterios de la vida, más emerge la presencia del misterio.

Habitamos el misterio y –esto no me lo dijo aquella científica, pero sobrevuela las conclusiones de otras especialidades– armamos nuestra vida impregnados de uno de los misterios mayores: el lenguaje.

Este fin de semana visité, en el Museo del Libro y de la Lengua, una muestra que es puro disfrute lúdico, puro juego y convocatoria a la risa. Pero que también invita a recordar el difuso milagro que, como las hadas madrinas que tocaban a sus elegidos con la varita, nos concede, a todos por igual, la lengua.

Yo soy se llama la exposición, curada por el artista, escritor y editor Ral Veroni (alma máter tanto de los exquisitos volúmenes y plaquetas de Editorial Urania como de las indagaciones del colectivo Teatrito Rioplatense de Entidades). Desde el título, entramos en tema. Porque, leído de izquierda a derecha, “yo soy” dice lo mismo que leído a la inversa. Y hete aquí el el objeto de la exhibición: “palindromía, anagramas y otros experimentos literarios”.

El texto curatorial aclara: “Aunque no lo parezca, algunos de estos textos tienen miles de años y si bien hoy tienden a una funcionalidad cercana al arte, a la experimentación y el juego, en el pasado estuvieron vinculados a la verdad revelada, a la magia y a la religión”. ¿Qué es un palíndromo? Una palabra o frase que, como “yo soy” (pero también como “Neuquén”... o “Abba”, o “Sugus”) se lee igual en ambos sentidos. ¿Qué es un anagrama? La reordenación de las letras de una o más palabras con el objetivo de obtener otro significado. Un ejemplo: dentro de “rioplatense” laten tanto “país re lento” como “el país tenor”. Talismanes, cábala, invocaciones y magia se nutrieron por siglos de eso que vibraba, escondido, dentro del sentido habitual de las palabras. Lejos de aquello tanto como de los hechizos del cuento infantil, los actuales cultores de estos géneros son parte de lo que Veroni denomina la “ludolingüística”.

La muestra incluye mapas intervenidos con anagramas (donde República Argentina es “Gran cita pueblerina” y República Oriental del Uruguay es “Augur de incorruptible aleluya”; publicaciones de poemas “palindrómicos”, viñetas, piezas visuales donde la imagen acompaña la búsqueda lingüística, exposición de libros dedicados a la cuestión, como The book of sacred magic of Abra-Merlin, the mage, publicado por Lawrence Company en Chicago en 1948. Se proyecta también un documental de Tomás Lipgot que, en 2018, reunió a palindromistas de distintos países hispanoparlantes. Allí, estos adoradores de la simetría celebran el 2 de julio (mitad del año, Día del Palíndromo), invitan a pensar que “sobornos son robos” o que bien está proclamar “¡Arriba la birra!”. Una palindromista española afirma, con una sonrisa: “Esto es inútil en sí mismo, por eso lo atractivo”.

Tav Ripo en un stand "okupa" dedicado a la palindromía en la Feria Internacional del Libro de 2022

En el último espacio de la sala hay un reproducción del Cuadrado Sator, inscripción encontrada en los restos de Pompeya: un palíndromo particularmente complejo, integrado por cinco palabras, cada una de cinco letras, ordenadas en cinco renglones. Lo acompañan decenas de versiones actuales, realizadas por Tav Ripo (“uno de los únicos cultores del cuadrado sator que conozco”, comenta el curador). Hasta el 16 de agosto hay tiempo para verlos. Algo me dice que lo ideal es ir de la mano de algún niño o niña, esos seres particularmente abiertos a la magia del mundo y a la risa que despiertan los juegos de palabras. Y, si los adultos se quedan con ganas de más, el sábado 15, a las 18.30, en el auditorio del Centro Cultural Recoleta, en el marco de la Feria del Libro Raro y Curioso, se realizará una “Charla sobre calambures, tautogramas y otros experimentos literarios”, coordinada por Ral Veroni, con la participación de Gachi García Diez, Martín Sciaroni y Eduardo Orenstein.